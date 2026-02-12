経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長　林公一）は、オンラインセミナー『業績の見える化と管理会計活用法』を開催することになりましたので、お知らせいたします。

経営者には共通の悩みがあります。

会社の業績を表す業績管理資料（月次決算）が役に立つ形で作れない悩み、そして、その業績管理資料を経営に活かす方法がわからないという悩みです。

本講座では、管理会計を活用し、経営者に必要な業績管理資料の作成方法を解説します。さらに、月次決算を活用して業績を必ず向上させるための手法を紹介します。経営者が学ぶだけでなく幹部育成にも役立ちます。

【開催日】
2026/03/17（火）　13：00～16：30

【講　師】
株式会社アタックス・ビジネス・コンサルティング　執行役員
土屋　元樹

【受講料】
一般：26,400円（税込）
メルマガ会員：19,800円（税込）　※メルマガ会員登録料は無料

【対　象】
経営者・経営幹部限定（財務三表が読める方）
※同業者の方はご遠慮ください。

【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。

【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2237






【会社概要】
■会社名　株式会社アタックス
■代表者　代表取締役　林公一
■資本金　３億５，８００万円
■所在地　東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ　https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容　1.税理士法人　2.経営コンサルティング

【お問い合わせ先】
■会社名　株式会社アタックス
■担当者　経営情報室　平野
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/

配信元企業：株式会社アタックス
プレスリリース詳細へ