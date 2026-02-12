【物流DX最新事例】東京都トラック協会・東京都環境局 主催のセミナー「現場を変える攻めの物流DX～デジタル時代における荷主の在り方とは～」にて物流コンサルタントが講演｜2026年2月24日（火）開催
株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング
https://sc.funaisoken.co.jp/ninushi/seminar/20260225-dx/
物流DXの最新事例をコンサルタントが解説
対 象：どなたでもご参加いただけますが、
会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング
代表者：代表取締役社長 橋本 直行
2026年2月25日（水）、株式会社 船井総研サプライチェーンコンサルティング（本社：東京都中央区、代表：橋本直行、以下「船井総研SC」）のコンサルタントが、東京都トラック協会・東京都環境局が主催するセミナー「現場を変える攻めの物流DX～デジタル時代における荷主の在り方とは～」に登壇します。
このような悩みを持つ方におすすめのセミナーです
・物流DXという言葉は聞くけれど、いまいちイメージが湧かない
・具体的に何から始めればよいのかピンとこない
・いまだに電話やFAX、手書きの伝票を使ってのやり取りが多い
・担当者の経験と勘に頼って毎日の業務を乗り切っている
・デジタル技術を使ってどのように業務効率化を図っているのか、他社の事例を知りたい
ウェビナー概要
開催日時：2026年２月25日（水）14:00～16:30
開催場所：ハイブリッド開催 来場／オンライン（Zoom）
参加料金：無料
本セミナーは、荷主企業を対象とした内容になっています
会社概要
会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング
東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号
東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階
代表者：代表取締役社長 橋本 直行
設立：2000年5月10日
資本金：9,800万円
ＴＥＬ：03-4223-3163
ＭＡＩＬ：marketing@sc.funaisoken.co.jp
ＷＥＢ：https://sc.funaisoken.co.jp/