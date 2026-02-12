株式会社MILK DO dore iku(本社：〒060-0008　北海道札幌市中央区北8条西23丁目1-10　代表取締役：延田 尚弘)は、株式会社 長沼あいす(本社：〒069-1481　長沼町西11線南7番地 代表取締役社長：山口 幸太郎)とこの度フランチャイズ契約を締結し、2026年2月20日(金)、『北海道生仕立てドーナッツ専門店 MILK DO dore iku?(以下ミルクドドレイク)品川天王洲アイル店』を〒140-0002　東京都品川区東品川二丁目2番28号にリニューアルオープンをします。

食のコンサル集団「hanninmae」にプロデュースを委託し、「ミルクドドレイク」としては全国34店舗目(道内7店舗・道外27店舗)になります。

品川天王洲アイル店限定商品として「プリンブリュレ」380円を販売。

北海道産の生クリームに北海道産の牛乳を使用したカスタードクリームとソルティーなキャラメルシロップをブレンド、濃厚なプリン味を再現した生ドーナッツです。

春以降は北海道で人気の長沼あいすブランド「あいすの家とエトセトラ」のソフトクリームが提供予定です。

当ブランドは北海道美深町をはじめ、道内各地の牧場に依頼した生乳を使用し、北海道の第一次産業の発展と6次産業化に貢献することを目標としております。また北海道内企業同士のアライアンスを組み、生産→加工→販売まで一貫を実現。より安く、より早く、鮮度が高い商品を提供できます。また生産から販売まで顔が見えるため、お子様からご高齢まで安心安全に『ミルクドドレイク』の生ドーナッツをお楽しみになれます。


全国34店舗に拡がるミルクドドレイク


店舗限定「キャラメルナッツ」　　　


美深町牧場の乳牛 　　


「あいすの家とエトセトラ」のソフトクリーム


北海道で人気のアイスブランドとコラボ


品川天王洲アイル店LINE



【「ミルクドドレイク」について】

北海道初の生仕立てドーナッツ専門店です。2023年2月14日(火)に札幌で1号店がオープンし、メディアやSNSに取り上げられ、連日行列をいただいております。

「生仕立てドーナッツ＝生ドーナッツ」とは、今までのドーナッツと違い、口の中に入れるとシュワっと消えるような食感で、手で持つと崩れそうなほど柔らかいのが特徴です。見た目のまんまるフォルムが可愛らしく、SNSに投稿する人が続出しており、北海道で今トレンドのスイーツです。

「ミルクドドレイク」の生ドーナッツは、北海道の雄大な大地がある十勝の小麦粉をメインに卵とバターをふんだんに使用した、しっとりなめらかな生地が特徴。北海道の牧場で育てた保存料など使っていない低温殺菌の牛乳は、コクが出て甘味があります。またクリームには北海道根釧地区の生乳を使用した濃厚な生クリームをベースに様々な味付けのクリームをご用意しております。また高温で一気に揚げることで、外はカリッと揚がり、中身は生クリームのようなとろける口溶けになるよう仕上げています。味は純生ホイップ、自家製カスタード、ショコラナッツなどのレギュラーメニュー13種と店舗限定商品の計14種です。


自家製カスタード


純生ホイップ


ショコラナッツ


＜ラインナップ全14種・価格＞

家製カスタード　：350円

純生ホイップ　　：350円

ショコラナッツ　：420円

ミックスシュガー：290円

アールグレイ　　：350円

自家製ティラミス：380円

ミルクドグレーズ：360円

幸せあんバター　：380円

ピスタチオ　　　：460円

ふんわりきな粉　：290円

店舗限定 プリンブリュレ：380円

※価格は全て税込



【店舗概要】

店舗名　　　　　： 「MILK DO dore iku? 品川天王洲アイル店」

所在地　　　　　： 〒140-0002　東京都品川区東品川二丁目2番28号

定休日　　　　　： なし

営業時間　　　　： 11時～18時　※なくなり次第終了

サービス提供形式： テイクアウト

税込価格帯　　　： 290円～460円

URL　　　　　　 ： https://www.instagram.com/milkdodoreiku/



【食のプロデュース集団「hanninmae」について】

北海道札幌を拠点とし、日本全国の食を手掛けるプロデュース集団。商品開発、デザイン、販促までワンストップでサポート。


まるやまめろん　


マルヤマベーグルLOOP


発酵ミルクバター本舗


SiOKUMA BAKERY


なかよし屋


牛羊亭


牛もワルツで踊っている


全国で16業態69店舗プロデュース


URL ：https://www.instagram.com/hanninmae.official?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==



■会社概要

会社名　： 株式会社 長沼あいす

代表者　： 代表取締役社長　山口 幸太郎

所在地　： 〒069-1481　北海道長沼町西11線南7番地

電話　　： 043-287-1170

事業内容： アイス、菓子、チーズ、ハム・ソーセージ製造販売

URL　　 ： https://icenoie.info/company/



【店舗・取扱商品・に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社MILK DO dore iku

Tel：011-688-5994