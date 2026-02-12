「いい顔で働いている。だから、いいまちができている。」 株式会社興栄コンサルタントが、採用ブランディングを軸としたWebサイトをリニューアル公開。

株式会社興栄コンサルタント

株式会社興栄コンサルタント（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：小野 慶太）は、この度、コーポレートWebサイトを全面的にリニューアルし、公開いたしましたことをお知らせいたします。

WebサイトURL：https://koei-con.co.jp/

岐阜の地域インフラ整備・建設コンサルタント「株式会社興栄コンサルタント」のWebサイトTOPページ

今回のリニューアルでは、若手人材の採用強化を主眼に置き、「働く人の魅力」が直感的に伝わるデザインへと刷新いたしました。

1966年設立から60年にわたり岐阜のまちづくりを支えてきた確かな技術力と、建設コンサルタント業界では珍しいフレックス制度や完全在宅勤務といった「自由で風通しの良い社風」を、親しみやすいビジュアルで発信しています。

いい会社があるから、いい仕事ができる。

技術者一人ひとりの「生き方」に光を当てる新デザイン。

1. 建設業界のイメージを覆す、温かみのある「まちのイラスト」とアニメーション

新サイトのビジュアルコンセプトは、「競合にはない圧倒的に印象に残るデザイン」です 。事業内容と、そこで暮らし働く社員を一つの「まちのイラスト」として表現し 、水彩タッチの温かみとアニメーションを融合させることで、街がイキイキと動く賑やかな印象を与えます 。これは、前社長の「質の高い仕事のためには、まず社員自身が心身ともに満たされていなければならない」という想いを形にしたものです。

2. 建設業界の常識を塗り替える「柔軟な働き方」

「技術者＝一つの分野に特化する」というイメージを覆し、幅広い領域に携われるゼネラリスト型の成長環境を提供しています。また、働きやすさを最優先する社風により、以下のような多様なライフスタイルを実現しています。

- 多様なモデル社員： 子育て中の社員や在宅勤務を行う社員、博士課程への進学、趣味のバンド活動を全力で楽しむ技術者が在籍しています。- 先進的な制度： 建設コンサルタント業界では珍しいフレックス制度や、社員同士の交流に補助金が出るレクリエーション補助・サークル制度などの制度を社員の声に基づいて積極的に導入しています。- 場所にとらわれない働き： 家庭の事情に合わせ完全在宅勤務を認めるなど、個々の事情に寄り添った柔軟な対応を実践しています。3. 採用コンテンツ「クロストーク」と「まちをつくる人」

サイトリニューアルの目玉として、若手社員や経営層の本音を引き出す「クロストーク（座談会）」ページを新設しました。

会社情報

- リアルな声の発信： 社員同士の会話を通じて、静的なサイトでは伝わりにくい独自の空気感や「心理的安全性の高さ」を伝えます。- 「まちをつくる人」インタビュー： 仕事へのやりがいはもちろん、「地域で暮らす、もうひとりの自分」としての暮らしぶりにも焦点を当て、社員の「いい顔」を多角的に引き出しています。

会社名：株式会社興栄コンサルタント

所在地：〒500-8288 岐阜県岐阜市中鶉4丁目11番地

代表者：代表取締役 小野 慶太

電話番号：058-274-2332

URL：https://koei-con.co.jp/

事業内容：

【コンサルタント業務】

道路、橋梁、河川・砂防、上下水道、都市計画、公園緑地、農業土木、耕地整備、農地保全、小水力発電、森林土木、建設環境、廃棄物、トンネル、施工計画、施工設備および積算

【補償コンサルタント業務】

土地調査、物件、営業補償・特殊補償、機械工作物、事業損失、補償関連

【測量業務・地質調査業務】

・基本測量、公共測量、用地測量

・地質調査・土質調査

・地籍調査

【建築業務】

建築設計及び施工監理

【DX支援業務】

・kintoneによるDX支援（主に自治体・社協等）

【不動産事業】

・空き家対策事業

興栄コンサルタント担当者コメント

「お客様に喜んでもらうためには、まず社員自身が健康で、心身ともに満たされていなければならない」という前社長の想いは、今の私たちにも深く浸透しています。

今回のリニューアルでは、私たちが当たり前だと思っていた「風通しの良さ」や「まちづくりへの情熱」をデザインで可視化することができました。このサイトを通じて、地元の岐阜に貢献したいという志を持つ若い世代の方々と、一人でも多く出会えることを願っております。

サイト制作パートナー：株式会社リーピー

株式会社リーピー

株式会社リーピー（本社：岐阜市、代表取締役：川口聡）は、WebマーケティングやAIを活用し、「売上」「採用」領域を伴走支援しています。企業が抱えるマーケティング専任者や採用専任者の不足といった課題を、アウトソーシングを通じて長期的にサポート。ブランディング策定支援やWebサイト制作、Webマーケティングによる集客支援に加え、人材紹介事業やRPO事業を通じた人手不足の解消など、幅広いサービスで地方企業の成長に貢献しています。

さらに新たな事業として、岐阜の地域創生に特化した「リープ・グッド」を展開。地域創生コンサルティング事業を通じて、地域貢献に関心のある民間企業と、地域活性や社会貢献に取り組む団体を繋げることで、新たな地域創生のカタチを目指しています。その一環として、共感型ふるさと納税メディア『ぎふちょく(R)』を運用するなど、地域の魅力を発信しながら持続可能な地域活性化を目指しています。

■主な事業内容

・Webサイト制作事業：https://leapy.jp/works/

・アウトソーシング事業

・ブランディング支援事業

・リープ・グッド事業

・人材紹介事業：https://leap-career.jp/

・Webサービス事業「Pace」：https://paces.jp/

株式会社リーピー Webディレクターのコメント

興栄コンサルタント様の「社員を大切にする文化」と「確かな技術力」をいかに融合させるかに注力しました。 堅苦しくなりがちな建設コンサルタントのイメージを打破するため、親しみやすいイラストを活用し、若手求職者が「自分もこの輪に入りたい」と思えるような空気感をデザインで表現しています。 サイト内の「クロストーク」等から溢れる社員の皆様の「いい顔」が、多くの求職者の心に届くことを確信しております。