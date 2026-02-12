TRENDS、50以上のシステムを連携しAI活用に対応する製造基盤を構築



オーストラリア・ニュージーランド地域で最大級のブランド販促品メーカーであるTRENDSが、Boomiを活用して50以上に分断されていたシステムを連携し、ガバナンスの効いた、ほぼリアルタイムのデータ基盤を構築

ニュージーランド、ウェリントン--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- AI駆動型のオートメーション分野をリードする Boomiは本日、TRENDS Promotional ProductsがBoomi Enterprise Platformを活用し、50を超えるカスタムアプリケーションとレガシーシステムを連携して、拡張性の高いAI対応基盤を構築し、意思決定の迅速化と顧客対応力の向上を実現したと発表しました。この新しいインフラは、将来的には需要予測やインテリジェント・スケジューリングなどのユースケースも活用される予定です。

TRENDSは、オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島地域において販促用製品を卸供給する業界大手であり、6,000種類以上の製品と、1日あたり700件以上のカスタム加工案件を管理しています。一方、約10年で売上高は約1,000万ニュージーランドドルから1億3,000万ニュージーランドドルへと成長したものの、カスタムアプリケーションや手作業によるデータ連携が増加し、ITの技術基盤が分断されてしまいました。その結果、データの可視性の低下、レポート作成の遅延、運用リスクの増大といった課題が生じていました。

TRENDSのCIO （最高情報責任者）であるジョナサン・エリオット氏は、次のように述べています。「当社は急速に成長しましたが、その裏側でシステムの複雑さはさらに早いペースで増大していました。個別に作り込まれた連携が数多く存在し、何かを変更するたびに多大な労力と新たなリスクが発生していました。私たちの目標は、組織の成長を妨げるのではなく、組織の成長に合わせて拡張できるデータ基盤を構築することでした。」

TRENDSは統合パートナーであるAdaptivと連携し、Boomi Enterprise Platformを中核となる統合レイヤーとして導入し、多数の業務アプリケーションとMicrosoft Azureサービスを接続しました。現在では、イベント検知型およびスケジュール型のデータパイプラインを通じて、生産現場や基幹システムからの信頼できるデータがほぼリアルタイムで分析環境へ送られています。

以前は個別開発の連携や手作業による回避策に依存していた連携も、現在では再利用可能な連携プロセスとガバナンスの効いた運用に置き換えられ、変更作業がより安全かつ迅速に行えるようになりました。また、中央集約のモニタリングと一貫性のあるエラー管理により、ITチームはシステム全体で何が起きているかを明確に把握しやすくなり、問題の早期発見と、主要なレポーティング・ツールへの安定したデータ連携を実現しています。

エリオット氏は次のようにコメントしています。「最大の変化の1つは、単発のスクリプト開発から、再利用可能でガバナンスの効いた連携ソリューションへ移行したことです。毎回ゼロから作り直すのではなく、Boomiを使うことで、ビジネス全体に適用できる、一貫性と再現性のあるプロセスを構築できるようになりました。」

この新たなデータ基盤は、すでに生産現場で新たな活用を可能にしています。TRENDSの熱圧着加工部門では、機械から取得されるジョブ情報、温度、圧力設定などのリアルタイムデータがスーパーバイザー向けダッシュボードに表示され、パフォーマンスの監視や、品質、生産に影響を与える問題を迅速に把握できるようになっています。

さらに、新たな活用を迅速に実現できるようになったことで、社内の期待値にも変化が生まれています。

AdaptivのCTO（最高技術責任者）兼共同創業者であるニコライ・ブラッキー氏は、次のようにコメントしています。「TRENDSは規模と成長意欲を備えており、私たちの役割は、それを支える適切な連携基盤とガバナンスを整備することでした。基盤が整ったことで、想定以上のスピードで構想を価値創出へと転換できるようになりました。連携はビジネスの足を引っ張る存在から、より良い洞察と迅速な意思決定を可能にする推進力へと認識が変わりました。」

今後TRENDSは、Boomiプラットフォーム活用し、新たな製品情報管理（Product Information Management (PIM)）システムを統合する予定です。これにより、製品データの品質向上、より充実したeコマース体験の提供、さらには新たに整備されつつあるオーストラリアの製品データ標準への対応も可能になります。また、この連携基盤は、需要予測やインテリジェント・スケジューリングといった新たなAI活用施策も支えることになります。

エリオット氏は次のように述べています。「将来どのようなシステムを導入することになっても、システム間で信頼できるデータがほぼリアルタイムで流れることの重要性は変わりません。Boomi Enterprise Platformにより、その接続部分を毎回作り直すことなく進化を続けられます。組織が成長するための余地を与えてくれるのです。」

Boomiのアジア太平洋・日本担当のCTO（最高技術責任者）を務めるデビッド・イレッキは、次のように述べています。「急成長は歓迎すべきことですが、それに伴い運用上の負荷も生じます。毎日数百件の個別案件を処理する環境では、分断された連携はビジネスのスピードを落とします。TRENDSはその基盤を再構築し、各チームがタイムリーで信頼できるデータを活用できる環境を整えました。そして、新市場、新製品、そして次の成長に展向けた出発点となるプラットフォームを手に入れたのです。」

