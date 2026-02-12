躍進するロボット把持システム世界市場 2026-2032：成長ドライバー・主要企業・将来展望を徹底分析
株式会社GlobaI Info Research（本社：東京都中央区）は、市場分析レポート「ロボット把持システムの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」を発表いたしました。本調査は、自動化需要の高まりを背景に急成長を続けるロボット把持システム市場を多角的に解剖。市場規模（売上高・販売数量）、価格動向、競争環境の詳細な定量的分析に加え、業界を形作る質的な洞察を提供し、戦略的意志決定を強力に支援します。
ロボット把持システム（ロボットグリッパー）は、産業用ロボットのエンドエフェクタ（アーム末端工具）として、部品や素材の把持、保持、搬送、配置などを行う核心部品です。製造業の自動化・省人化の要として、その需要は世界中で拡大を続けています。
市場をリードする主要企業と競争環境
当レポートでは、Schunk、Festo、SMC、Robotiq、Zimmer をはじめとするグローバル主要プレイヤーを詳細に分析。市場シェア、販売動向、成長戦略を明らかにし、業界の競争構造と今後予想される変化を読み解きます。現在、世界市場では上位3社で約40%のシェアを占め、技術力と販売網を軸にした競争が展開されています。
市場セグメンテーション：製品タイプと用途から見える成長分野
本市場は、駆動方式や原理によって以下のように細分化され、各セグメントで異なる成長トレンドが見られます。
製品タイプ別：電気式グリッパー、空圧式グリッパー、真空式グリッパー/吸着カップ、電磁式グリッパー
中でも汎用性の高い「空圧式グリッパー」が最大シェア（約80%）を占める一方、制御性に優れる「電気式グリッパー」の採用も増加傾向にあります。
用途別：自動車、半導体・電子機器、食品・飲料、医薬品、産業機械、物流、その他
「自動車」産業は従来最大のアプリケーション分野です。しかし、「半導体・電子機器」の精密組み立て工程や、「物流」領域におけるピッキング自動化など、新たな用途が市場拡大の大きな成長ドライバーとなっています。
地域別市場分析：アジア太平洋が牽引する成長地図
市場は地域別にも活発な動きを見せています。生産拠点が集中するアジア太平洋地域が世界市場の約40%を占め最大の市場となっており、特に中国を中心とした製造業の自動化投資が市場を牽引しています。これに続くヨーロッパ及び北米は、高度な自動化とロボット導入の先進地域として、両地域で55%以上のシェアを占め、技術革新と高付加価値製品需要の中心地です。
将来展望と市場予測 (2021-2032)
当レポートは、過去の実績データ（2021年以降）と現在の市場動向を基に、2032年までの詳細な市場予測を提供します。IoTやAI技術の導入による「スマートグリッパー」の登場、多品種少量生産に対応する柔軟な把持ソリューションへの需要増、人手不足を背景とした非製造業への応用拡大などが、市場の持続的な成長要因として分析されています。業界関係者は本分析を通じて、将来の市場機会とリスクを事前に把握し、中長期的な事業戦略を構築することが可能です。
信頼の市場インテリジェンスを提供
Global Info Researchは、電子半導体、化学、医療機器をはじめとする多様な分野において、カスタマイズリサーチ、経営コンサルティング、産業チェーン分析など、高品質な市場情報コンサルティングサービスを提供しています。当社のレポートは、一次情報に基づく確かなデータと深い洞察により、企業の戦略的計画と意思決定をサポートします。
