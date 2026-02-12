CM初出演のCocomiさんが、親友アイナ・ジ・エンドさんとダンス共演！ahamo新CM「シンプる？アイナ×Cocomi」篇2月13日(金)より全国放送開始！

株式会社ＮＴＴドコモ

株式会社NTTドコモ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：前田 義晃）は、「ahamo」の

新テレビCM第一弾としてアーティスト・アイナ・ジ・エンドさんとアーティスト・Cocomiさんを起用した“「シンプる？アイナ×Cocomi」篇“を2026年2月13日（金）から順次、全国で放映を開始します。

ahamoは、複雑な割引条件がない、シンプルで分かりやすい料金体系を提供することで、ユーザーが安心して利用できるサービスを目指しています。今回の新TVCM“「シンプる？アイナ×Cocomi」篇“は、"シンプルさ"をテーマに、複雑な条件に振り回されることなく、自分らしく生きることの大切さを伝えるために制作されました。今回のオリジナルCMソング「ahamo ahamo ソング」にあわせたキャッチーなダンスを通じて、ahamoのシンプルで明快なサービスの世界観を表現しています。また、新CMの他、メイキング映像やインタビュー映像も併せて公開します。

新CMについて

■CM概要

複雑なモニュメントの前で会話するCocomiさんとアイナ・ジ・エンドさんが、CMオリジナルソング「That’s the way ahamo ahamo」にあわせて、複雑な世界の"もやもや感"から解放された晴れやかな様子が見どころです。二人の息の合った自然な掛け合いを通じて、ahamoの「複雑な割引条件なし」というシンプルさを伝えます。

「シンプる？」のキャッチフレーズと軽やかな首振りダンスが印象的な映像は複雑な世界からの解放感と安心感を予感させます。親友同士ならではの楽しそうな会話「うちら、何に悩んでたんだろ」「忘れた」が、複雑な条件に振り回されることなく、30GB 2,970円、国内通話5分以内何度でも無料というシンプルで明快なプラン内容の魅力を直感的に表現します。

タイトル：新TVCM ahamo「シンプる？アイナ×Cocomi」篇

放送開始：2026年2月13日（金）

TVCM URL：https://youtu.be/FXNqCkfgWE4(https://youtu.be/FXNqCkfgWE4)

ahamo公式サイト：https://ahamo.com/index.html(https://ahamo.com/index.html)

出演者インタビュー（一部抜粋）

質問1：本日の撮影のご感想や印象的だったシーンをお聞かせください。

Cocomi：

いつもプライベートでも仲良くさせていただいているアイナと共演させていただけたことと素晴らしいスタッフやクルーの皆さんと一緒に撮影できたことが本当に楽しくて、終始笑顔で撮影を終えることができました。やっぱり首振りダンスをしながらセリフを言うっていうのが、とても印象的でトリッキーでした。アドリブでちょっと話したり、笑い合ったりするのがとても楽しくできたので、一生の思い出になりました。

アイナ・ジ・エンド：

こうやってプライベートで一緒にランチしたり、ワンちゃん同士を連れて遊んだりする、私の大好きな友達のCocomiと撮影させていただけたことがまず本当にうれしかったです。

チームの皆さんはとても覇気があって、変な空気もなく、ずっと朗らかな撮影現場で、二人ともとてもリラックスして挑ませていただけたので、感謝でいっぱいです。

質問2：今回初めてのCM撮影だったCocomiさんは、いかがでしたか？

アイナ・ジ・エンド：

え、お芝居やっていたでしょ？めっちゃうまくて。手の動きとかもアドリビーが効いていて、すごくかっこよかったです（笑）

Cocomi：

プライベートでも仲良くしているけど、仕事でも一緒に共演するというのが本当に初めての経験なので、めちゃくちゃ楽しかったです。



質問3：このCM共演が決まったタイミングでお二人で連絡を取り合いましたか？

Cocomi：

決まったときにすぐ「この日会えるね」っていう連絡をしていました。今日はプレゼント交換して、私は自分が育てている多肉植物を植え替えしてプレゼントしました。

アイナ・ジ・エンド：

衝撃のプレゼントでしたね。鉢もかわいらしい緑色のものを選んでくれて、そこに多肉植物のちっちゃいやつを星みたいに並べてくれて。今朝プレゼントしてくれたんですよ。めっちゃイキな人。

Cocomi：

私はアイナのグッズと撮影用のライトをもらっちゃって。大ハッピーです。

質問4：お二人は普段から連絡取りあっているんですか？

アイナ・ジ・エンド：

Cocomiは短い時間で定期的に会いたいって言っていたよね。

Cocomi：

めちゃくちゃアイナと気が合うなっていうポイントがあるのですが、連絡頻度が同じな気がする。

パタッと急に「あれ、元気にしてる？」という期間もあれば、すごく話す期間もあるよね。

アイナ・ジ・エンド：

ポンポンポンってね、短い文章で送り合っては一休みして、を結構ルーティン化してきたね。

お互いね、忙しかったりするからね。

質問5：ahamoは国内通話5分無料ということですが、お二人は電話してみようと思いますか？

アイナ・ジ・エンド：

５分ってすごいよね。結構しゃべれるよ。「今日のご飯何食べる？昨日鍋食べたから、今日は寿司にする。いや、鍋はちょっと」みたいなのも全部いける。

Cocomi：

明日会うなら、ぶどうジュース買ってこうかとかも聞ける。

アイナ・ジ・エンド：

この前、Cocomiがめちゃくちゃ重い、9キロぐらいのワンちゃんを抱えて会いに来てくれて、何入っているんだろうこのカバンと思ったら、20本ぐらいのぶどうジュース持ってきてくれました。

Cocomi：

なんか欲しいものあるって聞いたら、ぶどうジュースってすごい冗談っぽく言ってきたので、

いや、これちょっと買っていくしかないと思って、これでもかという量を抱えてお邪魔しました。

アイナ・ジ・エンド：

多肉植物とぶどうジュースくれる女の子あんまりいないですからね。いや、もうかっこいいですよ。

質問6：ahamoは、「30GB、2,970円」という複雑な割引条件なしのシンプルな設定となっていることで、悩まずに決められるのが魅力です。このプランについて率直な感想を教えてください。

アイナ・ジ・エンド：

めっちゃいいですよね。シンプルに。分かりやすい。

Cocomi：

一緒にカフェとか行ってもね、私はすぐ決めて（アイナは）延々とどうしようってなっていて、結局じゃあシェアする？ってなったり。でも、決めてもらっているとすごく簡単だよね。

私は即決タイプです。逆に即決タイプなので、選ばなくていいっていうのがめちゃくちゃ魅力的です。

質問7：ahamoは、「誰でも30GB、2,970円」というシンプルにコスパが良い点が魅力ですが、最近3,000円前後で買った「コスパが良い！」と感じたものはありますか？

Cocomi：

私は、アイナにあげたぶどうジュースを3000円前後で買いました。アイナが120％ハッピーになるなら、3000円前後はめちゃくちゃコスパいいなって思います。

アイナ・ジ・エンド：

Cocomiと古着屋さんに行った日に、結構短いハーフパンツみたいなものがあって、お互いかわいいねなんて言っていたんですけど、パッと見たらちょうど2900円台とかで、3000円以内で手に取れるアイテムって超お手頃だなと思ったので即買いしました。

質問8：今回のCMではお二人の息ピッタリな「ahamo ahamoダンス」が見どころですが、

プライベートでも仲の良いお二人が「息が合っている」と感じたエピソードがあれば教えてください。

Cocomi：

ナレーションで声を録った時に「二人でご一緒に」というセリフがあって、1回もミスなく二人息ぴったりで収録できました。

アイナ・ジ・エンド：

マジですごかったです。結構神業だった。

Cocomi：

「せーの」のかけ声もなしで、顎の合図だけで「ahamo」ってなったよね。

アンサンブル力が試される瞬間でしたね。本業の癖が出てよかったです。

最後に、視聴者の皆さまへメッセージをお願いします。

アイナ・ジ・エンド：

複雑なことで疲れたときは、私たちのCMをご覧いただいて少しでも笑顔になってもらえたらうれしいです。2026年は皆さんにとってシンプルで楽しい1年になるように、もしよろしければahamoで私たちと一緒に「シンプる？」してみませんか。

Cocomi：

音楽も人生も複雑に考えすぎずにもっと素直に自由に表現していいんだなって、視聴者の皆さんにも私たちの「ahamo ahamoダンス」を見て少しでも軽やかな気持ちになってもらえたらうれしいです。

2026年が皆さんにとってシンプルで素敵な1年になりますように。

ストーリーボード

■ 「シンプる？アイナ×Cocomi」篇 TVCM30秒

撮影エピソード

■親友コンビが魅せる『ahamo ahamoダンス』！

Cocomi×アイナ・ジ・エンドの息の合った撮影風景

CM初出演となるCocomiさんと親友のアイナ・ジ・エンドさんがお二人一緒に笑顔で現場入りし、今回のCM撮影について説明を受けました。

カメラが回るとお二人の息の揃った「ahamo ahamoダンス」やまるで普段の会話をしているかのような二人の息ピッタリな掛け合いからプライベートからの仲の良さがうかがえました。

撮影の合間にはカメラに向かってお二人でじゃれあう様子も見せるなど、和やかで終始笑顔のあふれる撮影現場となりました。

【出演者プロフィール】

アイナ・ジ・エンド

2015年、楽器を持たないパンクバンド“BiSH”のメンバーとして始動。

2023年6月に惜しまれながらもBiSHを解散し、現在はソロで活動中。岩井俊二監督映画『キリエのうた』で映画初主演を務め、日本アカデミー賞 新人俳優賞をはじめ、数々の名誉ある賞を受賞。2025年、TVアニメ『ダンダダン』第2期オープニングテーマ「革命道中 - On The Way」をリリースし、SNS総再生回数は16億回を超え、米Billboardから発表されるBillboard Global 200に名前を連ねるなど数々のチャートへランクインし、国内外で話題となっている。『第67回 日本レコード大賞』にて、"優秀作品賞"を受賞。ソロとして初の紅白出場も果たした。2026年4月より自身初となるアジアツアーを控えている。

Cocomi

3歳からヴァイオリン、11歳よりフルートを始め、アシュケナージ、エマニュエル・パユのマスタークラスを修了。国内コンクールで多数受賞。2021年よりソリストとして活動を開始し、ラン・ランの公演などに出演。2022年にデビューアルバム『de l’amour』を発表。以降『Melancolie』『Neos』を経て、2025年8月に最新作『Bouquet de Cinema』をリリース。毎月、ソリストとしての活動に加え、カルテットやさまざまなオーケストラへのゲスト出演など、多彩な形で音楽を奏でている。

プラン情報

ahamoは、月間データ容量30GBを月額2,700円（税込2,970円)でご利用いただける新たな料金プランです。

料金やサービス内容について、しっかり納得してご契約いただくことをめざした料金プランで、そうしたコンセプトに基づき、細かい割引の条件などを極力なくしたシンプルな料金プランといたしました。また、オンラインで受付いたします。新規契約の手続きは専用のWEBサイトで受付いたします。契約後も、専用のアプリでデータ利用量や料金の確認、各種お手続きなどができます。また、操作やサービスについて不明なことがあれば、WEBサイトで簡単に調べることができ、チャットでのお問い合わせもサポートいたしますので、安心してご利用いただけます。

ahamo公式HP：https://ahamo.com/index.html