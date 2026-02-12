【未来の船員たちに密着動画】最新の練習船【鳥羽丸】はどうなってる？――船内DX体験から見えた“求める機能”と“望まれる職場環境”を動画公開　（株）エイ・アイ・エス

株式会社エイ・アイ・エス[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=yWsvxg2pg9k ]

株式会社エイ・アイ・エス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大浦博 以下「AIS」）は、鳥羽商船高等専門学校の練習船「鳥羽丸」で行われた体験航海に密着した動画を、YouTube「とらくるチャンネル」にて公開しました。

本動画では、未来の船員を目指す高専生が最新鋭の練習船で奮闘する姿を軸に、船内DX（TRANS-Crew）を“現場で体験するリアル”と、学生たちが語る「求める機能」「望まれる職場環境」を記録しています。

１.全長56m・最新鋭の練習船「鳥羽丸」はどうなっている？高専生が奮闘する“現場の空気”

舞台となった練習船「鳥羽丸」は、実際の海上現場を想定した教育環境として設計された最新鋭の練習船です。全長56メートルというスケールの中で、学生たちはチームで動き、声を掛け合い、限られた時間の中で航海を“つくる側”として学んでいきます。船内には、教室では得られない緊張感と責任感があります。一方で、作業や当直、生活が連続する環境だからこそ、ちょっとした段取りや情報共有の差が、安全や働きやすさに直結することも実感できます。

本動画では、鳥羽丸の船内の雰囲気とともに、未来の船員を目指す学生たちが現場の空気の中で奮闘する姿を収録しました。“次に現場へ来る世代”が何を当たり前に感じ、何に違和感を覚えるのか？その入口となるシーンが詰まっています。

２.未来の船員が求める機能とは？TRANS-Crewの操作説明・体験シーンも収録

今回AISは、船員向け労務管理システム『TRANS-Crew』を船内に持ち込み、操作説明のもと、学生の皆さんに体験していただきました。体験航海の前には、船員法改正のポイントや労務管理の背景、システム導入が現場にもたらす変化についても授業を実施。そのうえで実船環境で触れてもらうことで、「現場で本当に使われるDX」に必要な条件が見えやすくなるよう設計しました。

体験後には、学生ならではの視点で以下のような意見が集まりました。

・現場で使うなら「これがあると助かる」

・記録や入力の負担を減らすにはどうするべきか？

・毎日の運用で“続けられる仕組み”とは何か？

動画内には、TRANS-Crewの操作説明シーンや、学生が教わりながら体験し意見を交わす様子も収録しています。将来、現場の主役となる世代が“使う側の視点”で語るからこそ、導入や定着におけるヒントとしてもご覧いただけます。

３.高専生が描く“働き続けたい職場環境”とは？―未来の船員のリアルな声を収録

鳥羽商船の乗船実習に2日潜入

体験航海ではシステム体験に加え、未来の船員を目指す学生の皆さんにヒアリングも実施しました。ヒアリングでは、学校生活、船員を目指したきっかけ、働く職場に求めるもの、そして就職後に感じている不安点まで踏み込み、率直な声を収録しています。これから現場に加わる世代が、何を重視し、何に不安を感じているのか？その感覚を知ることは、採用・育成はもちろん、働き方改革や船内DXの定着を進めるうえでも重要なヒントになります。

動画では、次世代船員の“リアルな視点”を通じて、海運会社の皆さまが今後整えるべき職場環境の方向性を考える材料をお届けします。

映像の見どころ：ドローン撮影で航海の迫力も収録

乗船実習24時

本動画では、ドローン撮影による航海シーンも収録しています。朝の光に包まれた鳥羽丸、青い海を進む航海の様子を、スケール感ある映像でまとめました。

船内DXというテーマを扱いながらも、海の仕事の魅力や現場の臨場感が伝わる映像表現にもぜひご注目ください。

『TRANS-Crew』とは

『TRANS-Crew』は、船員業務を支える「トータルプラットフォーム」です。

配乗計画をはじめ、労務管理、手当計算・給与連携、資格・期限管理、動静管理までを一元化し、煩雑な業務を効率化。業務生産性の向上と船員の「働き方改革」を同時に実現することで、海運業界のDXを継続的に加速してまいります。

