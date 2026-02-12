～「くにたち農園の会」、3月29日(日)に「こどもまつり2026」を開催！～ 地域みんなで、子どもを育てる一日」、国立市の他の子育て拠点との連携スタンプラリーも。
NPO法人「くにたち農園の会」(代表：武藤 芳暉)は、下記「こどもまつり2026」を3月29日(日)に開催します。これは田畑という自然豊かな環境の中で子どもたちがのびのびと遊び・学び・挑戦する姿を、地域の皆さんと一緒に楽しみつつ、見守りながら、子育て・農・地域がつながり、子どもを応援する文化を広げていくことを大切にしたイベントです。
国立市の他の子育て拠点事業との連携スタンプラリーも実施(計3拠点)。入場の際に当イベント用通貨券「くれべえ」をお渡しし、 それを使っての地元野菜やこどもたち/地元団体のお店での購入といった買い物体験が可能。ヤマメのつかみ取りでは掴んで/捌いて/焼いて/食べるまでの体験ができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341532/images/bodyimage1】
■ 日時 2026年3月29日(日) 10:00～14:00
■ 会場 くにたち はたけんぼ <※雨天時は 認定こども園かえるの森 にて縮小開催>
(アクセス：https://k-nouennokai.org/access/ )
■ 入場料：500円(当イベント通貨券「くれべえ」10枚をお渡し)
希望者：ヤマメつかみ取り(要事前申込) 参加費3,500円(親子ペアで2尾) AM/PM計2回(各回20組)
■ 内容: ▼地域の方によるステージ ▼ヤマメのつかみ取り(希望参加/有料/予約要) ▼たき火コーナー
▼農園の会の各事業による出店・こどものお店 ▼地域の方々による出店 ▼地元飲食店の出店
▼子育て拠点事業スタンプラリー（矢川プラス／子育ち・子育て応援テラス／つちのこひろば）等
■ イベント詳細/申込は https://x.gd/9bCt3 ■お問合せ https://x.gd/q71kz
■「くにたち農園の会」子育て事業に関しては https://x.gd/pOs6C
※ 「くにたち農園の会」につきまして
2013年にコミュニティ農園「くにたち はたけんぼ」を開園。2016年にNPO法人として設立。現在、「くにたち はたけんぼ」を筆頭に、「国立市地域子育て支援拠点事業 つちのこひろば」「認定こども園 かえるの森」「レンタルスペース 畑の家」「ゲストハウス ここたまや」と5つの事業所を展開。「くにたち はたけんぼ」には年間9000人以上の方々を迎えています。 ?「耕そう！遊ぼう！つかみ穫ろう！東京の田畑で育つ生きる力」をテーマに、「土に根差し 共に育つ たくましい地域を次世代へ」の実現を目指しつつ、「農体験」と「子育て」を2本柱に、多様な人々への農や自然体験や田畑とつながる子育て支援を実践しています。（くにたち農園の会ホームぺージ https://k-nouennokai.org/ ）
配信元企業：NPO法人くにたち農園の会
