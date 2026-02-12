ライドシェア求人、前年同月比77.6増の119件（2026年1月版調査）｜自動運転ラボ
株式会社ストロボ（以下、当社／東京都港区 代表取締役 下山哲平）が運営するニュースメディア『自動運転ラボ』（https://jidounten-lab.com）は、ライドシェア関連求人案件数の最新調査（2026年1月末時点）をまとめましたので、結果を発表いたします。
●最新の「ライドシェア」関連の登録求人案件数と動向
主要転職4サイトにおけるライドシェアの関連求人案件数（※「ライドシェア」と検索してヒットした求人）は前月比3.3％減、前年同月比77.6％増の119件となりました。
サイト別では、dodaが前月比4.3％減の111件、マイナビ転職とランスタッドは前月と変わらずそれぞれ2件、エン転職は同33.3％増の4件でした。
●主にタクシー会社が求人掲載
日本版ライドシェアは、主にタクシー会社が運営を主体的に展開することが可能なことから、大手・中堅のタクシー事業者による求人が引き続き掲載されています。
一方、地方や過疎地においては移動手段の確保の側面から公共ライドシェアの展開も広がりつつあり、今後も求人件数は堅調に推移する見込みです。
●『自動運転ラボ』による定点求人案件数調査について
自動運転ラボは、ライドシェアなどを含むモビリティ業界の最新ニュースの発信や求人動向の調査のほか、タクシー配車アプリやタクシー運転手の人手不足に関する業界の状況、カーリース・サブスク、自動車保険、中古車査定に関する市場の動きもウオッチし続けています。
------------------------------------------
------------------------------------------
プレスリリース詳細へ