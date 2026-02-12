無料で使える！最強のデータ復元フリーソフト徹底比較【2026年最新版】
Tenorshare社が提供するデータ復元ソフト「Tenorshare 4DDiG 無料版」は定期的にアップデートが行われています。2026年1月16日にリリースされた最新版10.7.0ではデータ復元機能の性能がさらに向上しました。
■ Tenorshare 4DDiG 無料版をダウンロード：https://x.gd/NSZEc
はじめに
消えたデータを取り戻したい。そんな切実なニーズに応えるデータ復元ソフトは、いまや誰もが知っておくべきツールです。
この記事では、2026年現在利用できる主要な無料データ復元ソフトを比較し、それぞれの特徴と選び方を解説します。
データ復元の仕組みとタイミング
ファイルを削除しても、実際のデータは即座に消えるわけではありません。OSは単にそのファイルが占めていた領域を「利用可能」とマークするだけで、新しいデータで上書きされるまでは元のデータがストレージ内に残っています。復元ソフトはこの原理を利用して、削除マークが付いたデータを再び読み取り可能な状態に戻します。
ただし時間の経過とともに、その領域に新しいデータが書き込まれる確率は高くなります。データを失ったと気づいたら、できるだけ早く復元作業を開始することが成功への第一歩です。
データが消えるケース
・誤削除（Shift + Delete、ゴミ箱を空にした後）
・SDカードやUSBメモリの誤フォーマット
・外付けHDDがRAWドライブとして認識される
・パーティションテーブルの破損
・ランサムウェアやウイルス被害
無料版と有料版の違い
データ復元ソフトには無料のものと有料のものがあり、それぞれに明確な違いがあります。
無料版の特徴
・復元サイズ制限（一般的に100MB～2GB程度）
・基本的な復元機能は利用可能
・一部機能制限
・サポートは限定的
有料版の特徴
・復元サイズは無制限
・すべての機能が利用可能
・技術サポートが受けられる
数枚の写真や数個のドキュメントファイルを復元したいだけなら、無料版で十分対応できます。大量のファイルや動画ファイルなど容量の大きいデータを復元する必要がある場合は、有料版の検討が現実的です。
Tenorshare 4DDiG 無料版：総合力で選ぶならこれ
無料で2GBまで復元可能
Tenorshare 4DDiG 無料版は、最大2GBまでのデータを完全無料で復元できます。SNSでシェアすることで、追加で1.5GBの無料復元容量を獲得できます。
あらゆる削除状況に対応
通常の削除、完全削除、フォーマット後、RAWドライブ、パーティション消失、クラッシュしたPC、ランサムウェア攻撃後など、幅広い復元シナリオに対応しています。特にRAWドライブからの復元機能は、他のフリーソフトでは対応していないことも多く、この点だけでも選択の価値があります。
2000以上のファイル形式、幅広いデバイスに対応
対応ファイル形式は2000以上。PC、ノートパソコン、HDD、SSD、USBメモリ、SDカードなど、ほぼすべてのストレージデバイスに対応しています。
スキャン中でも復元可能
他のソフトと異なり、スキャン中でもファイルの復元が可能です。目的のファイルが見つかれば、その場ですぐに復元作業を開始できます。
■ Tenorshare 4DDiG 無料版をダウンロード：https://x.gd/NSZEc
Tenorshare 4DDiG 無料版の使い方【3ステップ】
■ Tenorshare 4DDiG 無料版をダウンロード：https://x.gd/NSZEc
