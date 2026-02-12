【株式会社ニチガン】ブルーナカラーが特徴のつみき「ミッフィー　サウンドブロックス」が新発売！

株式会社ニチガン株式会社ニチガンは、日本で一番長く、木のおもちゃを作っています。

１９２９年創業の木製玩具メーカー株式会社ニチガン(https://www.nocorp.co.jp/)（本社：東京都豊島区駒込４-２-３３、代表取締役：塚田容子）は、「木のぬくもりで日常を豊かに」をコンセプトに、木製玩具・木製雑貨を世の中に届けてきました。

長年培ったノウハウを活かし、この度【ミッフィー サウンドブロックス】を2026年2月19日（木）より販売いたします。

商品概要

「ミッフィー サウンドブロックス」 全国の百貨店、オンラインショップで販売予定

【ミッフィー サウンドブロックス】とは、ブルーナカラーを取り入れた音の鳴るつみきです。

ディック・ブルーナが描く絵本で使われている鮮やかな「ブルーナカラー」を取り入れている点が特徴で、色を認識し始めるお子さまにとって、色彩感覚を育むのにぴったりです。イラストが描かれた6つのつみきは、振ると「カラカラ」と優しい音が響き、お子さまの好奇心を刺激します。

ミッフィーが描かれたピース●優しい音が鳴って楽しめる

ミッフィーやどうぶつが描かれている6つのピースは、振ると「カラカラ」と木の優しい音が鳴ります。つみきとして積み上げたり、音を鳴らして楽しめます。

●持ちやすいサイズのつみき

小さい手でも持ちやすい”45mm”の基尺になっており、1.5歳から楽しめるつみきです。

お子様の手でも積みやすい木箱にお片付け●木箱にピースを収納

全部のピースを収納できる木箱が付いています。遊んだ後にお片付けをすることまで、考えられています。

仕様

商品名：ミッフィー サウンドブロックス

価格：5,500円（税込）

セット内容：おとつみき6ピース 白木つみき6ピース カラーつみき8ピース（合計20ピース）

対象年齢：1.5歳～

寸法：本体 約幅207×奥行182.5×高さ55mm

材質：天然木

検査区分：CE

重量：約950g

生産国：ベトナム

品番：DB260

JANコード：4975950 011115

-2月19日(木)より販売予定-販売店

各百貨店、ショッピングモール内 雑貨・インテリアショップ、オンラインショップ等

▽ニチガン公式オンラインショップ：https://shop.nocorp.co.jp/

【制作秘話：世界観と優しさの追求】

「ミッフィー サウンドブロックス」は、初めて触れるおもちゃが素敵なものであって欲しい、という思いで開発されました。

ピースの角は丸くされており、優しい手触りと温もりがありつつ、子どもが安全に遊べるように配慮されています。45mm基尺というサイズは、1.5歳頃のお子さまの手に程よいものになっています。

全てのピースは専用木箱にぴったり収めることが可能で、遊んだ後にキレイにお片付けをする習慣を身に着けることが出来ます。

また、天然木の温もりを活かしつつ、塗料は全てCEの安全基準を満たしたものを使用。

（CE取得にあたり、有害な物質が使用されていないか等、厳しい検査をクリアする必要があります。「安全面について注意深く作られたおもちゃ」と業界が推奨するマークですのでご安心ください。）

【こだわりのブルーナカラー】

ブルーナの思いがこもったブルーナカラーである赤、青、緑、黄色に白色を足した５色で、このつみきは構成されています。

積み木のカラーが、納得のいくものになるまで、何度もサンプルを作り直しました。

木の本来の色味が透けてしまったりと、試行錯誤の連続でしたが、ついに求める色にすることが出来ました。ブルーナの描く世界観を木のぬくもりと共に表現しています。

「ミッフィー サウンドブロックス」は、鮮やかな色味で見た目の華やかさと安全性を両立させたおもちゃです。

色と音と手触りで、子どもの好奇心をそっと育てられたら嬉しいです。

■会社概要

株式会社ニチガン

1929年の創業以来、子どもたちの想像力と創造力をはぐくむ、安全で安心な木製玩具を作り続けてきました。そのノウハウを活かして、「木のぬくもりで日常を豊かに」をモットーに、世代を問わない木のあたたかみあふれる雑貨も数多く手がけています。





商 号：株式会社ニチガン

代表者：代表取締役 塚田 容子

住 所：〒170-0003 東京都豊島区駒込4-2-33

事業内容：木製玩具・雑貨の製造・卸売・販売

コーポレートサイト：https://www.nocorp.co.jp/



新規で弊社商品の取り扱いを希望される企業様は、 info@nocorp.co.jp までご連絡ください。



