世界７カ国９都市 累計３５０万人動員中の世界的大ヒット 「ピクサーの世界展」あなたが夢見た物語の世界へ ついに東京に初上陸！！

「ピクサーの世界展」実行委員会
ピクサー作品の人気キャラクターや名作を世界最大級のスケールで再現！映画のワンシーンのようにあなたも物語の主人公になりきってみませんか？


ピクサー・アニメーション・スタジオの監修・キュレーションのもと制作された映画のワンシーンを、実物大のスケールで再現した「ピクサーの世界展」を、２０２６年３月２０日（金・祝）から、【東京（豊洲）】ＣＲＥＶＩＡ ＢＡＳＥ Tokyo（クレヴィアベース トーキョー）にて開催します。



本展は、世界中の人々を魅了してきたピクサー・アニメーション・スタジオの作品の世界を、圧倒的なスケールとクオリティで再現し、誰もが物語の主人公になりきれる没入型体験イベントです。スペイン（バルセロナ）、ブラジル（リオデジャネイロ）、韓国（ソウル）、イギリス（ロンドン）など、世界７カ国９都市を巡回し、これまでに累計３５０万人以上を動員中の世界的大ヒット「ピクサーの世界展」（Mundo Pixar Experience）が、ついに日本・東京に初上陸します。



『トイ・ストーリー』や『モンスターズ・インク』『ファインディング・ニモ』といった世代を超えて愛される名作から、『リメンバー・ミー』『インサイド・ヘッド』などの近年の話題作まで、２４体以上の等身大のキャラクターたちが、映画の世界から飛び出し、リアルなセットで皆様をお迎えします。



子どもから大人まで、あらゆる世代に、ピクサー作品がこれまで届けてきた「温かさ」「希望」「無限の想像力」を、そして忘れられない“冒険”と“思い出”をお届けします。


チケットは、２０２６年２月２０日（金）あさ１０時から前売券販売開始！詳しくはTBSチケットまたはチケットぴあ公式サイトをご確認ください。本展は、３月２０日（金・祝）から開催。この機会をお見逃しなく！



［「ピクサーの世界展」取り扱いプレイガイド］


TBSチケット　https://tickets.tbs.co.jp/mundopixar/


チケットぴあ(Pコード：560-034)　https://w.pia.jp/t/mundopixar/











［タイトル］「ピクサーの世界展」あなたが夢見た物語の世界へ


［開催期間］３月２０日（金・祝）～５月３１日（日）


［開館時間］あさ１０時～よる８時５０分　※最終入場 よる７時


　　　　　　開催日により、よる１０時５０分まで延長　※最終入場 よる９時


　　　　　　休館日：原則月曜



［開催場所］CREVIA BASE Tokyo（クレヴィアベース トーキョー）


　　　　　 〒135-0061　東京都江東区豊洲６-４-２５


＜電車＞


　　　●ゆりかもめ「市場前」駅徒歩３分


　　　●有楽町線「豊洲」駅徒歩１７分


＜バス＞


　　　●BRT幹線ルート「豊洲市場前」バス停徒歩５分


　　　●BRT晴海・豊洲ルート「ミチノテラス豊洲（豊洲市場前）」バス停徒歩３分


　　　●都営バス豊洲市場方面「市場前駅前」バス停徒歩４分


　　　●都営バス新橋駅前方面・東陽町駅前方面「市場前駅前」バス停徒歩３分


＜タクシー＞


　　　●銀座から車で約１０分、東京駅から車で約１５分


　　　　※専用駐車場はございません。近隣の駐車場施設をご利用ください。



［ローカルプロモーター］TBS


［主催］TBS、デコレーションズ、JBエンターテインメント、NTTドコモ・スタジオ&ライブ、


　　　　キョードー大阪、ぴあライブクリエイティブ、JTB


［制作協力］GOD Holdings、ハル コミュニケイション


［特別協力］ウォルト・ディズニー・ジャパン



［公式サイト］https://mundopixar.com/


［公式X］@mundopixarjapan


［公式Instagram］@mundopixarjapan



［「ピクサーの世界展」に関するお問い合わせ］ぴあ株式会社 https://w.pia.jp/a/mp-contact/