相葉雅紀さんが新広告キャラクターに！吉瀬美智子さんとも共演　「ジャパネット40周年企業CM」と「春の下取り祭」の2大CMを一挙公開

株式会社 ジャパネットホールディングス

株式会社ジャパネットホールディングス（本社：長崎県佐世保市／代表取締役社長 兼 CEO：高田旭人）および株式会社ジャパネットたかた (本社：長崎県佐世保市／代表取締役社長：高田旭人）は、「40周年企業CM」と「ジャパネット 春の下取り祭」のキャンペーンに合わせ、広告キャラクターに相葉雅紀さんをお迎えし、2大TVCMを2026年2月12日(木)より全国放送にて展開いたします。

■相葉雅紀さんが広告キャラクターに就任

新たにジャパネットの広告キャラクターに就任した相葉雅紀さんが、創立40周年を記念した企業CMに初登場いたします。TVCMでは、創立40周年のキャッチコピーである『毎日を、もっと特別に。』に込めたメッセージを、相葉さんに情感たっぷりとナレーションしていただきました。エンドカットには相葉さんご本人が登場し、お客様の“毎日”に寄り添いながら、これからのジャパネットの未来を共に歩む第一歩を象徴するシーンとして構成。就任にあたり、相葉さんからは「通販だけではなく、スポーツや旅行など、地域に密着されていることは以前から知っていて、すごく身近な生活の一部になっている会社だと思っています。ジャパネットさんの商品やサービスを通じて人生が豊かになると感じていて、今回のキャッチコピー『毎日を、もっと特別に。』はぴったりだと思います。広告に携わることができ、とても嬉しく感じています」との温かいコメントをいただきました。これから共に歩む未来への意気込みが詰まったCMとなっています。

■【企業CM】メイキングより

今年の春は僕の中でも大きな”春”なので

この春に、新しいことをやらせてもらえてうれしいです

CM本編と同時公開するメイキングでは、相葉さんの想いも語っていただきました。春にかけて放送されるCMであることを背景に、ご自身の活動も踏まえて、新キャラクターに対する熱いお気持ちをお話しいただいております。

■「なにもしない時間が一番“特別”」、プライベートでの旅行エピソードも

キャッチコピー『毎日を、もっと特別に。』に合わせて、相葉さんの“特別”な時間を伺いました。相葉さんは「普段いろんなことをさせていただいている分、なにもしなくていい時間が一番“特別”」とお答えに。また、誰かと過ごす“特別”の話では、3年前に櫻井翔さん、小峠英二さんと行かれたプライベートのスノーボード旅行のエピソードを挙げてくださいました。日常の中にある、大切な“特別”について語っていただく貴重なシーンとなりました。

■相葉さんが就任して決めたこと

「レンジに入れられて、魚も焼けて時短ができるあの赤い鍋、買います！！」

撮影で使用した電子レンジ専用調理器の便利さに心惹かれた相葉さん。CM撮影終わりに突如、「僕、ひとつ決めたことがあります。あの鍋は絶対に買おうと思いました！」と宣言をされ、弊社スタッフが驚く一幕も。単なるCM撮影としてだけでなく、実際に商品に興味を寄せ、その機能性まで深く理解して撮影に臨まれる相葉さんの真摯な姿が伝わるメイキング映像となっております。

■企業CMの楽曲には、竹内まりやさんの「毎日がスペシャル」を起用

創立40周年のキャッチコピー『毎日を、もっと特別に。』とこれほど響きあう楽曲はないとの想いから、竹内まりやさんへ楽曲利用を依頼。ご快諾いただき、実現しました。

【竹内まりやさんコメント】

「何でもない一日が実はすごく大切さ」という歌詞に乗せて私自身の人生観を歌った「毎日がスペシャル」を、この度ジャパネットさんのCMで使っていただけることになり心から感謝いたします。

一般募集された投稿動画には、日常という宝物が様々に映し出されていて、思わず胸がほっこりと温まります。皆さんの毎日の中にある嬉しい輝きをこのCMできっと感じていただけますように。

ジャパネットさん、40周年おめでとうございます！！

竹内まりや

「毎日がスペシャル」楽曲情報

【作詞・作曲】竹内まりや

【プロデュース】山下達郎

【レーベル】MOON ／WARNER MUSIC JAPAN

■キャンペーンCM「ジャパネット 春の下取り祭」では吉瀬美智子さんと姉弟役で

CMでは相葉さん演じる弟マサキが「姉ちゃん、掃除機壊れた!!」と、吉瀬さん演じる姉ミチコに電話するシーンからドラマが展開。困る弟に、おトクでラクなジャパネットのキャンペーンを紹介したい姉は、電話だけでは足りず、ついには弟の家にまで駆けつけてしまう…というストーリー。

■【ジャパネット下取り祭CM】メイキングより

共演の吉瀬美智子さんとはハイタッチで再会

相葉さんが「姉さん！」と突っ込み、吉瀬さんからはまさかの告白も

CM以外では共演経験のあるお二人は、スタジオで再会するやいなやハイタッチで「久しぶり！」とご挨拶。撮影が始まる前からすでに和やかな雰囲気となり、撮影が進む間にも、和気あいあいと言葉を交わす様子も。メイキングではお二人の印象をお伺いしていると吉瀬さんに「私、前はニノ（二宮和也）くんのファンだった」と告白されると「それ言わなくていいのに」と相葉さんがボヤく場面や、ラストカットの撮影中にフラついてしまった吉瀬さんに「姉さん！」とすかさず相葉さんが突っ込むやりとりなど、終始笑いの絶えないスタジオとなりました。

■メイキング 特別企画

相葉雅紀×吉瀬美智子、CM初共演の2人の相性チェックに挑戦！

『仕事で疲れて帰宅。夕飯は手作りする「おトク派」か、デリバリーする「ラク派」か？』という2択の相性チェックでは、おトク派とラク派で分かれる展開に。話は盛り上がり、自宅にある冷凍うどんの話から、晩酌時の失敗談まで発展し、お二人のプライベートトークが満載。

■ジャパネットの公式アカウントでは、お二人のほぼアドリブによるやりとりが展開するオリジナル動画も配信します

X：ジャパネット【公式】

@JAPANET_media

YouTube：ジャパネットホールディングス公式

https://www.youtube.com/channel/UChVEtn63qabAgKXZXFqByjw

■【ジャパネット40周年企業CM 「毎日を、もっと特別に。」 】概要

「今を生きる楽しさ」をお届けする企業活動を続けているジャパネットが、創立40周年を記念し、普段の何気ない「毎日」の中にある、「特別」で「今を生きる楽しさ」があふれるシーンを綴ったCMにしました。

CM本編 https://youtu.be/uumy0SOl0xs

メイキング https://youtu.be/IV6aCongRj0

■【ジャパネット 春の下取り祭CM】概要

春の新生活の時期に合わせ、古くても壊れていても下取りするおトクな価格設定と、お届けと同時に商品をお引き取りするラクなサービスで展開する「春の下取り祭」のCM。相葉さん演じる弟マサキの自宅でお使いの掃除機が壊れたことで、ドラマが始まります。

CM本編 https://youtu.be/s0jj8ckW_pE

メイキング https://youtu.be/UU0EfoFC8yU

■トクして、ラクラク！『ジャパネット 春の下取り祭』 概要

ジャパネットの下取りサービスは簡単・便利で好評いただいているサービスです。

古くても壊れていても数千円～数万円で下取りに出すことができ、商品を「おトク」に手にしていただけるだけではなく、配送時に下取り品の回収を行うので処分するのがとても「ラク」です。

キャンペーンならではの特典も満載ですので、ぜひ新しい商品と出会うきっかけになればと思います。

▼期間

～2026年4月12日（日）まで

□キャンペーン特設サイト

PC： https://www.japanet.co.jp/shopping/special/shitadorifes.html(https://www.japanet.co.jp/shopping/special/shitadorifes.html)

SP： https://www.japanet.co.jp/shopping/i/sp/special/shitadorifes.html(https://www.japanet.co.jp/shopping/i/sp/special/shitadorifes.html)

□CM展開

2026年2月12日（木）よりキャンペーンCMを全国放映

□CMギャラリー

https://corporate.japanet.co.jp/company/pressroom/(https://corporate.japanet.co.jp/company/pressroom/)

□40周年記念サイト

https://corporate.japanet.co.jp/40th/(https://corporate.japanet.co.jp/40th/)