花咲く季節に、心やすらぐ午後を

SEKIYA RESORT GALLERIA MIDOBARUのレストラン「THE PEAK」では、2026年3月より春の新作アフタヌーンティー「PRIMAVERA（プリマヴェーラ）」の提供を開始いたします。イタリア語で“春”を意味するその名のとおり、やわらかな陽射しと穏やかな風に包まれる季節にふさわしい、華やかさと軽やかさを表現した期間限定のアフタヌーンティーです。

セイボリーには、春の訪れを告げる食材を随所に散りばめました。「帆立貝柱と日向夏のサラダ」は、旬を迎える日向夏の爽やかな香りと瑞々しさが広がり、春の始まりを感じさせる一皿。「ローストビーフと菜の花のブリオッシュバーガー」は、柔らかな肉の旨みとほろ苦い菜の花が調和し、季節の移ろいを表現します。

スイーツでは、「桜のチーズムースタルト」や「苺ロールケーキ」、「八女抹茶のプリン 黒蜜のシロップとレンズマメ」など、春らしい素材と和のエッセンスを織り交ぜたラインナップをご用意。花々が咲き誇るような盛り付けとともに、目にも心にも春を届けます。

高台に位置する「THE PEAK」の大きな窓からは、春霞に包まれた別府の街並みとやわらかな光が広がり、穏やかなティータイムを演出。麗らかな景色とともに味わうアフタヌーンティーは、旅のひとときをより印象深いものへと導きます。自家製スコーンや厳選されたスリランカ紅茶5種とともに、ゆったりとした午後の時間をお楽しみください。

春のアフタヌーンティー「PRIMAVERA」は、2026年3月～5月までの期間限定。宿泊のお客様はもちろん、外来のお客様もご利用いただけます。観光や記念日、女子旅にもおすすめの、心弾む春のティータイムを、ぜひGALLERIA MIDOBARU「THE PEAK」でご堪能ください。

・ご提供に関するご案内

金額

お一人様につき4950円（税込）

ご提供時間

ランチタイム限定

SEKIYA RESORT Galleria Midobaruご宿泊のご予約はこちら

https://beppu-galleria-midobaru.jp/

お食事のご予約はこちら

https://www.tablecheck.com/ja/shops/galleria-midobaru/reserve

公式ホームページはこちら

https://www.sekiyaresort.jp/

SEKIYA RESORT Galleria Midobaru

GALLERIA MIDOBARU（ガレリア御堂原）は、大分県別府市の高台に佇むアートと温泉が融合したデザイナーズホテルです。館内には国内外のアーティストによる現代アート作品が配され、まるで“泊まれる美術館”のような非日常空間を演出。全室源泉かけ流しの温泉付き客室からは別府湾や別府市街を一望でき、訪れる人に“感覚を刺激する滞在体験”を提供しています。

THE PEAK

GALLERIA MIDOBARU（ガレリア御堂原）の宿泊棟に隣接する、アートと調和したグリルダイニング。

“THE PEAK”は、鶴見岳中腹の立地を象徴し、「頂上」「旅のクライマックス」「九州最高温度の窯調理」の意味を込めた店名です。

大きな窓からは、昼は開放的な景色、夜は宝石のような別府の夜景を望めます。

今村 隆三 / SEKIYA RESORT 総料理長

2005年から5年間、イタリア・フィレンツェで修行。魚介料理の名店「オステリア ダ サンテ」で経験を積み、素材の旨みを最大限に引き出すシンプルな調理を信条としています。

「レストランもホテルも、お客様の旅の一部。だからこそ、料理を通してその旅が素敵な思い出になるように役立ちたい」――そんな思いを胸に、一皿一皿に心を込めています。

株式会社関屋リゾート 林 太一郎

株式会社関屋リゾート

代表取締役林太一郎。

別府で創業して120年以上の歴史を持つSEKIYA RESORTの代表として、当時、大分別府に他にないデザイナーズ旅館をいち早く導入しました。

常に革新的な挑戦を続け、入社時の売上から30倍以上の成長を作り出しています。

現在は市内で旅館・ホテルを3施設運営。その一つ、「SEKIYA RESORT Galleria Midobaru」は数々のデザイン賞を受賞したアートホテルです。