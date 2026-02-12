¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú2·î22Æü Ç¤ÎÆü¡Ûµþ²¦É´²ßÅ¹¿·½ÉÅ¹¤Ç¤Ï¡ÖKeio Cat Weeks¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤¤ÎÇ¼Ì¿¿²È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤äÇ¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î²Û»Ò¡¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬½¸·ë¡ª
²ñ´ü¡§2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á25Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡
²ñ¾ì¡§µþ²¦É´²ßÅ¹ ¿·½ÉÅ¹ ³Æ³¬ÂÐ¾ÝÇä¾ì¡¿±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ¡Á20»þ
µþ²¦É´²ßÅ¹ ¿·½ÉÅ¹¤Ç¤Ï¡¢2·î12Æü(ÌÚ)¡Á25Æü(¿å)¤Î´ü´Ö¡¢ÂÐ¾ÝÇä¾ì¤Ë¤Æ¡ÖKeio Cat Weeks¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÇ¹¥¤¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÅ¸Í÷²ñ¤Ê¤É¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë2·î22Æü¤Î¡ÈÇ¤ÎÆü¡É¡£Åö¼Ò¤Ç¤ÏÇ¤ÎÆü¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¿Íµ¤¤ÎÇ¼Ì¿¿²È¡¦² ¾»Ç·»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤ä¥ß¥Ë¾·¤Ç³¨ÉÕ¤±¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡¢Ç¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ÆÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¡¿7³¬ ¥Ù¥Ó¡¼µÙ·Æ¼¼Á°
¥ß¥Ë¾·¤Ç³¨ÉÕ¤±¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
¢¡Æü»þ¡§2/21¡ÊÅÚ¡Ë
¡¸áÁ°10»þ¡ÁÀµ¸á¡¡¢¸á¸å1»þ¡Á¸á¸å4»þ
¡Ò½êÍ×»þ´Ö¡§Ìó15Ê¬¡Ó
¢¡»²²ÃÈñ¡§550±ß¡¡
¢¡Äê°÷¡§³Æ²óÀèÃå50Ì¾ÍÍ¡¡¢¨Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»
¡¦¡Ö¤¦¤Á¤Î¥¿¥ÞÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©POP UP STORE¡×
¡¿7³¬ ¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¥®¥Õ¥Ä
¢¡³«ºÅÃæ¡Á2/25¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç
¡Ø¤¦¤Á¤Î¥¿¥ÞÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ù¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤¿POP UP STORE¡£
¡Ú¤ªÇã¤¤¾å¤²¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Û
1Àº»»ÀÇ¹þ2,000±ß¤ªÇã¤¤¾å¤²¤´¤È¤Ë¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤¦¤Á¤Î¥¿¥ÞÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ù¥¿¥Þ ¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°
¢¡Æü»þ¡§2/22¡ÊÆü¡Ë
¡¸á¸å1»þ¡Á¢¸á¸å3»þ¡Á¡Ò³Æ²óÌó30Ê¬¡Ó
¡Ú»²²Ã¾ò·ï¡Û
2/22¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡Ø¤¦¤Á¤Î¥¿¥ÞÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©POP UP STORE¡Ù¤Ë¤ÆÀÇ¹þ2,000±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¤Ë¡Ö2¥·¥ç¥Ã¥ÈÀ°Íý·ô¡×¤òÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨À°Íý·ô¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ1Ëç¤Î¤ß¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ç¤¹¡£
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ªÊÂ¤Ó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿½ç¤Ë»þ´Ö¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤ÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
©Sony Creative Products Inc.
¡¦Ç¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î²Û»Ò¤ä¥°¥Ã¥º¤â¤½¤í¤¤¤Þ¤¹
¡Ô¾¦ÉÊ¤Î°ìÎã¡Õ
¡ü¡Î¶äºÂÌÚÂ¼²È¡Ï
¡Ö¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¡×¡Ê1¸Ä¡Ë371±ß¡ÒMB³¬ ²Û»ÒÇä¾ì¡Ó
¡ü¡Î¿¹È¬¡Ï
¡Òº¸¤«¤é¡Ó¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¤À¥Ë¥ã¥ó¡×¡¢¡Ö¥Ö¥Á¤À¥Ë¥ã¥ó¡×(³Æ1¸Ä¡Ë³Æ497±ß¡¡
¡Ú2/20¡Ê¶â¡Ë¡Á22¡ÊÆü¡ËÈÎÇä¡Û¡ÒMB³¬ µþ²¦¤Î¤ì¤ó³¹¡Ó
¡ü¡ÎÀô²°ÅìµþÅ¹¡Ï
¡Ö¤Í¤³´Ì ¥¯¥Ã¥¡¼¤¬¤Ä¤Ê¤°ÎØ¡×¡Ê6¼ï¡¦18ÂÞÆþ¤ê¡Ë1,944±ß
¡ÒMB³¬ µþ²¦¤Î¤ì¤ó³¹¡Ó
¡ü¡ÎÇÎ¾Ö°Ã¡Ï
¡Öº£Àî¾Æ Ç°õ¥¯¥ê¡¼¥à¡×¡Ê1¸Ä¡Ë141±ß¡¡
¡Ú2/21¡ÊÅÚ¡Ë¡¦22¡ÊÆü¡ËÈÎÇä¡Ûµþ²¦É´²ßÅ¹¸ÂÄê¡ÒMB³¬¡¡²Û»ÒÇä¾ì¡Ó
¡ü¡ÎÀÖºä³Á»³¡Ï
¡Ö¤³¤Í¤³ ¥Ö¥ë¡¼¡×¡Ê10ÂÞÆþ¤ê¡Ë972±ß¡¡¢¨2/15¡ÊÆü¡Ë¤«¤é¤ÎÈÎÇä
¡Ò100ÅÀÈÎÇäÍ½Äê¡Ó¡ÒMB³¬ ²Û»ÒÇä¾ì¡Ó
¡üDodge¡Ê¥À¥Ã¥Á¡Ë
¡ÖÇ¼ªÆùµå¥Ù¥ì¡¼¡×¡ÊM¡¢ÌÓ100%¡Ë³Æ14,300±ß¡¡µþ²¦É´²ßÅ¹¸ÂÄê
¡ü¥Î¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼
¡Ö¥É¥ì¥ß¤¿¤Þ¥Õ¥§¥¤¥¹¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥«¥Ð¡¼¡×¡Ê23.5¡ß13¡ß12.5Ñ¡Ò¼ª½ü¤¯¡Ó¡Ë2,420±ß
¡ücoconeco(¥³¥³¥Í¥³)
¡Òº¸±ü¤«¤é¡Ó¡ÖÇÂ¥°¥é¥¹¡Ê¿ÆÇ¡Ë¥Ö¥Á¡×¡Ê300ml¡Ë1,540±ß
¡ÖÇÂ¥°¥é¥¹¡Ê»ÒÇ)¥ß¥±¡¢¥È¥é¡¢¥Ö¥Á¡×(³Æ230ml¡Ë³Æ1,430±ß¡¡
¡Ò6³¬ ¿©´ïÇä¾ì¡Ó
