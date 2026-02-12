イノアックが国際ホテル・レストランショー2026出展！快眠×サステナビリティのカラーフォーム寝具を新披露

日本で初めてウレタンフォームの生産を始めた化学素材のリーディングカンパニーである株式会社イノアックコーポレーション（代表取締役社長：野村泰、名古屋本社：愛知県名古屋市・東京本社：東京都品川区、以下イノアック）は、2026年2月17日（火）～20日（金）の４日間東京ビッグサイト（東京都江東区）にて開催される「HCJ2026 国際ホテル・レストランショー（以下、HCJ2026）」に出展することをお知らせします。

イノアックが展開する寝具ブランド「カラーフォーム® 」は、60年以上前から「人々に健康で快適な生活を送ってほしい」という願いのもと、日本初のウレタンマットレスとして誕生しました。今日もそのコンセプトを引き継ぎ、さまざまな睡眠の悩みに寄り添うため、素材開発から製造・販売まで一貫したものづくりを行っています。

HCJ2026では “寝心地”を追求したマットレスはもちろん、新たにケミカルリサイクル素材を活用した製品を展示します。“宿泊体験の質向上と環境配慮”の両立を、カラーフォームが目指す新たなテーマとして掲げています。

快適性と環境配慮を両立

脱炭素経営やESG への対応が加速するなか、ホテル・旅館業界では、アメニティや清掃オペレーションといった表層的な取り組みに加え、設備や備品そのものの選定理由が問われる時代へと移行しています。

なかでもマットレスは長期間使用され、更新時には廃棄に伴う環境負荷が大きいことから、持続可能性への配慮が求められる重要なカテゴリーの一つです。

当社はこれらの課題に着目し、分子レベルで再資源化した素材を活用し、原料調達から製造までを日本国内で完結させるサステナビリティをテーマとした次世代マットレスを本展示会にて初披露します。 本製品は、廃棄される素材を分子レベルで再資源化するケミカルリサイクルウレタンフォーム「rePURous™（リピュラス）」を採用し、自社一貫体制で開発、生産しました。品質を維持しながら資源を循環させることで、環境負荷の低減と快適な寝心地を両立しています。

さらに、マットレスカバーには山梨県の伝統織物を継承した「富士七織」を使用。富士山の湧水をはじめとする恵まれた自然で織りなす「富士七織」は、江戸時代からの伝統を受けつぎ、先染め・細番手・高密度を特徴とした生地です。 日本製ならではの高い品質基準と細やかな仕上げにより、客室に求められる快適性と信頼性を備えたマットレスに仕上げました。マットレスに使用される素材はすべて国内で調達し、日本の技術や伝統との連携にこだわりました。

当社は今後も、循環型社会の実現に貢献する製品開発／生産を通じて、サステナブルな未来づくりに取り組んでまいります。有限な天然資源を原料に使用する化学素材メーカーとして、循環型の環境への配慮は私たちの使命です。また、寝具ブランド“カラーフォーム® ”も環境に配慮した寝具を提供し、宿泊体験のクオリティ向上と持続可能な観光の促進に貢献してまいります。

展示商品概要

サステナブルシリーズ

CLASSIC TYPE／長く親しまれてきた、安心のバランス。

日本国内で長年の実績を持つ凹凸加工を施し、体圧分散性と安定性を両立した二層構造を採用。１枚で快適に使用でき、取り扱いもしやすい三つ折りタイプのマットレスです。





SELECT TYPE ／仕立てと構造を選び抜いた、上質な設計

身体の部位ごとに沈み込みを調整するため選び抜いたゾーニング設計。頭部の安定、腰部の確かな支え、脚部の自然な受けを実現し、身体とマットレスが同調することで、就寝中の姿勢を安定させる質の高い睡眠をサポートします。





当社ケミカルリサイクルの参考記事

「ウレタンフォームの再生原料化から発泡までイノアックがケミカルリサイクルの一貫体制を確立」

（ニュースリリース発行：2026年2月10日）

https://kyodonewsprwire.jp/release/preview/202602093799/vz36jkED9pMs

当社ブースについて

イベント名：「HCJ2026 国際ホテル・レストランショー」

日程：2026年2月17日（火）～20日（金） 10：00～17：00（最終日のみ16：30終了）

会場：東京ビッグサイト（有明・東京国際展示場）

出展ブース：西２-U30

イベントURL：https://jma-hcj.com/

会社概要

イノアックコーポレーションは、日本で初めてウレタンフォームの生産を始めたウレタン発泡技術のリーディングカンパニーです。ウレタンフォームだけでなく、長年培われた高分子化学技術から生まれるゴム、プラスチック、複合材で世界中の製造産業をリードし、用途や目的、特性の異なる高機能材料を開発し、ソリューションサービスを通じて、人々の豊かな暮らしを支えています。自動車、二輪、情報・IT機器、住宅・建設関連から身近な生活関連商品、コスメ用品まで、生活のさまざまな場面に密着した製品を取り扱っています。

公式HP：https://www.inoac.co.jp/

公式SNS：https://www.instagram.com/inoac_official/