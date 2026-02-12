インチュイット・メールチンプ、高度なデータ駆動型機能で収益性の高いEコマースマーケティングの新時代を切り開く



低コストでROIを実現するために設計されたメールチンプは、メールとメッセージング全体で統合されたデータと強力な自動化を組み合わせる

北米、ラテンアメリカ、EMEA、APACの185の国と地域で利用可能な製品イノベーション

SMSサービスが、ベルギー、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、フィンランド、ポルトガル、ギリシャ、ポーランドなど、EMEA地域の34の新市場で開始される

カリフォルニア州マウンテンビュー--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- インチュイット社（Nasdaq: INTU）は、インチュイット・ターボタックス, クレジットカルマ, クイックブックス、そして メールチンプを提供するグローバル金融テクノロジープラットフォーム企業として、本日、eコマース事業者の収益性の高い成長を実現するメールチンプ製品の革新を発表しました。インチュイットプラットフォームを基盤とする今回の機能強化により、事業者はデータを連携しオムニチャネルキャンペーンを展開する新たな手段を獲得でき、追加費用や複雑さを伴わずにeコマース顧客のROIを最大30倍1まで向上させることが可能となります。

中小規模のオンライン販売業者にとって、顧客獲得と成長の測定・最適化はますます困難になっています。マーケターのわずか33％が事前オプトインメッセージングの整合性が高いと回答しており、どの施策が注文を促進し、どこで収益が失われているかを把握することが困難です。データを統合的に把握できないため、販売業者は明確なアトリビューションとROIの洞察を得られていません。メールは依然としてマーケターの69%にとって主要な収益源ですが、その効果を最大化するには、効果的な施策に投資を集中させ、測定可能な成長を促進する統合データと自動化がますます重要になっています。

「Eコマースマーケターは、各キャンペーンが収益に与える影響を証明するプレッシャーに直面しています」と、インチュイット・メールチンプのプロダクトバイスプレジデント、ダイアナ・ウィリアムズは述べました。「今回のリリースにより、メールチンプの顧客はEコマーストリガーが26％増加するメリットを享受できます。これにより高度なデータ、自動化、分析機能が単一プラットフォームに統合され、企業が迅速に実行し、洗練されたキャンペーンを展開し、マーケティングがROIをどのように推進しているかを正確に把握できるよう支援します。」

eコマースの成長のために設計された新機能

新たに導入された機能は、時間不足、マーケティングノウハウの欠如、投資対効果（ROI）の不確実性、複数プラットフォームに分散したデータといった、現代のEC事業者が直面する核心的な課題を直接解決します。

・データを売上に転換すること：強化されたショッピファイ連携を基盤に、メイルチンプのサイトトラッキングピクセルとYotpoやJudge.meなどのレビュープラットフォームとの新規連携により、同意を得たECデータと感情分析データを一元化します。マーケターは複数のツールを組み合わせる必要なく、より精度の高いセグメント（高価値購入者、離反リスク顧客、次回購入可能性の高い顧客など）を構築し、高度な自動化を実現できます。

・複数のチャネルで顧客にリーチし、キャンペーンを直接売上につなげる：欧州全域でのSMSカバー範囲拡大2、ポップアップによるSMS即時オプトイン、SMS自動化機能やフォームでの独自割引コードにより、ブランドはモバイルを通じて世界中の顧客にリーチできると同時に、同意取得の実現と注文を促進するキャンペーンの正確な追跡が可能になります。統一APIによる強化されたトランザクションメッセージングにより、開発者は重要な通知をトリガーでき、マーケターはメールチンプでブランドに合ったコンテンツを管理できます。

・何が効果的か把握し、自信を持って最適化する： 刷新されたオムニチャネルマーケティングダッシュボードは、メール、SMS、自動化パフォーマンス、ECイベントを一元的に可視化します。マーケターは、どのメッセージやジャーニーが収益を生み出しているか、顧客が離脱するポイント、チャネル横断での支出最適化方法を把握できます。

・業務を遅らせずにメールチンプへ移行する： 新しい移行ツールとEC特化サポートにより、メールチンプへの移行を検討中の顧客は、連絡先、セグメント、テンプレート、主要なフローを最小限のダウンタイムで移行しやすくなりました。

・洞察から実行へ至るAI：メールチンプは予測分析で高価値顧客とリスク顧客を特定し、AI搭載ツールでブランドに合ったコンテンツと再利用可能なテンプレートを迅速に作成し、ChatGPT統合でメール・SMS・自動化を横断するデータに基づくオムニチャネルキャンペーンの作成・改善・展開を支援し、データを活用して行動へと導きます。

EC事業者における実証済みROI

メールチンプはすでにeコマース顧客に測定可能な成果を提供しており、新機能はその効果をさらに高めるために構築されています。トロントとロサンゼルスに拠点を置くホスピタリティグループ、グルッポ・テロニは、ショッピファイ連携ストアでメールチンプのEC自動化機能を活用し、休眠状態のワインクラブ会員をターゲットにしました。ワインガイドライブラリへの即時アクセスを提供する単一セグメントキャンペーンは、開封率77％、クリック率28％を達成し、月額8,000ドルの継続的収益を生み出しました。

これらのツールへのアクセスは、メールチンプへ切り替えることでこれまで以上に簡単になりました。「本当に驚きました」と、2025年にコスト削減と戦略的サポートの拡充を目的にクラヴィオからメールチンプへ移行した顧客、ケイリン + ケイリン・ピクルズのアリ・マンは述べています。同ブランドの最初のキャンペーンは1ヶ月以内に公開され、開封率は2倍以上に増加しました。

Eコマース顧客はメールチンプ導入後、週平均16時間の時間短縮を実現したと報告しています。3一方、メールチンプSMS Eコマースユーザーは、最初のSMSマーケティングキャンペーン開始後、最大22倍の投資利益率（ROI）4を達成しました。さらに、アカウントをショッピファイと連携しているメールチンプ顧客は、メールチンプへの1ドルの支出に対し最大41ドルの投資利益率を得ています5。

「当社は世界中のほぼすべての国で事業を展開するグローバル企業であり、真のROIをもたらす驚異的なeコマース革新を提供しています」と、インチュイットの国際担当上級副社長シアラン・キルティは述べました。「中小企業に、シームレスに連携する接続されたデータ、自動化、AIを提供しています。そのため、インチュイット・メールチンプへの移行は、今日では単に容易な選択であるだけでなく、明日の成長にとって不可欠なのです。」

高度なマーケティング機能を商取引成果と結びつけ、さらにインチュイットの広範な金融プラットフォームと連携させることで、メールチンプはデジタル販売事業者がより効果的なキャンペーンを実施するだけでなく、収益性の高いデータ駆動型企業として運営することを支援します。

利用可能性

新たなeコマース向け機能（メールチンプ独自のサイトトラッキングピクセル、拡張されたSMSおよびトランザクションメッセージング、オムニチャネルマーケティングダッシュボード、強化された移行ツールを含む）は、対象となるメールチンププラン向けに、2月10日より順次グローバル展開を開始する予定です。

インチュイットについて： インチュイットは、世界中の個人やコミュニティの繁栄を支えるグローバルな金融テクノロジープラットフォームです。ターボタックス、クレジットカルマ、クイックブックス、そして メールチンプなど、世界中で約1億人の顧客に利用されている製品を通じて、誰もが繁栄する機会を持つべきだと信じています。その実現に向けた革新的で新たな方法を模索する努力を決して止めません。インチュイットおよび当社の製品・サービスに関する最新情報は、Intuit.comまたはソーシャルメディアでご覧ください。

本情報は当社の製品の方向性を概説するものであり、いかなる義務も表すものではなく、購入判断の根拠として依拠すべきではありません。特定の機能やサービスには追加の利用規約、条件、料金が適用される場合があります。利用資格基準が適用される場合があります。製品提供内容、機能、仕様は予告なく変更される場合があります。機能と仕様はプランタイプによって異なります。メールチンプとショップイファイは別売です。連携機能は利用可能です。SMS（トランザクションSMSを含む）は、一部の国において有料プランのアドオンとして、申請および利用規約への同意後に利用可能です。

