【開催報告】株式会社日本経営「新春トップマネジメントセミナー2026 福岡」を開催

株式会社日本経営セミナー会場の様子

株式会社日本経営（本社：大阪府豊中市、代表取締役社長：橋本 竜也、以下 日本経営）は、2026年1月31日（土）、JR博多シティ9階「JR九州ホール」（福岡市博多区）にて、「新春トップマネジメントセミナー2026 変革期を乗り越える病院経営の新羅針盤」を開催しました。

当日は、九州各地から病院経営者・管理者約１５０名が来場し、会場は終始熱気に包まれました。人口構造の変化や地域医療再編、医療DXの進展など、病院経営を取り巻く環境が大きく変化する中、これからの経営の方向性を模索する場として、活発な意見交換が行われました。

■ 開催背景

現在、病院経営を取り巻く環境は、人口減少・高齢化の進行、地域医療構想の具体化、診療報酬制度への対応、さらには医療DXの急速な進展など、これまでにない複合的な課題に直面しています。

こうした変革期においては、従来の延長線上にある経営判断だけでは立ち行かず、病院トップ自らが将来像を描き、組織と地域を巻き込みながら変革を進めていく姿勢が求められています。

そこで本セミナーは、共通の課題意識を持つ病院トップ層が一堂に会し、実践的な視点から病院経営の未来を共に考える場として企画しました。

【第1部】人と地域の未来を育む 共創病院のつくり方

新時代の病院マーケティングとは

病院を「選ばれる存在」とするためのマーケティングの考え方について、地域との関係性づくりやファンづくりの実践事例を交えながら解説いただきました。

講演後には、多くの参加者がメモを取りながら耳を傾ける様子が見られ、病院経営におけるマーケティングの重要性を再認識する機会となりました。

講師：

竹田 陽介 氏（病院マーケティングサミットJAPAN 代表理事）

【第2部】新たな資金調達のカタチ

地域を巻き込み、応援されるクラウドファンディングとは

医療分野におけるクラウドファンディングの活用について、資金調達にとどまらず、地域や患者からの共感を得る手段としての可能性が紹介されました。

具体的な事例を通じて、病院経営における新たな選択肢としての有用性が示され、会場では関心の高さがうかがえました。

講師：

多田 絵梨香 氏（READYFOR株式会社）

【第3部】全職員で取り組む参加型の病院経営

持続的成長を実現する経営の在り方とは

日本経営代表の橋本より、部門間連携の課題や組織内コミュニケーションをテーマに、全職員参加型の病院経営を実現するための考え方と実践ポイントを解説しました。

現場に根差した具体的な内容に、参加者からは共感の声が寄せられ、質疑応答では活発なやり取りが行われました。

講師：

橋本 竜也（株式会社日本経営 代表取締役）

■ 参加者の反応

・非常に厳しい業界といわれている中で、地域共生としてリデザインできれば、医療はもっと楽しいコンテンツになると実感させられました。

・病院としての意義を再認識でき、元気づけられました。

・既存の枠組みにとらわれない、新たな切り口を知ることができました。

■ 今後の展開

日本経営では、今後も病院経営者・管理者の皆様が直面する課題に寄り添い、実践的な知見を共有するセミナーや情報発信を継続してまいります。

本セミナーで得られた示唆を、地域医療の持続的発展につなげるべく、引き続き支援を行ってまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社日本経営

代表者：代表取締役社長 橋本 竜也

所在地：大阪府豊中市寺内2丁目13番3号

設立：1999年（日本経営グループ創業：1967年）

URL：https://www.nkgr.co.jp/

事業内容：経営コンサルティング、人事評価制度構築・運用支援 他

■ お問い合わせ先

株式会社日本経営

日本経営セミナー事務局

お問い合わせはチャットから：

https://app.chatplus.jp/chat/visitor/5984d779_1?t=btn