ニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)」の番組本第4弾が2026年3月3日に発売決定！

おじさんになり50歳を過ぎるとエンタメの味が変わる！

株式会社扶桑社

50歳になった一流テレビプロデューサー・佐久間宣行が、深夜のラジオ『オールナイトニッポンの0(ZERO)』（毎週水曜27：00～28：30）でしゃべりつくした、お笑い、映画、マンガ、音楽、舞台のこと……。前作である『ラジオパーソナリティ佐久間の話したりない毎日～佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)2022-2023～』から約2年、番組スタートから6年を経過した人気ラジオの番組本。

第4弾となる本作では、佐久間宣行の真骨頂“エンタメ”をテーマにお届け。年齢を重ねることで変化していく感覚や、50歳という節目を迎えた今だからこそ語れる「エンタメの楽しみ方」「刺さる作品の変化」など、これまで以上に濃密な内容が詰め込まれています！

本書のカバーイラストは『天国大魔境』『ネムルバカ』などで知られる石黒正数氏が担当。

【内容紹介】

●本人が語る「50歳とエンタメ過剰摂取」

●厳選フリートーク

●ゲストトーク特別収録（インパルス・板倉俊之、渡辺直美）

●スペシャルインタビュー（サンボマスター・山口隆）

●佐久間宣行の『最近おもしろかったエンタメ』オールリスト

●ラジオを聞かないとわからないシリーズ出張版

【著者プロフィール】

佐久間 宣行（さくま のぶゆき）

1975年11月23日、福島県いわき市生まれ。テレビプロデューサー、ラジオパーソナリティ。『ゴッドタン』『あちこちオードリー』『ピラメキーノ』『ウレロ』シリーズ『SICKS～みんながみんな、何かの病気～』などを手がける。元テレビ東京社員。2019年4月からニッポン放送のラジオ『佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）』のパーソナリティを担当。YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』も人気。著書に『普通のサラリーマン、ラジオパーソナリティになる』(扶桑社)、『佐久間宣行のずるい仕事術』（ダイヤモンド社）がある。

【番組情報】

番組名：「佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)」

■番組HP https://www.allnightnippon.com/sakuma/

■番組X https://twitter.com/SakumaANN0

【書誌情報】

タイトル：『50歳ラジオパーソナリティ佐久間の深夜3時のエンタメ過剰摂取～佐久間宣行のオールナイトニッポン０（ZERO）2023-2025～』

著者：佐久間 宣行

定価：1760円（税込）

発行：ニッポン放送

発売：扶桑社

発売日：2026年3月3日（火）

ISBN：978-4594102197

■Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4594102190

■楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18532813/

◆本誌に関するお問い合わせ

株式会社扶桑社 宣伝PR宛

senden@fusosha.co.jp