昼と夜で、まるで別の場所になる
株式会社ユーネット
瀧露天は、岩肌を流れる水と、立ち上る湯けむりに包まれる露天風呂。
日が落ちると、空間は静かに表情を変えます。
水音はより深く響き、湯に身を預ける感覚も、どこか内側へと向かうものへ。
加水・加温を行わない源泉十割の湯は、光の中でも変わらず、自然のまま。
昼の観光のあとに、夜の余韻として。
施設の強み
施設名：ひょうたん温泉
大分県別府市・鉄輪温泉のひょうたん温泉にある「瀧露天」が、このたびライトアップを開始しました。
瀧露天は、岩肌を流れる水と、立ち上る湯けむりに包まれる露天風呂。
昼間は自然光が湯面に反射し、白い湯気が空へと抜ける開放的な空間が広がります。
源泉十割そのままの湯に身を沈める時間は、別府という土地の息づかいを感じるひとときです。
日が落ちると、空間は静かに表情を変えます。
やわらかな光が岩肌を照らし、水の流れに陰影を生み出す。
湯けむりは光をまとい、ゆっくりと漂いながら奥行きをつくります。
水音はより深く響き、湯に身を預ける感覚も、どこか内側へと向かうものへ。
昼は「広がり」。
夜は「余韻」。
同じ湯でありながら、体験はまるで異なります。
加水・加温を行わない源泉十割の湯は、光の中でも変わらず、自然のまま。
過度に照らすのではなく、湯と岩、水の質感が静かに浮かび上がる設計としています。
昼の観光のあとに、夜の余韻として。
瀧露天は、二つの時間を持つ露天風呂へと生まれ変わりました。
施設の強み
・大正創業100年温泉、源泉十割（源泉かけ流し）
・温泉施設初の観光ミシュランガイド7回目、14年連続三ツ星を獲得（当社調べ）
施設名：ひょうたん温泉
・所在地：大分県別府市鉄輪159-2
・ 営業時間：9:00～25:00（最終受付24:00）
・特設ページ：https://www.hyotan-onsen.com
・電話番号：0977-66-0527
・担当：マーケティング担当 専務取締役 田中大貴（ひろき）