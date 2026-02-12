１０９シネマズ明和 ２月２１日 土曜日 パワー系アクションの創始者・大東賢監督 舞台挨拶決定
アクション映画の新たな系譜として提示される「パワー系アクション」。
その提唱者であり創始者である大東賢監督が、三重県・１０９シネマズ明和にて舞台挨拶を行うことが決定しました。
身体表現と“怪力音”と称される独自の音響演出を融合させたスタイルは、従来のアクション映画とは異なる方向性を示す試みとして注目を集めています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341514/images/bodyimage1】
昨年9月頃よりデジタルプラットフォーム上でも話題となり、アクション俳優という枠にとどまらず、変革者、哲学的視点を持つ表現者としても多角的な評価が広がりつつあります。
アクション映画の歴史は、時代ごとに新たな身体性の登場によって更新されてきました。
その流れの中で提示される「パワー系アクション」という概念が、今後どのような位置を築いていくのか注目されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341514/images/bodyimage2】
【三重県・凱旋上映 第一弾】
109シネマズ明和
〒515-3048
三重県多気郡明和町中村1223番地 イオンモール明和内
上映作品：社会派・コメディ・アクション映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』
■上映期間
2月20日（金）～2月26日（木）
■舞台挨拶
2月21日（土）
【登壇者】
大東賢（パワー系アクションの創始者）
■上映・舞台挨拶スケジュール（2月21日）
12:30～ 予告上映
12:42～ 本編開始
14:05～ 本編終了
（転換約5分／劇場スタッフMC対応）
※FM三重ラジオパーソナリティ経験スタッフ
14:10～ 舞台挨拶開始
14:35～ 終了予定
※映画鑑賞者へパンフレットプレゼントあり
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341514/images/bodyimage3】
三重の地から始まる新たな挑戦。
アクション映画の系譜に刻まれる一歩となる本上映を、ぜひ劇場で体感していただきたい。
パワー系アクション俳優
大東賢
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341514/images/bodyimage4】
１０９シネマズ明和 上映予定作品
https://109cinemas.net/comingsoon/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341514/images/bodyimage5】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
その提唱者であり創始者である大東賢監督が、三重県・１０９シネマズ明和にて舞台挨拶を行うことが決定しました。
身体表現と“怪力音”と称される独自の音響演出を融合させたスタイルは、従来のアクション映画とは異なる方向性を示す試みとして注目を集めています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341514/images/bodyimage1】
昨年9月頃よりデジタルプラットフォーム上でも話題となり、アクション俳優という枠にとどまらず、変革者、哲学的視点を持つ表現者としても多角的な評価が広がりつつあります。
アクション映画の歴史は、時代ごとに新たな身体性の登場によって更新されてきました。
その流れの中で提示される「パワー系アクション」という概念が、今後どのような位置を築いていくのか注目されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341514/images/bodyimage2】
【三重県・凱旋上映 第一弾】
109シネマズ明和
〒515-3048
三重県多気郡明和町中村1223番地 イオンモール明和内
上映作品：社会派・コメディ・アクション映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』
■上映期間
2月20日（金）～2月26日（木）
■舞台挨拶
2月21日（土）
【登壇者】
大東賢（パワー系アクションの創始者）
■上映・舞台挨拶スケジュール（2月21日）
12:30～ 予告上映
12:42～ 本編開始
14:05～ 本編終了
（転換約5分／劇場スタッフMC対応）
※FM三重ラジオパーソナリティ経験スタッフ
14:10～ 舞台挨拶開始
14:35～ 終了予定
※映画鑑賞者へパンフレットプレゼントあり
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341514/images/bodyimage3】
三重の地から始まる新たな挑戦。
アクション映画の系譜に刻まれる一歩となる本上映を、ぜひ劇場で体感していただきたい。
パワー系アクション俳優
大東賢
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341514/images/bodyimage4】
１０９シネマズ明和 上映予定作品
https://109cinemas.net/comingsoon/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341514/images/bodyimage5】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
プレスリリース詳細へ