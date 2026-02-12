“生き活支援”アプリ『JAANE-じゃあね-』2026年2月12日にローンチ　当社の取締役CPROにモデル・俳優の高橋メアリージュンの就任が決定

株式会社Z

株式会社Z（本社：東京都台東区、代表取締役：塩原 慶之）は、生前から死後までを一貫して支援する、個人向けの新しいライフサポートサービスとして、"生き活支援"アプリ『JAANE -じゃあね-』を開発し、2026年2月12日（木）よりアプリ（iOS版/ Android版）の提供を開始します。

また、同日付で、当社の取締役CPRO（Chief Public Relations Officer）に、モデル・俳優の高橋メアリージュンが就任したことをお知らせします。同氏が自身の会社を経営する一方で、他社の取締役として経営に参画するのは初となります。

◆人々の愛を可視化する“生き活支援”アプリ『JAANE』

"生き活支援"アプリ『JAANE』は、突然の事故や病気などの“もしも”に備え、あらかじめ大切な人へメッセージを残しておくことができるサービスです。人生という一つの旅（ジャーニー）の終わりに、大切な人に最期の想いを届けるサービスであることから『JAANE -じゃあね-』というサービス名称となりました。

また、『JAANE』は、「メッセージ機能」の他、人生でやってみたいことを登録する「バケツリスト機能」を備えており、人生の有限性を意識することで、生き方を見つめ直し、行動を起こすきっかけとなる、“終活”ならぬ唯一無二の"生き活支援"サービスです。

１.メッセージ機能～もしもの時に備え、大切な人へのメッセージを登録

もしもの時、「あの人に、伝えたいことがあったのに...」そんな後悔を残さないよう、大切な人に生前にメッセージを残しておくことができる機能です。動画や音声、写真、テキストなどの形式でメッセージを残すことができ、いつでも加筆・修正が可能です。メッセージは、ユーザーの安否が一定期間確認できなかった場合に、代理人の承認を経て届けられます。

メッセージを残したい相手を考えることで「自分が誰を大切に思っているのか」を知るとともに、登録された相手にも通知が届くことで、「誰かが自分を想い大切にしてくれている」という事実が伝わります。『JAANE』は人々の愛を可視化するサービスです。

２.バケツリスト機能～「人生でやってみたいこと」を共有し、一歩を踏み出す

人生でやってみたいことを登録する「バケツリスト機能」を搭載。「自分は本当は何がしたいのか」を見つめ直すきっかけとなります。

◆高橋メアリージュン 就任コメント

この度、株式会社Zの取締役 CPROに就任いたしました。企業ビジョンはもちろん、"生き活支援"アプリ『JAANE』が大切にする価値観に深く共感しています。従来の終活アプリではなく、終わりを意識することで生き方が変わる「生き活」を提案し、大切な人への想いを残し、バケツリストを通して人と人、想いと社会をつないでいく。その想いを伝える役割を担い、心と身体、そして人生にやさしい選択肢を届けていきたいと考えています。

（プロフィール）

モデル・俳優として活動する傍ら、ヨガ・瞑想を通じて心身の健康や生きる意味を探求。死生観に向き合い、人生を豊かにする学びと体験を届けている。塩原代表との出会い、そして『JAANE-じゃあね-』のコンセプトに共感し、株式会社Zに参画。

“生き活支援”アプリ『JAANE -じゃあね-』概要

■アプリ名：『JAANE』

■利用料金：無料

■ダウンロード方法： iOSアプリ版：App Store（iPhone）配信

Androidアプリ版：GooglePlay配信

■対象機種： Android（Android OS ver.7 以降）

■サービス一般開始日：2026年2月12日（木）

■公式サイト： https://jaane.net/

サービス利用の流れ

＜メッセージ機能＞

STEP１. メッセージを登録する

もしも、今日があなたにとって最期の日だとしたら、「誰に」「何を」伝えたいかを考え、大切な人に伝えたいメッセージを、テキストや写真で登録できます。

STEP２. 安否確認を設定する

あなたが無事に過ごしていることを確認するための安否確認を設定します。設定した周期で安否確認メッセージが届き、それに応答することで、「いつも通り元気に過ごしている」ことをシステムが確認します。この安否確認は、大切なメッセージを誤って送信しないための、最も重要な仕組みです。

※安否確認の頻度は、いつでも自由に変更・見直しが可能です。

STEP３. 代理人を登録する

万が一、あなたが安否確認に一定期間応答できなかった場合にのみ、代理人へ連絡が届きます。 その際、代理人があなたの最終的な安否確認を行い、メッセージ送信の可否を判断します。 なお、代理人がメッセージの内容を見ることはありません。 送信を承認する役割のみを担うため、信頼できる家族や友人を選ぶことで、安心してご利用いただけます。

STEP４. 安否確認メッセージに応答する

あなたが設定した周期で届く安否確認メッセージに応答することで、元気に過ごされていることを確認します。これは、誤送信を防ぎ、大切なメッセージを確実に守るための重要な仕組みです。

STEP５. メッセージが指定の相手に届く

一定期間、安否確認メッセージへの応答がない場合、登録済みの代理人へ通知が送られます。 代理人があなたの安否を確認し、それでも連絡が取れないと判断した際には、代理人の承認により、事前に登録されたメッセージが指定の宛先へ送信されます。

＜バケツリスト機能＞

STEP１. 「やってみたいこと」と「目標達成日」を書き出す

「人生で叶えたいこと」や「挑戦したいこと」を自由に書き出し、それぞれに達成期日を設定することができます。 期日を設けることで、「いつか」ではなく「いつまでに」と考えられるようになり、自然と行動が前向きになります。

STEP２. 達成の喜びが、次の一歩を作る

人は、「できた」という喜びを感じた瞬間に、また前に進みたくなるものです。

一つの目標を達成するたびに、小さな成功体験が積み重なり、次への意欲が自然と生まれます。

※順次機能を追加していく予定です。

＜運営会社概要＞

会社名：株式会社Z

所在地：東京都台東区柳橋1丁目23番3号VORT浅草橋駅前8階

代表者：代表取締役 塩原 慶之

事業概要：安否確認システム開発事業／広告事業／マッチングサービス事業

設立：2023年8月4日

HP ： https://jaane.net/