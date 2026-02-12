【バレンタイン特集】 映画好きが太鼓判を押す恋愛映画TOP10／男女別「観たい」ランキングTOP10は意外な結果に!?

FAVOLIST5株式会社

ユーザー1人ひとりの「好き」という感情から、世界に一人だけの『パーソナルAIコンシェルジュ』を育てる次世代SNS 「Lovvit(https://lovvit.net)（読み：ラビット）」 を運営するFAVOLIST5株式会社は、映画領域 「Lovvit Movie(https://lovvit.jp)（β版）」 におけるユーザー投稿データをもとに、バレンタインに観たい 恋愛・ラブロマンス映画特集 を公開します。

■特設サイトはこちら：https://lovvitvalentine.tiiny.site/

今回の記事は、ただの“恋愛映画まとめ”ではありません。

Lovvitでは、点数評価ではなく テーマ（文脈）ごとに「TOP3を順位づけし、理由を書く」 という投稿フォーマットが中心。だからこそ、「なぜその1本を選んだのか」が言葉として残り、映画好きの深い推しポイントが浮かび上がります。

■映画好きが太鼓判を押す恋愛映画 TOP10（投稿データから）

恋愛・ラブロマンス映画を対象に、Lovvit Movie内のTOP3投稿における「ランキング登場数（＝選ばれた回数）」を集計し、TOP10をまとめました。（※ドラマシリーズ等は対象外）

詳細は特設サイトからご覧ください。

※ドラマ作品のため本ランキングからは除外しましたが、『匿名の恋人たち シーズン1』も上位に挙がっており、バレンタイン前の“恋愛ドラマ需要”の高まりが見られました。

■【男女別】映画好きが今いちばん観たい恋愛映画 TOP10（My Archive「観たい」）

続いて、ユーザーが本サービスのMy Archive機能の「観たい」に追加した作品を男女別に集計しました。「次に観る一本」を探している人ほど、ここが刺さります。

詳細は特設サイトからご覧ください。

本記事では、

映画好きが太鼓判を押す恋愛映画（＝投稿で最も選ばれたTOP10）

映画好きが今いちばん観たい恋愛映画（＝My Archive「観たい」男女別TOP10）の2つの視点で、“この時期に観たい恋”を可視化しました。

■読みどころ（差が出たポイント）

・男女共通で上位に顔を出す作品は、「けものがいる」「博士と彼女のセオリー」「パスト ライブス／再会」。 “恋愛”を、刺激ではなく 人生・時間・選択として捉える作品が強い傾向です。



・男性側は「時間」「再会」「タイムリミット」を匂わせるラインナップが濃く、女性側は「多様な関係性」「大人の恋」「自分を取り戻す恋」が上位に並びます。 “恋のかたち”の見え方が違うのが面白いところ。

■ バレンタインの夜は、「なぜこの映画を選ぶのか」を語れると、映画はもっと沁みる

LovvitのTOP3投稿は、映画を“消費”ではなく“対話”に変えます。

同じ映画でも、誰が1位に置くかで、その人の価値観が浮かび上がる。バレンタインという日に、映画をきっかけに「自分の好き」を言葉にしてみると、相手の新しい一面が見えてくるかもしれません。

■「Lovvit」の利用方法

「Lovvit Movie」は未登録でも一部のランキング／レビューを閲覧できます。

フル機能（詳細閲覧・My Archive継続・各種アクション）は無料会員登録で利用可能です。

Lovvit Movie 先行体験版：https://lovvit.jp

Lovvit サービスサイト： https://lovvit.net

＜集計ルール（ランキングの定義）＞

本ランキングは、興行収入や外部の評価点ではなく、Lovvit Movie内のTOP3投稿における「ランキング登場数」、およびMy Archiveへ追加された「観たい」に基づくランキングです。

集計対象期間：2025年7月30日～1月31日（β版提供開始以降）

集計対象：上記期間に投稿された、Lovvit MovieのTOP3レビュー投稿（6,771 作品）とMy Archive登録作品（70,229 作品）

集計方法：

● 映画好きが太鼓判（投稿ランキングTOP10）：Lovvit Movie内のTOP3投稿における「ランキング登場数（＝選ばれた回数）」を集計し順位化

● 映画好きが今いちばん観たい（男女別TOP10）：My Archive「観たい」への追加回数を男女別に集計し順位化

● ドラマ／シリーズ作品は本稿の映画ランキングから除外（別途紹介）

