ブランディングテクノロジー、TikTok for Business最上位ランクである「プラチナ」を獲得

ブランディングテクノロジー株式会社（代表取締役社長：木村 裕紀、本社：東京都渋谷区、証券コード：7067、以下 当社）は、この度、TikTok for Businessが提供する広告代理店向けパートナープログラムにおいて、最上位ランクである「プラチナ」認定を獲得いたしました。

本認定は、広告取扱実績や運用成果に加え、クライアント企業への支援体制や専門性などが総合的に評価された代理店に付与されるものです。

TikTokパートナープログラムとは

TikTokパートナープログラムは、TikTokプラットフォームの健全な成長と企業による活用促進を目的として、優れた実績と専門性を有するパートナー企業を公式に認定する制度です。

TikTok for Businessが実施する広告代理店向けプログラムでは、広告運用実績、成果創出力、クライアント支援体制、専門知識などを基準に審査が行われ、「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」の3段階でランクが付与されます。

中でも最上位となる「プラチナ」ランクは、一定以上の広告取扱高に加え、継続的に高い成果を創出していること、ならびに広告主に対する高度なサポート体制を有している企業のみが認定されるものです。

今後の展開について

当社は創業25年、これまでに約3,200件のデジタル広告運用実績を有し、中堅・中小企業を中心に、戦略設計から施策実行、改善提案まで一気通貫のデジタルマーケティング支援を提供してきました。

今回のプラチナランク認定を機に、TikTok for Businessとの連携をさらに強化し、プラットフォームの最新情報、ならびに効果最大化に向けた運用ノウハウを、より迅速かつ的確にお客様へ提供して参ります。

今後も当社は、デジタルマーケティングの専門パートナーとして、お客様の事業成長とブランド価値向上に貢献できるよう、支援体制の強化とサービス品質の向上に継続的に取り組んでいく所存です。

デジタルマーケティング支援のご相談について

「デジタル領域での集客を強化したい」「成果につながる広告運用を見直したい」など、デジタルマーケティング全般に関するお悩みがございましたら、お気軽にご連絡ください。貴社の目的や課題をお伺いし、最適な施策をご提案いたします。

▼サービス詳細・ご相談はこちらから

https://www.branding-t.co.jp/lp/dm_support/



＜ブランディングテクノロジー株式会社について＞

設立日：2001年8月

資本金：52,260,800円

証券コード：7067（東証グロース）

代表取締役社長：木村 裕紀

本社：東京都渋谷区南平台町 15-13 帝都渋谷ビル 4F・5F

公式サイト：https://www.branding-t.co.jp/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

ブランディングテクノロジー株式会社 広報

松井 寛志

official@branding-t.co.jp