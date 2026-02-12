超猫好き根暗騎士×呪いでブサ猫にされた天真爛漫聖女のピュアラブファンタジー『根暗騎士による溺愛満喫中のブサ猫、実は聖女です！』待望の第2巻発売！人気声優同士によるボイスコミック動画も好評公開中！
キルタイムコミュニケーションは、ブリーゼコミックス『根暗騎士による溺愛満喫中のブサ猫、実は聖女です！2』を2月14日に発売いたします。
根暗騎士による溺愛満喫中のブサ猫、実は聖女です2(https://www.comic-brise.com/comics/busacat2/)
漫画：逭口とら(https://x.com/AokuchiTora)／原作：かのん(https://x.com/clover_kanon)／キャラクター原案：ちょめ仔(https://x.com/tyomeko_irai)
発売日：2026年2月14日
判型：B6
定価：792円(本体720円＋税10%）
ISBN：9784799221389
呪いでブサ猫にされた天真爛漫聖女×超猫好き根暗騎士の純愛ストーリー第2巻！
呪いでブサ猫にされてしまった美しき聖女ティアナ。“根暗騎士”イシスに助けられ、
猫として溺愛と世話をされるうちに
彼女にはとある感情が芽生えていく。
ティアナが一時的に人の姿を取り戻す中で、
その想いが“初恋”だと気づき――？
2026年2月14日発売！
特典一覧
根暗騎士による溺愛満喫中のブサ猫、実は聖女です！(https://www.comic-brise.com/contents/busacat/)
老若男女を魅了する美貌の持ち主、聖女ティアナ。
しかし彼女は呪いでブサ猫へと姿を変えられてしまう。
途方に暮れていたところを“根暗騎士”と噂されるイシスに助けられ、世話を焼いてもらうことに。
ブサ猫を溺愛してくれる彼に、ティアナは心を揺さぶられ――？
第1話第2話無料公開中！ :
https://www.comic-brise.com/contents/busacat/
キミコミ 作品ページはこちら :
https://kimicomi.com/series/daff428834357
YouTubeコミックブリーゼチャンネル【公式】(https://www.youtube.com/@comic_brise)では、本作品のボイスコミック動画を公開中！
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=jBf7itQwuOg ]
本作品の魅力が詰まった ボイス付きPVも好評公開中！
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=qdB_xhEZQ4Q ]
