昼と夜で、まるで別の場所になる

大分県別府市・鉄輪温泉のひょうたん温泉にある「瀧露天」が、このたびライトアップを開始しました。

瀧露天は、岩肌を流れる水と、立ち上る湯けむりに包まれる露天風呂。

昼間は自然光が湯面に反射し、白い湯気が空へと抜ける開放的な空間が広がります。

源泉十割そのままの湯に身を沈める時間は、別府という土地の息づかいを感じるひとときです。

日が落ちると、空間は静かに表情を変えます。

やわらかな光が岩肌を照らし、水の流れに陰影を生み出す。

湯けむりは光をまとい、ゆっくりと漂いながら奥行きをつくります。

水音はより深く響き、湯に身を預ける感覚も、どこか内側へと向かうものへ。

昼は「広がり」。

夜は「余韻」。

同じ湯でありながら、体験はまるで異なります。

加水・加温を行わない源泉十割の湯は、光の中でも変わらず、自然のまま。

過度に照らすのではなく、湯と岩、水の質感が静かに浮かび上がる設計としています。

昼の観光のあとに、夜の余韻として。

瀧露天は、二つの時間を持つ露天風呂へと生まれ変わりました。

施設の強み

・大正創業100年温泉、源泉十割（源泉かけ流し）

・温泉施設初の観光ミシュランガイド7回目、14年連続三ツ星を獲得（当社調べ）

施設名：ひょうたん温泉

・所在地：大分県別府市鉄輪159-2

・ 営業時間：9:00～25:00（最終受付24:00）

・特設ページ：https://www.hyotan-onsen.com

・電話番号：0977-66-0527

・担当：マーケティング担当 専務取締役 田中大貴（ひろき）