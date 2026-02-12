一般社団法人自治体DX推進協議会、PDF/Wordから即座に「スポットAI」を生成する株式会社ブリッジウェルの加入を発表。観光・窓口の“人手不足”を技術で解決

一般社団法人自治体DX推進協議会

一般社団法人自治体DX推進協議会（以下、GDX）は、その場所・その時のみに特化した「スポットAI」プラットフォーム「Toy Talk（トイトーク）」を展開する株式会社ブリッジウェル（以下、ブリッジウェル）の加入を発表いたします。 また、本加入に際し、GDXが運営するWebメディア『まちの掲示板 XYZ』にて、同社共同代表・筒井 訓章氏のインタビュー記事を公開いたしました。

■入会の背景

既存資料を読み込むだけ。「スポットAI」の実装力で課題解決へ インバウンド需要の回復や行政手続きの複雑化に伴い、多くの自治体で「観光地や窓口の人手不足」「多言語対応」が喫緊の課題となっています。しかし、従来のAIチャットボット導入には「シナリオ作成の手間」や「学習データの準備」といった高いハードルが存在し、多忙な現場職員にとって大きな負担となっていました。

ブリッジウェルが展開する「Toy Talk」は、「PDFやWordなどの既存資料を読み込ませるだけで、即座に回答可能なAIを生成できる」点が最大の特徴です。 単なる汎用的なAIではなく、その場所の歴史、その時のイベント情報といった特定の文脈（コンテキスト）に特化した「スポットAI」を、IT専門知識不要で誰でも簡単に実装できます。

同社が持つこの「圧倒的な導入の手軽さ」と、公立保育園向け事業などで培った「現場視点」のノウハウを協議会活動に活かすことで、持続可能な地域社会の実現と自治体DXの加速を目指し、この度の入会に至りました。今後は、5月に自治体職員向けの共同セミナー開催も予定しており、官民連携による課題解決を推進してまいります。

■インタビュー公開

「スポットAI」プラットフォーム「Toy Talk（トイトーク）」

「スポットAI」が変える観光と対話 入会に合わせて公開されたインタビュー記事では、株式会社ブリッジウェル 共同代表 筒井 訓章氏に、「スポットAI」だからこそ実現できる新たな自治体DXの可能性について伺いました。

▼記事はこちら

スタンプを押して終わり”の観光はもったいない！

0.3秒で応答するスポットAI「ToyTalk」が、対話とストーリーで旅を彩る(https://www.gdx.or.jp/xyz/business/bridge-well.html)

▼ToyTalk 公式サイト

ToyTalk スポットAIエージェントプラットフォーム(https://toytalk.ai/)

▼直近の実証実験の事例

水戸市「水戸の梅まつり」にて、AIガイド「ToyTalk」を活用したスポットAIの実証実験を実施(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000074.000052695.html)

＜掲載メディア＞ まちの掲示板

行政からのお知らせでも、観光パンフレットでもない。その街に関わる人たちの等身大の声が集まり、自治体の「私の想い」と住民の「まちの物語」が交差する。そんな新しい出会いが生まれる、現代の「まちの掲示板」(https://www.gdx.or.jp/xyz/)です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sVQL_Cu1t80 ]

https://www.gdx.or.jp