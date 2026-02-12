「誰にも引けを取らない」ビジネスの卓越性、メアリー・ケイがフォーブス「2026年版ベスト・カスタマーサービス・リスト」で第2位に選出

メアリー・ケイ、2025年を25件の企業評判関連アワード受賞で締めくくり

ダラス--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 美容およびスキンケア分野におけるイノベーションをリードするグローバルなダイレクト・セリング企業であるメアリー・ケイ（Mary Kay Inc.）は、勢いそのままに2026年を迎え、フォーブスの「2026年版ベスト・カスタマーサービス・リスト（Best Customer Service list）」において最高水準の評価を獲得し、総合第2位にランクインしました。今回の栄誉は、2025年に世界で計25の賞を受賞するなど、同社にとって際立った1年となった実績に続くものであり、企業としての卓越性、ダイレクトセリング分野における取り組み、社会的インパクト、環境サステナビリティ、科学、そしてイノベーションへの継続的な注力を改めて強調しています。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。：https://www.businesswire.com/news/home/20260210062043/ja/

Mary Kay Inc., a global direct sales leader in beauty and skincare innovation, entered 2026 with momentum, securing a top-tier distinction on Forbes’ 2026 Best Customer Service list, where the company ranked #2 overall. (Image Courtesy: Mary Kay Inc.)

今回の評価は、シームレスなデジタルサポートから一人ひとりに合わせた美容アドバイスに至るまで、あらゆる取り組みの中心に顧客を据えるというメアリー・ケイの変わらぬコミットメントを改めて示しています。フォーブスのベスト・カスタマーサービス・リストは、迅速な対応力、共感力、そしてサービス提供における卓越性で最高水準を確立した組織に光を当てるものであり、メアリー・ケイが第2位にランクインしたことは、同社にとってビジネス変革において際立った1年であったことを示しています。

「顧客とのあらゆるやり取りは、一人ひとりが認められ、支えられ、価値ある存在だと感じていただくための機会です」と、メアリー・ケイのCEOであるライアン・ロジャースは述べました。「フォーブスのランキングで第2位に躍進したことは、人を原動力とする当社の企業文化が高く評価されたことを示す力強い裏付けであり、私たちが力を合わせることで成し遂げられる成果の大きさを示しています。これは、比類なき評判を有する当社の独立美容コンサルタント、カスタマーサービス・チームの情熱、奉仕を重んじ、他者のために時間を割くという企業価値を反映するものです。そうした基盤こそが、実績ある当社製品を通じて、忘れられない顧客体験を一貫して提供し続ける原動力となっています。」

「当社のベスト・カスタマーサービス・リストは、毎年380万件の顧客評価に基づき、実際のユーザーが数千に及ぶブランドや製品をどのように評価しているかを反映しています」と、同リストを統括するフォーブスのアシスタント・マネージング・エディターであるアラン・シュワルツ氏は述べました。「3,500を超えるさまざまなブランドが評価されましたが、その中でトップ300に入るだけでも大きな成果です。メアリー・ケイが総合第2位に選ばれたことは、同社が顧客からいかに高く支持されているかを明確に示しています。」

フォーブスによる今回の評価は、2025年にメアリー・ケイが獲得した一連の評判アワードの最新のものです。受賞一覧は以下のとおりです。

企業としての卓越性

・フォーブス｜ベスト・カスタマーサービス・リスト第2位

・ニューズウィーク｜アメリカで最も女性が活躍できる職場2025（America’s Greatest Workplaces for Women 2025）

・ニューズウィーク｜アメリカで最も働きがいのある職場2025（America’s Greatest Workplaces 2025）

・WWD Beauty Inc.｜2024年版世界のビューティ企業ランキングTOP100（The 2024 Top 100 Beauty Companies）第11位

・Happi｜米国トップ50企業（Top 50 U.S. Companies）第13位

・Forbes Diamonds 2025 - メアリー・ケイ・ポーランド

・EXPANSIÓN｜2025年コンプライアンス・アワード（2025 Compliance Awards） - メアリー・ケイ・スペイン

・中国企業文化協会（China Association for Business Culture）｜2025年エンタープライズ・オブ・エクセレンス賞（2025 Enterprise of Excellence Award） - メアリー・ケイ・チャイナ

ブランド・パフォーマンス

・ユーロモニターインターナショナル｜スキンケアとカラーコスメ分野の直販ブランドで世界第1位1を3年連続（2023年、2024年、2025年）で獲得

・ユーロモニターインターナショナル｜中南米におけるフェイシャル・メイクアップ・ブランド第1位2

・ユーロモニターインターナショナル｜中南米におけるリップ製品ブランド第1位3

・ユーロモニターインターナショナル｜メキシコにおけるスキンケアとカラーコスメ・ブランド第1位4

・ユーロモニターインターナショナル｜メキシコにおけるカラーコスメ・ブランド第1位5

・ニールセン｜ブラジルにおけるファンデーション分野のブランド第1位

・ニールセン｜ブラジルにおけるメイクアップ分野のブランド第1位

・2025 Superbrands｜メアリー・ケイ・スロバキアおよびメアリー・ケイ・チェコ共和国

ダイレクト・セリングおよびイノベーション

・Respected Direct Selling Enterprise 2025 Award - メアリー・ケイ・チャイナ

・Direct Selling News（DSN）｜2025年DSN 40 Under 40：リーガル・エクセレンス部門でメーガン・グレッグが選出

・Direct Selling News（DSN）｜2025年DSN 40 Under 40：企業の社会的責任（CSR）におけるインパクトが評価され、ジュリア・サントスオッソが選出

・ドイツ・ダイレクト・セリング協会（BDD）｜「2025年イノベーション」アワード（“2025 Innovation” Award）：メアリー・ケイのAIファンデーション・ファインダーに対し授与 - メアリー・ケイ・ジャーマニー

社会的インパクトおよび環境サステナビリティ

・フォーブス｜ソーシャル・インパクトに優れたブランド・リスト（Best Brands for Social Impact list）第9位（2025年）

・Golden Bee｜2025 Outstanding Corporate Sustainability Report for "Gender Equality Information Disclosure” Award - メアリー・ケイ・チャイナ

・Cemefi｜Distintivo ESR®Socially Responsible Company（Empresa Socialmente Responsable）認定 - メアリー・ケイ・メキシコ（2024年、2025年）

・ダラス起業家センター（DEC）Network State of Entrepreneurship「ラージ・コーポレーション・オブ・ザ・イヤー（Large Corporation of the Year）」賞

・ベイラー・スコット＆ホワイト・ダラス財団｜「サークル・オブ・ケア（Circle of Care）」賞

***

メアリー・ケイについて

「ガラスの天井」を打ち破った先駆者の一人であるメアリー・ケイ・アッシュは、女性の人生をより豊かにすることを目的として、1963年にテキサス州で自身の夢だったビューティ・ブランド「メアリー・ケイ」を創業しました。その夢は、40を超える市場で数百万人の独立販売員を擁するグローバル企業へと成長しました。60年以上にわたり、メアリー・ケイのビジネス機会は、教育、メンターシップ、提唱活動、イノベーションを通じて、女性が自らの未来を切り拓くことを支援してきました。メアリー・ケイは、美の根幹を支える科学への投資に注力するとともに、最先端のスキンケア、カラーコスメ、栄養補助食品、フレグランスの製造に取り組んでいます。また、メアリー・ケイは、将来世代のための環境保全、がんや家庭内暴力の影響を受けた女性の保護、若者が夢を追うことの後押しにも注力しています。詳細はmarykayglobal.com をご覧ください。Facebook、Instagram、LinkedIn、X で当社をフォローしてください。

フォーブスについて

フォーブスは、1世紀以上にわたり成功の象徴であり続けている、象徴的なグローバル・メディア・ブランドです。人々に情報を提供し、インスピレーションを与えるジャーナリズムを原動力に、産業を形づくり、成功を収め、世界にインパクトを与えている担い手とその活動に光を当てています。また、億万長者、ビジネスリーダー、新進起業家から、クリエイターやイノベーターに至るまで、最も影響力のある多様なコミュニティをつなぎ、結集させています。フォーブスブランドは、信頼性の高いジャーナリズム、代表的なForbesLiveイベント、そして81か国に展開する49のローカル版（ライセンス版）を通じて、世界で月間1億4,000万人以上にリーチしています。

###

1「出典：ユーロモニターインターナショナル・リミテッド、ビューティーとパーソナルケア2025年版、小売販売価格（RSP）での売上高、2024年データ」

2「出典：ユーロモニターインターナショナル・リミテッド、ビューティーとパーソナルケア2025年版、小売販売価格（RSP）での売上高、2024年データ」

3「出典：ユーロモニターインターナショナル・リミテッド、ビューティーとパーソナルケア2025年版、小売販売価格（RSP）での売上高、2024年データ」

4「出典：ユーロモニターインターナショナル・リミテッド、ビューティーとパーソナルケア2025年版、小売販売価格（RSP）での売上高、2024年データ」

5「出典：ユーロモニターインターナショナル・リミテッド、ビューティーとパーソナルケア2025年版、小売販売価格（RSP）での売上高、2024年データ」

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

“Climbing to the No. 2 spot in the Forbes ranking is a strong validation of our people-powered culture and demonstrates the significance of what we can accomplish together. It speaks to the second-to-none reputation of our Independent Beauty Consultants, the passion of our customer service teams, and company values built on service and making time for others,” said Ryan Rogers, CEO of Mary Kay Inc. (Image Courtesy: Mary Kay Inc.)

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20260210062043/ja/

Contacts

Mary Kay Inc. Corporate Communications

newsroom.marykay.com

972.687.5332 or media@mkcorp.com

Source: Mary Kay Inc.





