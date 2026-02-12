世界７カ国９都市 累計３５０万人動員中の世界的大ヒット 「ピクサーの世界展」あなたが夢見た物語の世界へ ついに東京に初上陸！！

「ピクサーの世界展」実行委員会ピクサー作品の人気キャラクターや名作を世界最大級のスケールで再現！映画のワンシーンのようにあなたも物語の主人公になりきってみませんか？

ピクサー・アニメーション・スタジオの監修・キュレーションのもと制作された映画のワンシーンを、実物大のスケールで再現した「ピクサーの世界展」を、２０２６年３月２０日（金・祝）から、【東京（豊洲）】ＣＲＥＶＩＡ ＢＡＳＥ Tokyo（クレヴィアベース トーキョー）にて開催します。

本展は、世界中の人々を魅了してきたピクサー・アニメーション・スタジオの作品の世界を、圧倒的なスケールとクオリティで再現し、誰もが物語の主人公になりきれる没入型体験イベントです。スペイン（バルセロナ）、ブラジル（リオデジャネイロ）、韓国（ソウル）、イギリス（ロンドン）など、世界７カ国９都市を巡回し、これまでに累計３５０万人以上を動員中の世界的大ヒット「ピクサーの世界展」（Mundo Pixar Experience）が、ついに日本・東京に初上陸します。

『トイ・ストーリー』や『モンスターズ・インク』『ファインディング・ニモ』といった世代を超えて愛される名作から、『リメンバー・ミー』『インサイド・ヘッド』などの近年の話題作まで、２４体以上の等身大のキャラクターたちが、映画の世界から飛び出し、リアルなセットで皆様をお迎えします。

子どもから大人まで、あらゆる世代に、ピクサー作品がこれまで届けてきた「温かさ」「希望」「無限の想像力」を、そして忘れられない“冒険”と“思い出”をお届けします。

チケットは、２０２６年２月２０日（金）あさ１０時から前売券販売開始！詳しくはTBSチケットまたはチケットぴあ公式サイトをご確認ください。本展は、３月２０日（金・祝）から開催。この機会をお見逃しなく！

TBSチケット https://tickets.tbs.co.jp/mundopixar/

チケットぴあ(Pコード：560-034) https://w.pia.jp/t/mundopixar/

［タイトル］「ピクサーの世界展」あなたが夢見た物語の世界へ

［開催期間］３月２０日（金・祝）～５月３１日（日）

［開館時間］あさ１０時～よる８時５０分 ※最終入場 よる７時

開催日により、よる１０時５０分まで延長 ※最終入場 よる９時

休館日：原則月曜

［開催場所］CREVIA BASE Tokyo（クレヴィアベース トーキョー）

〒135-0061 東京都江東区豊洲６-４-２５

＜電車＞

●ゆりかもめ「市場前」駅徒歩３分

●有楽町線「豊洲」駅徒歩１７分

＜バス＞

●BRT幹線ルート「豊洲市場前」バス停徒歩５分

●BRT晴海・豊洲ルート「ミチノテラス豊洲（豊洲市場前）」バス停徒歩３分

●都営バス豊洲市場方面「市場前駅前」バス停徒歩４分

●都営バス新橋駅前方面・東陽町駅前方面「市場前駅前」バス停徒歩３分

＜タクシー＞

●銀座から車で約１０分、東京駅から車で約１５分

※専用駐車場はございません。近隣の駐車場施設をご利用ください。

［ローカルプロモーター］TBS

［主催］TBS、デコレーションズ、JBエンターテインメント、NTTドコモ・スタジオ&ライブ、

キョードー大阪、ぴあライブクリエイティブ、JTB

［制作協力］GOD Holdings、ハル コミュニケイション

［特別協力］ウォルト・ディズニー・ジャパン

