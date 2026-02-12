【物流DX最新事例】東京都トラック協会・東京都環境局 主催のセミナー「現場を変える攻めの物流DX～デジタル時代における荷主の在り方とは～」にて物流コンサルタントが講演｜2026年2月24日（火）開催

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

2026年2月25日（水）、株式会社 船井総研サプライチェーンコンサルティング（本社：東京都中央区、代表：橋本直行、以下「船井総研SC」）のコンサルタントが、東京都トラック協会・東京都環境局が主催するセミナー「現場を変える攻めの物流DX～デジタル時代における荷主の在り方とは～」に登壇します。

このような悩みを持つ方におすすめのセミナーです

セミナーの詳細・申込はこちら :https://sc.funaisoken.co.jp/ninushi/seminar/20260225-dx/物流DXの最新事例をコンサルタントが解説

・物流DXという言葉は聞くけれど、いまいちイメージが湧かない

・具体的に何から始めればよいのかピンとこない

・いまだに電話やFAX、手書きの伝票を使ってのやり取りが多い

・担当者の経験と勘に頼って毎日の業務を乗り切っている

・デジタル技術を使ってどのように業務効率化を図っているのか、他社の事例を知りたい

ウェビナー概要

セミナーの詳細・申込はこちら :https://sc.funaisoken.co.jp/ninushi/seminar/20260225-dx/物流DXの最新事例をコンサルタントが解説

開催日時：2026年２月25日（水）14:00～16:30

開催場所：ハイブリッド開催 来場／オンライン（Zoom）

参加料金：無料

対 象：どなたでもご参加いただけますが、

本セミナーは、荷主企業を対象とした内容になっています

会社概要

会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階

代表者：代表取締役社長 橋本 直行

設立：2000年5月10日

資本金：9,800万円

ＴＥＬ：03-4223-3163

ＭＡＩＬ：marketing@sc.funaisoken.co.jp

ＷＥＢ：https://sc.funaisoken.co.jp/