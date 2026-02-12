こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
電動アシスト自転車「PAS CHEER」2026年モデルを発売〜容量アップした新型バッテリーを採用し高い利便性を実現〜
ヤマハ発動機株式会社は、コストパフォーマンスに優れ、毎日のお買い物など日常生活で活躍する電動アシスト自転車「PAS CHEER（パス チア）」の2026年モデルを4月18日に発売します。
「PAS CHEER」は、初めて電動アシスト自転車を利用する方向けに、日常使いに必要な機能は十分に備えつつ、高いコストパフォーマンスを実現したモデルです。主な機能は、スタンドを掛けるとハンドルがロック（半固定）される「スタンド連動式ハンドルストッパー」、てこの原理で軽い力でスタンド掛けができる「かるっこスタンド」、跨ぎやすく乗り降りしやすい低床U型アルミフレームの採用などです。
2026年モデルは、PASシリーズ初採用となる10.2Ah新型バッテリーを搭載しました。従来モデルに比べて1.3Ah容量を拡大したことで、少ない充電回数で毎日のおでかけに使用できます。バッテリーの形状は、握りやすい仕様へ一新し、さらに高い利便性を実現しました。また、「リフレクター一体砲弾型ランプ」を採用し、前方だけでなく足元まで広範囲を照らします。カラーリングは、シンプルでありながらアクティブな印象を与える「ディープレッド」を新たに設定しました。
「PAS CHEER」
（ディープレッド）
（ディープレッド）
新型バッテリー