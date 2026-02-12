2026年4月にアクティメソッド調布つつじヶ丘校が新規開校します！

株式会社iGO

株式会社 i GOはタイピングと英語をかけ合わせた画期的な英語学習法【アクティメソッド】を開発。全国に子ども英語教室「アクティメソッド」が続々と開校し、2025年12月時点で開校中の校舎数は100校を突破。今後も全国各地で開校予定！

26年4月にアクティメソッド調布つつじヶ丘校を開校するにあたり、無料体験説明会を開催します。

（日程・詳細は下記に記載）

■アクティメソッド調布つつじヶ丘校ページ >>> https://actimethod.com/class/chofutsutsujigaoka

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=LGP3x2McwaI ]- 変化した英語教育

小学校では英語が教科化されてから3年以上が経ち、小学生へ向けた英語教育は全国的に定着しました。

2020年度から小学校、2021年度から中学校の英語学習指導要領が大きく変わり、現在は小学5・６年生は週2コマ、合計70時間の英語の授業があり、「聞く」「話す」「読む」「書く」の４技能をバランスよく高めていくために教科となり成績がつくようになりました。

教科となった今は授業内容が4技能5領域化され、中学校レベルの英語と連続性を持ったカリキュラムが組まれます。目標は「コミュニケーションを図る基礎となる資質・能力の育成」です。これは従来の中学校の学習指導要領の内容とほぼ同じなのです。

つまり小学生のうちに学習する英語のレベルがそれほど一気に上がり難化しているということでもあります。

そして、「外国語活動（英語）」の実施学年は前倒しとなり、小学3・4年生からスタートしています。

また、中学校で覚える英単語が1200語から400語増え、1600～1800語になりました。

中学校ではオールイングリッシュでの授業を目指しています。

特に小学校では英語のみならず、プログラミング授業も必修科目になるなど小学生の学習環境そのものが大きく変化しています。

そして、2024年度大学入試（25年1月実施）から新学習指導要領に準拠した大学入試が開始されます。

- 今こそアクティメソッドのタイピング英語学習

アクティメソッドは短時間で英単語を大量にインプットする学習法が強みで、一般的な英語の「ライティング」は全てタイピングで実施します。

英単語を手元のキーボードでタイピングし、語彙力を育成します。音声が流れ英単語をタイピングしてスペルを覚えるので、正しい発音とセットでの練習が可能になっています。

タイピングで英語を練習することに慣れてくると、鉛筆で書いて練習するより5～10倍のスピードでタイピングができるようになります。

- 無料体験説明会日程

アクティメソッド調布つつじヶ丘校にて無料体験説明会を行います。

3月11日(水) 15：00～/16：30～

3月13日(金) 15：00～/16：30～

3月15日(日) 13：00～/14：30～

3月18日(水) 15：00～/16：30～

3月20日(金) 15：00～/16：30～

3月25日(水) 15：00～/16：30～

※その他日程につきましては、教室までお問い合わせください。

※少人数制のため満席の場合がございますので、お早めにご予約ください。

- 無料体験申込方法

こちらからお申し込みください。

https://actimethod.com/class/chofutsutsujigaoka

- アクセス

住所 ：東京都調布市西つつじヶ丘3-20-3 ウェストヒル白井101号室

受付時間：月曜～金曜 10：00～17：00

アクセス：京王線 つつじヶ丘駅 徒歩４分

駐車場 ：なし

駐輪場 ：あり

※近隣に有料パーキングあり



- 教室長からのメッセージ

調布つつじヶ丘校の大貫と申します。

子育てを通して、効率的な英語習得について試行錯誤を重ねてきました。その経験を活かし、保護者の皆さまの期待や不安に寄り添える教室でありたいと考えております。

アクティメソッドでは、ゲーム感覚で楽しみながら取り組めるレッスンを通して、英語が自然と身についていきます。英語を話せることは、お子さまの将来の可能性を大きく広げてくれます。一人ひとりの「できた！」「楽しい！」という気持ちを大切にしながら、レッスンを進めてまいりますので、ぜひ一度、実際のレッスンを体験しにいらしてください。

- Voice ～生徒・保護者の声～

［小6・生徒］

映画に出てくる英語の意味が分かるように！

いろいろな英単語を次々と覚えていくことが、とても楽しいです。日本語を英語に訳すことが自然にできるようになったし、映画を観に行ったときでも登場人物がしゃべっている英語の意味がだいたい分かるようになりました。

［年長、小３、小６・保護者］

全国大会で入賞できるほど英語力がアップ！

友人から、英語もタイピングも学べるところがあると紹介してもらい体験入学へ行きました。そのときに子どもがすごく食いついて。「絶対に習いたい」と言ったんです。パソコンを触ったことがないのもそうですが、何より先生の授業がとても楽しくて、英語が好きになったんだと思います。現在、兄妹で通っているんですが、英単語の大会で兄が全国２位、妹が全国３位になるなど、本当にびっくりするほど英語力が身についています。

- 会社概要

【企 業】株式会社 i GO（アイゴウ）（アクティメソッド本部）

【所在地】 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1丁目7-5 青山セブンハイツ606

【電話番号】0120-559-165

【代表者】代表取締役 小林 京美

【公式HP】https://actimethod.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/actimethod_official

【業務内容】教育事業