おすすめの無料パーティション変更ソフト|4DDiG Partition Manager
パソコンのストレージ管理や容量調整の重要性が増す中、無料で使えるパーティション変更ソフトを探すユーザーが増えています。「使いやすさや機能の充実度に満足したい」「初心者でも安心して操作できるツールが欲しい」といったニーズが高まる一方で、数多くの選択肢から最適なソフトを選ぶのは簡単ではありません。
こうしたニーズに応えるため、2026年2月12日（木）に4DDiG Partition Managerの最新バージョンがリリースされました。今回のアップデートでは、パーティション管理機能の強化や操作画面の改善に加え、より高速かつ安定した動作を実現。ユーザーがストレスなく容量調整やパーティション変更を行える環境を提供しています。
4DDiG Partition Manager を無料ダウンロード：https://x.gd/oUTmU
なぜパーティション変更ソフトが必要なのか
パーティション変更ソフトは、パソコンのハードディスクやSSDの中を自由に区切ったりサイズを変えたりするための便利なツールです。これを使うと、ストレージを無駄なく使えたり、システムとデータを分けて管理したりできます。
特に、OSを再インストールしなくてもパーティションのサイズを変えたり、新しいパーティションを作ったりできるので、初心者でも安心して簡単に操作できます。こうしたソフトを使うことで、パソコンの容量管理がラクになり、動きも快適になるメリットがあります。
初心者におすすめ！無料で使えるパーティション変更ソフト5選：https://x.gd/Ch666
パーティション変更フリーソフトおすすめ
ソフト1：4DDiG Partition Manager
4DDiG Partition Managerは、初心者から上級者まで幅広く対応できる高機能なパーティション変更ソフトです。ドラッグ＆ドロップで操作できる直感的なユーザーインターフェースを備えており、パーティションのサイズ変更はもちろん、分割や結合、SSDクローン、OS移行、Bitlockerの解除など多彩な機能を無料で利用できます。
このソフトのメリットとしては、日本語対応で操作がわかりやすい点や、パーティションの拡張・縮小・移動・コピーが自在に行えることが挙げられます。また、SSDとHDD間でのクローン作成や、MBRとGPT形式の相互変換にも対応しているため、幅広い用途で活用可能です。
4DDiG Partition Manager を無料ダウンロード：https://x.gd/oUTmU
4DDiG Partition Managerを使ってパーティションサイズを変更する手順は以下の通りです。
1.4DDiG Partition Managerをインストールして起動します。左側の「パーティション管理」を選択します。次に、サイズを変更するパーティションを右クリックし、「サイズ変更/移動」を選択します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340885/images/bodyimage1】
2.ポップアップウィンドウで、選択したパーティションの境界線をドラッグ&ドロップしてサイズを変更します。または、指定したパーティションサイズをGB単位で入力することもできます。パーティションサイズが設定されると、変更の結果をプレビューできます。問題がなければ、「OK」をクリックします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340885/images/bodyimage2】
3.キューに入れられたサイズ変更操作がタスクリストに表示されます。「タスクを実行」をクリックし、「OK」をクリックして操作を実行します。
