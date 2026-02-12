こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「お〜いお茶 濃（こい）抹茶」 と「甘くない 濃（こい）抹茶ラテ」を、3月2日（月）に新発売
世界で広がる抹茶文化を、日常の一杯に。国内外で多様化する抹茶需要に応える国産抹茶100%の製品が新登場
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、国産抹茶を100%使用した粉末製品「お〜いお茶 濃（こい）抹茶」、「甘くない 濃（こい）抹茶ラテ」を、3月2日（月）に新発売します。
近年、健康志向や日本食への関心の高まりを背景に、国内外で抹茶の需要が拡大しています。特に海外では、抹茶は日本の伝統的な素材として注目され、牛乳と組み合わせた抹茶ラテや菓子類の原料、加工食品のフレーバーとして使用されるなど、楽しみ方が多様化しています。また、抹茶を含む日本茶の輸出量は約70年ぶりに年間1万トン（※1）を超えるなど、海外を中心に需要の拡大が続いています。一方で、世界的な抹茶需要の急速な高まりにより、原料の供給が追いつかず、需給バランスの乱れが業界全体の課題となっています。
そのような中、当社はお茶のリーディングカンパニーとしての生産者との連携を基盤とした調達力を活かし、高まる抹茶需要に応えるため、国産抹茶を100%使用した粉末製品「お〜いお茶 濃抹茶」と「甘くない 濃抹茶ラテ」を新発売します。
今後も当社は、これらの製品を含めた抹茶製品の販売を通じてお客様のニーズに寄り添った抹茶の新しい楽しみ方を提案し、お客様の健康で豊かな生活に貢献してまいります。
≪製品特長と製品概要≫
「お〜いお茶 濃抹茶」（粉末製品）
伊藤園の茶師が厳選した国産抹茶を100%使用した、抹茶の濃さが際立つ抹茶製品です（※2）。緑あざやかで味わい深く、お稽古用のほか、お菓子やお料理にも使用できます。また、パッケージに掲載する「濃抹茶」の書は、第17回「書道パフォーマンス甲子園」(※3)優勝校の鳥取城北高等学校書道部の生徒さんに揮毫していただきました。
製品名：お〜いお茶 濃抹茶
品名：緑茶（抹茶）
内容量：130g
希望小売価格 税込（税別）：3,240円（3,000円）
発売日：3月2日（月）
販売地域：全国
「甘くない 濃抹茶ラテ」（粉末製品）
伊藤園の茶師が厳選した国産抹茶を100%使用した、抹茶の濃さが際立つ甘くない抹茶ラテ製品です。奥深い抹茶とミルクのまろやかなコクのある味わいをお楽しみいただけます。また、パッケージに掲載する「濃抹茶ラテ」の書は、第17回「書道パフォーマンス甲子園」(※3)優勝校の鳥取城北高等学校書道部の生徒さんに揮毫していただきました。
製品名：甘くない 濃抹茶ラテ
品名：粉末清涼飲料
内容量：140g
希望小売価格 税込（税別）：2,160円（2,000円）
発売日：3月2日（月）
販売地域：全国
（※1）資料：財務省貿易統計 2025年1月〜10月 日本茶輸出実績
（※2）通常は１杯2gのところ、本製品は１杯3gで濃くお飲みいただくことをおすすめしています。
（※3）第17回書道パフォーマンス甲子園（全国高等学校書道パフォーマンス選手権大会）の詳細は下記をご参照ください。
https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/site/shodo-performance
