ヘルスケアゲームアプリ「HEALTHREE」シリーズA 1stラウンドで資金調達を実施。ゲーム市場への本格進出とサービス多角化による経済圏の拡大を目指す

ヘルスケアゲームアプリ「HEALTHREE(ヘルスリー)」を運営する、株式会社HEALTHREE（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本 真也 / 田中 厳貴、以下「当社」）は、既存投資家である東京ウェルネスインパクトファンド、かんぽNEXTパートナーズ、新規投資家として事業パートナーでもある株式会社越境、個人投資家としてCoalisジェネラルパートナー 原田明典氏、株式会社コールドクター 合田武広氏から資金調達を実施したことをお知らせいたします。

資金調達の背景と目的

成長を続けているヘルスケアアプリ「HEALTHREE(ヘルスリー)」は30万ダウンロードを突破し、多くの方にご利用いただいています。

今回の資金調達により、「HEALTHREE」を更に多くの方に利用いただけるように、ゲームシステムを更にアップデートすることによるゲーム市場への本格進出、グローバル展開を強化するためのマーケティング活動の強化を行います。

当社は、「楽しさで人々を健康に」というミッションを掲げており、現状の展開サービスを「HEALTHREE」に留まることなく、目指す未来が近い企業さまとも連携を強化していきながら多角的な事業を展開していくことでより多くの人々の運動週間・健康習慣の構築を支援して参ります。

Game 3.0 プロジェクトについて

2024年 12月に実施した大型アップデートからより一層ユーザー体験を強化し、さらなる運動習慣の維持・確立に貢献できるようにゲームシステムのリニューアルを進めております。リニューアル後のゲームではより本格的なゲーム体験を提供し、毎日のワクワクと運動習慣の維持が両立できるような唯一無二の体験をしていただくことを目指しております。詳細は公式Xなどで随時公開予定です。

（公式X：https://x.com/Heal3official）

（公式X日本語版：https://x.com/HEAL3ofr_jp）

グローバル展開について

主にASEAN地域におけるグローバル展開を本格化して参ります。現地の代理店とタッグを組み、現地プロモーションを実施する計画がすでに決まっております。日本のコンテンツの信頼度を強力な武器として、海外ユーザーの獲得を本格化いたします。

「HEALTHREE(ヘルスリー)」とは

「HEALTHREE」は、ゲーミフィケーションと独自の報酬システムを組み合わせた新感覚のヘルスケアゲームアプリです。ゲーム感覚で運動習慣が身につくだけでなく、初期課金や難しい設定なしで運動距離に応じてポイントがどんどん稼げる新しい体験を提供しています。

健康習慣を身に着けたいユーザーはもちろん、企業様の取り組み支援も通してより多くの人が健康で豊かな生活を手に入れることができるよう、取り組んでいきます。

経営陣コメント

■CEO：山本 真也（Shinya Yamamoto）

これまでは健康管理とは「自己を戒め、高いモチベーションを維持し続けること」が必須とされ、多くの方が断念した結果、生活習慣病やその予備軍の人が増え続け、今や医療費の逼迫が日本をはじめとして世界中で重要な課題の1つとなっています。

そんな中、我々はこれまでにはなかった「エンタメ」というアプローチでこの課題を解決します。「健康習慣の構築は無理して頑張るものから楽しいものへ」これまでの負の構造を根本から覆そうと思っています。

また、日本発のエンタメサービスとして日本はもちろん、世界中の1人でも多くの人に「健康」という人生で最も大切な価値を提供していければと思います。

■CTO：田中 厳貴（Itsuki Tanaka）

近年、さまざまな研究によって「運動が健康にもたらすメリット」は広く知られるようになりました。それでもなお多くの人が運動を継続できていません。

そこには「めんどくさい」「続かない」「楽しくない」といった、心理的なハードルが存在していると思っています。

私たちは、そうした“やりたくないこと”を“やりたくなること”に変える力を、エンターテインメントが持っていると信じています。

HEALTHREEは、ブロックチェーンが実現する金銭的なインセンティブによって「始めるきっかけ」をつくり、ゲームのような体験設計によって「続けたくなる楽しさ」を生み出します。そしてその結果として、運動が習慣となり、心身ともに健康という“本当の報酬”を得られるように設計しています。

毎日の運動が楽しくなる。そんな体験をより多くの人に届けられるよう、今後とも精進してまいります。

株式会社HEALTHREEについて

株式会社HEALTHREEは「楽しさで人々を健康に」をMISSIONに掲げるヘルスケアテック企業です。ゲーミフィケーションやWeb3の技術を活用し、未病対策という社会課題に挑戦しています。個人向けヘルスケアアプリ「HEALTHREE」や、企業のウェルビーイング経営を支援する事業や実証実験を通じて、人々の健康習慣の構築と継続的な健康増進に貢献します。

■会社概要

会社名 ：株式会社HEALTHREE

所在地 ：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 39F

代表者 ：山本 真也 / 田中 厳貴

設立 ：2023年11月16日

URL ：https://heal3.com/

事業内容 ：HEALTHREE / HEALTHREE for Biz.の運営

お問い合わせ：info@heal3.com（広報）