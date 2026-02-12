大谷翔平選手が今年も『雪肌精』日やけ止めのCMに登場。汗にも水にも負けない“タフ膜UV”新TV-CM「雪肌精のタフ膜ＵＶ」篇、2月13日より全国で放送開始！

株式会社コーセー（コンシューマーブランド事業部）

株式会社コーセー（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 慎二）は、当社を代表するグローバルスキンケアブランド『雪肌精』より、2026年2月16日（月）に発売される日やけ止め「雪肌精 スキンケア UV エッセンス ジェル N」と「雪肌精 スキンケア UV エッセンス ミルク N」の新TV-CMとして、ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平選手が出演する、「雪肌精のタフ膜ＵＶ」篇を2026年2月13日（金）より放映開始します。

今年のキービジュアルでは、水が滴る中で大谷選手が爽やかな表情を見せています。数々の逆境に負けず、自身だけの道を切り拓いてきた大谷選手の姿に、汗・水にも負けない進化した『雪肌精』の「タフ膜ＵＶ」の強さを重ね合わせました。新CMでは、大谷選手が日やけ止めを塗り、サングラス姿で豪快に水を撒くシーンが登場。メイキング映像では、水しぶきに濡れながらも、終始満面の笑顔で撮影を楽しんだ大谷選手の様子が垣間見えます。さらに商品の「タフ膜ＵＶ」にかけて、大谷選手自身が「経験を積んでよりタフになった」と感じることを聞いたPRインタビューも必見です。また、期間中に対象商品を購入するとオリジナルグッズが必ずもらえる※1キャンペーンも実施します。

進化した『雪肌精』の日やけ止めは、汗や水を味方に、UV膜を強くする「抱水シールド成分※2」を新たに採用。強力な紫外線から肌をしっかり守ります。ジェルタイプは水分を抱えこむ機能を持つうるぱしゃポリマーを採用。うるおいが長時間持続します。ミルクタイプはストレッチヴェール※2により、スポーツやレジャーなど動きの多いシーンでもヨレにくくしなやかにフィットします。

さらに、当社は紫外線が肌あれやシミ、シワの原因となるだけでなく、運動などの“パフォーマンス低下”の一因※3であることにも着目。これまでご好評をいただいている高い紫外線防止効果と心地よい使用感などはそのままに、よりパフォーマンスに集中できるように、活力感を引き出す香りや、透明感のある素肌へ導く美容成分もアップデートし、進化を遂げました。

『雪肌精』は、1985年のブランド誕生当時から「植物の力で、すべての人に透明感を。」という想いを大切にし、41年間、性別や年齢を超え世界中の方々にご愛用いただいています。過酷な紫外線ダメージから未来の肌を守るためにUVケアが大切だと考える『雪肌精』は、「あらゆる世代に日やけ止めを使う習慣を広める一翼を担っていただきたい」 という想いのもと、世界を舞台に活躍し、性別や年齢を問わず多くの人々に愛されている大谷選手とグローバル広告契約を締結し、2023年より日やけ止めの広告に出演いただいています。

※1 景品がなくなり次第終了となります。

※2 抱水シールド成分はベントナイト、ストレッチヴェールポリマーはポリメチルシルセスキオキサンです。

※3 参考リリース：日やけにより、運動時の疲労が高まることを確認 ～運動疲労に対する日やけ止めの価値拡張の可能性～(https://koseholdings.co.jp/ja/kose/news/8612/)

◆新TV-CM「雪肌精のタフ膜ＵＶ」 篇について

降り注ぐ日差しの下、庭でサングラス姿の大谷選手が豪快に水を撒くシーンからCMは始まります。

場面は変わり、家から出てくる大谷選手。その手には、汗・水に強くアップデートした『雪肌精』の日やけ止めが握られています。 慣れた手つきで腕に伸ばし、顔にもサッと一塗り。まぶしそうに、しかし心地よさそうに髪をかきあげ、太陽が照りつける青空へ目線を向けます。

再びホースを構える大谷選手。まぶしい光の中で見せるのは、野球場とは異なる無邪気でどこかイタズラっぽい表情です。リラックスしたオフ感満載の様子で、楽しそうに水を撒き続けます。

最後は、『雪肌精』のロゴに大谷選手がスライディングするお馴染みのカットで締め括られます。

◆撮影現場レポート

白のTシャツに爽やかな水色の半袖シャツ、紺色の短パンを合わせた、ひと足早い夏を感じさせる涼しげな装いでスタジオ入りした大谷選手。スタッフと笑顔で挨拶を交わすと、監督からの演技指導を真剣な表情で聞き入り、自信ありげに「はい！」と力強く答え、撮影セットへ向かいました。

今回のCMの見どころの一つである水撒きのシーンでは、監督から「かなりイタズラっぽい表情で」というリクエストが。ホースを構えた大谷選手は、カメラに向かって茶目っ気たっぷりの表情で水を放ちます。続いて動くスタッフに向けて水を撒くカットでは、勢いよく出る水しぶきを自らも浴びながら、さらにノリノリの様子に。監督やスタッフからも盛り上げの声が飛び交う中、演技ではない“素”の楽しそうな表情が垣間見え、スタジオ全体が明るい空気に包まれました。カットがかかった後、モニターでプレイバックを確認し、その出来栄えに本人も満足げな満面の笑みを見せる一幕も見られました。一転して、髪をかきあげて空を見上げるシーンでは、先ほどとは異なる、まっすぐな眼差しと爽やかな表情が印象的でした。

全ての撮影が終了し、監督から「いただきました！以上になります！」の声がかかると、スタジオは拍手に包まれました。最後に花束を受け取り、笑顔でスタジオを後にする大谷選手。その背中には、スタッフから改めて大きな拍手が送られました。

◆新TV-CM「雪肌精のタフ膜ＵＶ」篇（15秒） ストーリーボード

◆大谷翔平選手 インタビュー

Q) 「雪肌精のタフ膜UV」にかけて、大谷選手が「経験を積むことで、よりタフになった」と感じることは？

年齢を重ねるにつれて色んなことを経験したり、フィールド上でもそれ以外でも、僕も手術とか大きいこともありました。その時は辛いこともありましたけど、後々には常に、それがプラスになってくれたりとかもすると思うので、良いことも悪いことも、何事も、経験を積むことでよりタフになれるのかなと思ってます。

◆キャンペーン情報

大谷選手オリジナルグッズがもらえるキャンペーン

キャンペーン期間：2026年3月16日（日）～2026年5月29日（金）※なくなり次第終了

参加方法：対象商品を店頭またはオンラインショップでいずれか1品購入でオリジナルグッズプレゼント。

※一度のお会計でお渡しするオリジナルグッズは１つまでです。同時に複数の対象商品をお買い上げいただいた場合、オリジナルグッズのお渡しは１つまでとなります。

※対象の店舗/ECサイトについてはキャンペーンサイトをご確認ください。

対象商品：＜雪肌精UVケア商品＞

・雪肌精 スキンケア UV エッセンス ジェル N

・雪肌精 スキンケア UV エッセンス ミルク N

・雪肌精 スキンケア UV エッセンス ミスト

・雪肌精 スキンケア UV エッセンス スティック（マツキヨココカラ＆カンパニー限定品）

・雪肌精 クリアウェルネス UVトーンアップ

・雪肌精 クリアウェルネス UVマイルドミルク

※各UVケア限定品等を含む、過去の雪肌精 UVケアシリーズも対象となります。

賞品：3月中旬公開予定

キャンペーンサイト：https://sekkisei.jp/site/p/sekkisei_uv_cp2026.aspx#campaign

◆商品情報

１.雪肌精 スキンケア U V エッセンス ジェル N

2026年2月16日 発売

雪肌精 スキンケア UV エッセンス ジェル N

90g SPF50＋/PA+++＋

UV耐水性 ★★

汗・水で強くなるUV膜で、長時間うるおう“タフ膜”UVジェル。水分を抱えこむ機能を持つ、うるぱしゃポリマーを採用。べたつきや負担感のない薄膜がのび広がり、みずみずしく肌を紫外線から守ります。また、透明感パウダー配合により、ぬった直後から明るく透き通るような印象を叶えます。

＜配合成分＞

和漢植物エキス：３種のハトムギ（薏苡仁）〔国産ハトムギエキス・ハトムギ発酵エキス・ハトムギ水〕／トウキ（当帰）エキス／メロスリア（白蘞）エキス／テンニンカ（天人花）エキス／藍エキス

梅酢エキス／ビタミンE／スクワラン （うるおい美容成分）

和漢ミネラル（素肌保護）／透明感パウダー

抱水シールド成分はベントナイト、ハトムギ発酵エキスはサッカロミセス／ハトムギ種子発酵液、梅酢エキスはウメ果実エキス、ビタミンE はトコフェロール、和漢ミネラルはマイカ、透明感パウダーは合成フルオロフロゴバイトです。

２.雪肌精 スキンケア UV エッセンス ミルク N

2026年2月16日 発売

60g SPF50＋/PA+++＋

UV耐水性 ★★

汗・水で強くなるUV膜で、こすれにも強い“タフ膜”UVミルク。軽やかに溶け込むオイルを採用。肌にすっとなじむミルクタイプです。つけていることを忘れるほど薄くてしなやかな膜で、紫外線からしっかり肌を守ります。また、ストレッチヴェールにより、スポーツやレジャーなど動きの多いシーンでもヨレにくくしなやかにフィットします。

＜配合成分＞

和漢植物エキス：３種のハトムギ（薏苡仁）〔国産ハトムギエキス・ハトムギ発酵エキス・ハトムギ水〕／トウキ（当帰）エキス／メロスリア（白蘞）エキス／ボタンピ（牡丹皮）エキス／テンニンカ（天人花）エキス／藍エキス

ビタミンE／スクワラン（保湿）

ハトムギ発酵エキスはサッカロミセス/ハトムギ種子発酵液、ビタミンEはトコフェロールです。

◆大谷翔平選手プロフィール

大谷翔平

・1994年7月5日生まれ (年齢 31歳)

・岩手県奥州市出身

・花巻東高校から2013年ドラフト1位で北海道日本ハムファイターズに入団

・2017年よりメジャーリーグ ロサンゼルスエンゼルスに入団

・2021年にはア・リーグの最優秀選手（MVP）に選出

・2022年8月９日、MLBではベーブ・ルース以来104年ぶりとなる二桁勝利、二桁本塁打を達成

・2023年、WBC史上初の2部門（投手部門・指名打者部門）でのオールWBCチームにも選ばれMVPを受賞。シーズンでは日本人初となる最多本塁打を獲得。また、日本人史上2人目となる2回目のシルバースラッガー賞を受賞し、さらに日本人史上初の2回目のシーズンMVPを受賞。また、MLB史上初となる二度目の満票MVP、日本人史上初となるハンク・アーロン賞を受賞

・2023年12月、ロサンゼルス・ドジャースに入団

・2024シーズンは、MLB史上初のシーズン50本塁打、50盗塁を達成。本塁打王と打点王を獲得し、ワールドシリーズ制覇。3回目となるシルバースラッガー賞、2回目となるハンク・アーロン賞、またMLB史上初となる2年連続3度目の満票シーズンMVPを受賞。

・2025シーズンは、6月に右肘手術から投手復帰を果たし、二刀流を再開。シーズンでは自己最多となる55本塁打を記録し、投手としても14試合に登板。チームを牽引し、ワールドシリーズ2連覇に大きく貢献した。シーズン終了後には、MLB史上初となる3年連続4度目となる満票でのシーズンMVPを受賞。その他、ハンク・アーロン賞、シルバースラッガー賞、リーグ優勝決定シリーズMVPなども獲得し、記録尽くめの1年となった。

◆新TV-CM概要

・タイトル：「雪肌精のタフ膜ＵＶ」篇

・秒数：15秒

・放映開始日：2026年2月13日（金）

・新TV-CM本編YouTube視聴URL

15秒：https://youtu.be/Z5ABDDWYC00

・新TV-CM メイキング映像YouTube視聴URL：https://youtu.be/nsQW1Bxhbqg

・新TV-CM インタビュー映像YouTube視聴URL ：https://youtu.be/2HquP9qobzM