JBLポータブルBluetoothスピーカー史上最高のパワフルサウンドでさらに進化した重低音・耐久性を備えた「JBL Boombox 4」新登場

ハーマンインターナショナル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：桑原拓磨）は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランドであり、日本においてワイヤレススピーカー8年連続販売台数No.1※1に輝く「JBL」より、圧倒的なパワフルサウンドとさらに進化した重低音・防塵防水性能を備えたポータブルBluetoothスピーカー「JBL Boombox 4」を2026年2月19日（木）より発売いたします。

本製品は、JBLポータブルスピーカー史上最高のパワフルサウンドを実現する「Boombox」シリーズの最新モデルです。シリーズを通して好評いただいている迫力の重低音を2段階のバスブースト機能を搭載することによりさらに強化。よりパワフルなアンプと独自の「AI Sound Boost」による音質最適化と合わせて、一段と深みのある低音とダイナミックなサウンドを実現します。Bluetoothはバージョン5.4に進化し、Bluetooth LE AudioとAuracastに対応。これにより、複数のスピーカーやデバイス間でのオーディオ共有がより簡単かつ高品質に行えるようになりました。

そして、防塵防水性能も前モデルのIP67からIP68準拠※2へアップグレード。これにより、ビーチやキャンプなどのアウトドアでもより安心してご使用いただけます。さらに、連続再生時間も前モデルの最大24時間から最大28時間に拡大したことに加え、Playtime Boost機能を使えばさらにプラス6時間の延長再生が可能です。※3

給電機能も備えたUSB Type-CポートはPCやスマートフォンと有線接続を行うことでロスレスオーディオ再生にも対応。前作よりも力強いフォルムと持ち運びやすいハンドルを採用し、パッシブラジエーター部にバスブーストの状態を視覚化するライティングも搭載することで利便性とデザイン性も妥協しないスタイルを両立させています。

究極のポータブルオーディオ体験を求めるすべての人に、想像以上の音楽体験を提供する「JBL Boombox 4」をぜひご体感ください。

製品のポイント

●JBL独自の「AI Sound Boost」搭載で音質を自動最適化、さらに進化したパワフルサウンドを実現

●2段階のバスブースト機能でより強化された迫力の重低音

●業界最高水準IP68準拠※2の防塵防水性能に進化、アウトドアでも安心

●最大28時間再生、Playtime Boostでさらに＋6時間のタフなバッテリー

●Bluetooth 5.4対応、LE AudioとAuracast対応で高品位なマルチスピーカー接続

●給電機能を備えたUSB Type-Cポートは有線接続でロスレスオーディオ再生にも対応

主な仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12767/table/517_1_adae2844a96d706b003674db72f0a164.jpg?v=202602120951 ]

※仕様や価格は変更となる場合があります。

※1 全国の家電量販店、パソコン専門店、ネットショップなどから収集した実売データ「BCNランキング」にもとづき、1年間の累計販売数量が最も多かった企業を部門ごとに表彰する「BCN AWARD 2026」にて、ワイヤレススピーカー部門の第1位を8年連続で獲得しました。

※2 粉塵がスピーカー内部に侵入せず、水深1.5mの水中にスピーカーを最大30分間浸けても浸水しないと定義されています。

※3 充電・再生時間は使用環境により異なります。

＜JBLについて＞

美しい外観とプロ・サウンドを両立した家庭用スピーカーの開発を目指して設立。以来、世界中のあらゆる音楽が関わるシーンで、プロアマ問わず信頼され、愛用され続けている、世界最大級のオーディオメーカーです。

家庭用超高級スピーカーからイヤホン、ヘッドホン、ホームシアターを展開。また、トヨタを始めとする車載純正オーディオ、マルチメディア用などの民生機器から、世界中の映画館、スタジアム、コンサートホール、そして放送局やレコーディングスタジオなどが対象となる業務用機器を投入しています。JBLは世界中の競技場で音響システムとして採用されており、様々な世界的なスポーツイベントでも採用されています。

＜ハーマンインターナショナル（米国本社/Harman International Industries, Incorporated）について＞

ハーマンインターナショナルは、プレミアム・オーディオ、ビジュアル、コネクテッド・カーと、それらを統合したソリューションを、自動車、消費者、プロフェッショナルの市場に向けて、設計・製造・販売しています。弊社のAKG(R)、Harman Kardon(R)、Infinity(R)、JBL(R)、Lexicon(R)、Mark Levinson(R)、Revel(R)を含む主要ブランドは、オーディオ愛好家やアーティスト、イベント／コンサート会場などで多く利用され、称賛を受けています。また今日では、弊社のオーディオやインフォテイメント・システムが装備された自動車が世界で5,000万台以上走っており、弊社のソフトウェアサービスは、オフィスや家庭、車やモバイルなどあらゆるプラットフォームにおいて、何十億台ものモバイル端末やシステムが安全な接続や統合を行えるよう、支えています。ハーマンインターナショナルは全世界に約30,000名の社員が在籍しています。

