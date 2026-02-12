スポーツ全般、生活雑貨を中心に国内総合代理店を務める株式会社Cycle（代表：飯田 航、本社：東京都豊島区、以下Cycle）が日本総代理店を務める英国発のボクシング・フィットネスブランド「RDX SPORTS JAPAN（RDX® SPORTS 日本総代理店）」は、RDXアンバサダーを務める筋肉インフルエンサー・リアルバキkyo(本名：中川恭兵)さんが、RDX製品を導入したパーソナルトレーニングジムを2026年3月2日（月）にオープン（2月9日プレオープン）することをお知らせいたします。

RDX製品で統一した、実践重視のトレーニング環境

本ジムは、SNS総フォロワー数40万人を誇り、“リアルに使える筋肉づくり”を発信し続けるリアルバキkyoさんが、自身のトレーニング哲学を体現する場として立ち上げたパーソナルジムです。トレーニングギアには、リアルバキkyoさんがアンバサダーとして実際に使用・信頼を寄せるRDX製品を採用。耐久性・機能性に優れた製品を活用することで、トレーニング効率の向上だけでなく、安全性にも配慮した指導を実現します。初心者から本格的に身体づくりを目指す上級者まで、幅広い層に対応したトレーニング環境を提供します。今回のジムオープンは、製品提供にとどまらず、実際のトレーニング現場でRDX製品がどのように活用されているのかを体感できる場として、ブランドにとっても重要な取り組みとなります。RDX SPORTS JAPANは今後も、リアルバキkyoさんをはじめとしたアンバサダーとの協業を通じ、日本のフィットネス・トレーニング文化の発展に貢献してまいります。■リアルバキkyoさんのコメントこれまで多くの方から「直接トレーニングを受けたい」という声をいただいてきました。そうした声に応え、より多くの方に満足いただける環境を整えるため、豊富なマシンと十分なスペースを備えたジムをオープンすることになりました。当ジムでは、キックボクシングとボディメイクを融合させたキックフィットネスを取り入れ、脂肪燃焼を最大化しながら、楽しみつつ理想の身体づくりをサポートします。また、トレーニングだけでなく、リラックスして過ごせるよう、レトロゲームコーナーを併設した「大人の遊び場」としての空間づくりにもこだわりました。■ ジム概要ジム名：リアルバキGYMオープン日：2026年3月2日（月）※2月9日（月）プレオープン所在地：長崎県長崎市平間町５９２－４トレーニング形式：完全予約制・パーソナルトレーニング公式Instagram：https://www.instagram.com/real.baki.gym/

総フォロワー40万を誇る、筋肉インフルエンサー、リアルバキkyoさん

https://youtu.be/49zxkZNWJ6A?si=d8aj9ppd-3vEouVO

長崎県諫早市出身。TikTokフォロワー20万人超、YouTube登録者12万人超を誇り、体づくりや食生活に関する情報をSNSで発信している。2021年マッスルゲート二冠、2025年マッスルコンテスト東京オーバーオール優勝の実績を持つほか、元プロ格闘家としての経歴も持つ。インフルエンサー、トレーナー、競技者という枠を超えた活動で注目を集めている。TikTok：https://www.tiktok.com/@real.baki.kyoYouTube：https://www.youtube.com/@realbakikyoInstagram：https://www.instagram.com/real.baki.kyo/

UK.売上NO1「RDX® SPORTS」とは

「RDX® SPORTS」は、1999年に英国・マンチェスターで誕生した格闘技・フィットネスメーカーでこれまでに累計5,000万個以上を販売するグローバルメーカーです。ボクシングは、これまでもそうですが庶民には馴染みが薄く、プロが愛用する高価格なものが主流でした。現在でもプロ用のグローブは２、3万円から10数万円するものまで存在し、強い衝撃や擦れにより消耗しやすいものです。そこで『もっとボクシングを身近なものにしたい』というメーカーの想いから、現在では世界特許まで取得した独自の製造方法によりパキスタンに自社工場を構え、丈夫で高品質、低価格なボクシング製品を作ることに成功しました。現在ではBoxing、MMA （格闘技）、フィットネスの分野で世界的に認知されるブランドまでと成長しています。「RDX® SPORTS JAPAN」としてはアマチュアスポーツ、学生スポーツを応援することをスローガンに掲げ、チャレンジとパフォーマンスに寄り添えるブランドを目指しています。

販売サイト

・公式サイト：https://rdxsportsjapan.info/・楽天市場公式サイト：https://www.rakuten.ne.jp/gold/sportsimpact/rdx/・ヤフーショッピングサイト：https://store.shopping.yahoo.co.jp/sportsimpact/「RDX® SPORTS」のamazon公式ネットショップ：https://www.amazon.co.jp/rdx

Webマガジン

https://rdxsports.jp/

アマチュアスポーツ メディア「BRIDGE OF DREAMS」：https://sportsimpact.jp/bridge-of-dreams/プロスポーツ メディア「GLORY BEYOND DREAMS」：https://sportsimpact.jp/glory-beyond-dreams/

株式会社Cycleについて

企業名：株式会社Cycle（旧：A-Trade合同会社） 令和3年3月1日より株式化、社名変更所在地：東京都豊島区西池袋４－２８－１３ パークサイド西池１０２設立： 平成29年3月1日代表： 飯田 航資本金：5,000,000円事業内容：海外スポーツ・健康・アート・環境関連用品の日本国内販売、日本国内における各種マーケティングの提案、および実施、各種スポーツ関連イベント開催、海外EC関連事業 など

https://cyclelife.co.jp/