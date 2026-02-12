愛犬と一緒に、安心して眠れる場所を──ペット同伴モニターが語る、NikkaHotel東郷店という選択

ニッカホーム株式会社モニター募集の広告と参加の御礼

完全独立型トレーラーハウスの宿泊施設

NikkaHotel東郷店では、

ペット同伴専用ルームの本格展開に向け、

実際の宿泊者を対象としたモニター宿泊を実施しました。

今回集まったのは、

「愛犬と一緒に移動中、無理なく泊まれる場所を探していた」

「遊ぶのは外、宿は落ち着いて眠れればいい」

そんな現実的な価値観を持つ飼い主様と愛犬の声です。

実際に泊まった飼い主様と愛犬

モニター１.

客室内の天一くん看板の前で。。ありがとうございます。

愛犬のお名前：天一くん

犬種：ボーダーコリー

飼い主様からは、次のような感想が寄せられました。

「新しく、清潔感がありました。

人と会うこともなく、気を使わずに泊まれたのが良かったです。」

完全セルフチェックインについては、

「1人で行った際、愛犬と一緒だと入室の動線で困る方もいるかもしれない」

という指摘がありつつも、

全体としては不安なく利用できたとのこと。

客室では天一くんも落ち着いて過ごし、

「基本、静かに寝ていました」という様子が印象的でした。

モニター２.

客室内の様子看板の前で。ありがとうございます！

愛犬のお名前：むぎちゃん

犬種：トイプードル

むぎちゃんの飼い主様からは、

使い勝手や設備に関する具体的な指摘が寄せられました。

セルフチェックインについては、

「特に不安はなかったものの、鍵の操作を対面で聞いてしまったため、

完全無人の際にも理解できたかは少し気になった」との声がありました。

また、

「人間用アメニティの情報を探しましたが、見つけにくかった」

という点も、事前案内に関する改善余地として挙げられています。

客室の印象については、

「コンテナと分かったうえでの宿泊なので、

寝るだけであれば十分な広さ。

それ以上に、とても清潔な印象でした」と評価されました。

ペット同伴だからこそ見えた指摘・気づき

モニターの飼い主様からは、次のような実務的な指摘が共有されています。

愛犬用の水飲み器があると、より助かる

トイレシートを敷くためのトレイ（特に男の子用のL字タイプ）があると安心

音が響きやすいため、夜間は愛犬の鳴き声への配慮が必要

宿泊者専用ラウンジのフリードリンクは便利だが、愛犬と一緒には利用できない点は注意が必要

また、施設側からの案内として、

外出から戻った際の足拭き

愛犬を部屋に残す際の注意

ベッドやソファを使用する際のルール

などが、ドア付近など目につく場所に明示されていると、

「さらに安心して過ごせる」

との意見もありました。

小型犬ならではの視点も

小型犬の飼い主様からは、

ベッドの高さについての指摘も挙がりました。

「ベッドからの飛び降りが小型犬には心配でした。

手持ちのバッグで簡易的にステップを作りましたが、

専用ステップやローベッドだと、より安心できると思います。」

犬種や体格による感じ方の違いも、

モニター宿泊を通じて見えてきました。

モニターが語る「おすすめできる宿泊者像」

今回のモニター意見から、

特に相性が良いのは次のような飼い主様です。

・清潔さと価格を重視する、愛犬との旅行者様

・ドッグイベントや遠征でのご利用

・周辺カフェやスポットを拠点にした滞在

・愛犬との宿泊が初めての飼い主様

・小型犬・多頭飼いの飼い主様（愛犬2匹まで）

愛犬と泊まる、現実的な選択肢として

ラグジュアリー感や非日常体験、

温泉や食事を目的とした宿泊とは異なり、

NikkaHotel東郷店のペット同伴宿泊は、

「愛犬と一緒に移動中、無理なく泊まれる場所」

という立ち位置を大切にしています。

遊ぶ時間は外で、

宿では清潔で静かな環境の中、

気兼ねなく休めること。

価格、距離感、安心感。

それらを重視される飼い主様にとって、

現実的で取り入れやすい選択肢として用意されています。

モニターの声を、次につなげるために

今回のモニター宿泊を通して、

愛犬との宿泊において大切にされている視点や、

実際に利用してみて初めて気づく改善点を、

多くの具体的な声として受け取ることができました。

いただいたご意見は、

今後の設備や案内表示、運営方法の見直しに活かし、

より安心して愛犬と過ごせる環境づくりにつなげていきたいと考えています。

そして何より、

率直な感想や細やかな気づきを共有してくださった

モニターの飼い主様と愛犬たちに、心より感謝申し上げます。

NikkaHotel東郷店では、

これからも利用者の声に耳を傾けながら、

愛犬と一緒に無理なく泊まれる宿として、

一つずつ改善を重ねていきます。

施設概要

施設名：NikkaHotel東郷店

住所：愛知県愛知郡東郷町和合大坂221-1

客室：完全独立型トレーラーハウス

運営形態：セルフチェックイン

公式サイト：https://nikka-hotel.com

公式Instagram：https://www.instagram.com/nikka_hotel_togo/

運営会社：ニッカホーム株式会社

担当：林

TEL：0561-56-7107

MAIL：info@nikka-hotel.com