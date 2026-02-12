株式会社T＆C（Trycrew Entertainment／本社：東京都）は、ダンスイベント NEWAGE を起点に展開してきたダンサー育成プロジェクト 「DANCE CREW（ダンスクルー）」 において、新たにCREW生およびKIDS CREW生の募集を開始いたしました。DANCE CREWは、立ち上げから約3年間にわたり継続運営してきた育成プロジェクトです。これまでに多くのダンサーが在籍し、ステージ出演、映像制作、イベント参加など、実践の場を通じて経験を積んできました。今回の募集は、新規立ち上げではなく、これまでの実績と育成ノウハウを土台にした“次のフェーズ”へ進むための新規募集となります。

DANCE CREWとは

DANCE CREWは、単なるダンスレッスンやワークショップではなく、「現場で通用するダンサーを育てる」ことを目的とした育成プロジェクトです。月4回・90分のレッスンを軸に、・チームでの作品制作・イベント／ステージ出演・ダンス動画・宣材撮影・イントラ研修（希望制）・スタジオ自主利用（条件あり）・オーディション受講（条件あり）など、プロの現場につながる実践機会を提供しています。

育成プロデューサー（講師）Pick Up

DANCE CREWには、国内外の第一線で活躍してきたダンサー・振付師・演出家が育成プロデューサー（講師）として参加しています。単に振付を教えるのではなく、実際の現場で培ってきた経験・基準・考え方をもとに、CREW生一人ひとりと向き合いながら育成を行っています。

■ Soichiro

振付・演出・育成を手がけるマルチダンサー。元ディズニーダンサー／メジャーデビュー経験者という異色の経歴を活かし、ダンサー・振付師・演出家・人材育成者として幅広く活動中。現在はライブツアーやTV、CMの演出・振付、さらにはアカデミー運営までを手がける。「ステージに立つ人を輝かせる」ことに全力で取り組み、裏方も現場もこなす“進化系ダンスプロフェッショナル”。

■ marina

LIVE・MV・CM……すべての現場を“結果”で彩る実力者。鈴木愛理・BE:FIRST・Kep1er・3代目JSB・ちゃんみな・東京女子流・Mrs.GREEN APPLE・王林など、J-POP～K-POP～ガールズグループまで幅広く手掛ける、「踊れる・創れる・魅せられる」トリプルプレイヤー。テレビの中で踊っていたあの先生に、習える。“プロの視点”であなたの魅力を伸ばします。踊る・創る・引き出す。そのすべてがここに。

■ Shosei Kitamura

ジャンルを超えて活躍する“総合ダンスアーティスト”SEKAI NO OWARI、米津玄師、EXILE、JUJU、ano、矢沢永吉、HIKAKINなど超豪華アーティストと多数共演。紅白歌合戦やFNS歌謡祭、ミュージックステーションを始め、全国ドームツアーや大規模フェスに出演する“大活躍中”のプロフェッショナルダンサー。“ダンス×演出×演技×教育”のすべてをこなす、新時代のダンスクリエイター。日本のステージと映像に、新しい風を吹き込む存在。

■ Miku

次世代ダンスシーンを牽引する多才な女性アーティスト振付・指導・メディア出演・アーティストツアー参加と、4つのフィールドを自在に横断するマルチダンスクリエイター。一流アーティストとのコラボに加え、週12本のレッスンや舞台振付まで幅広くこなす、まさに“現場主義”のプロフェッショナル。踊るだけじゃない。“創る・導く・魅せる”を兼ね備えた若手ダンサーの可能性を引き出す、“指導者型アーティスト”。

■ marin saeki

国民的舞台と注目アーティストを股にかける、信頼の“スペシャリスト”紅白歌合戦やMUSIC STATION、EXILEのドームツアーなど、誰もが知る舞台でサポートダンサーを務める実力派。2020年代は話題のMV・ライブステージで映像と現場の両軸をこなす、“映える”だけではない信頼のパフォーマー。信頼される技術。任せられる安心感。現場が求める“支える力”と“表現力”で、あなたをプロの現場へ導く。

■ SENA

日本発・世界志向。個性と実力で魅せるダンスプロデューサー東北でのコンテスト・バトルでの受賞歴を皮切りに、ナポリ大会日本代表イベントや中国WSなど国際的な場でも経験を重ねた逸材。MV出演や複数スタジオでのレッスン実績に加え、“世界で通用するスタイル”をベースに個性を磨く育成型CREWの主宰者としても活動中。コンテスト優勝、国際経験、MV出演。世界視点で育てるプロダンサーのレッスン。あなたの“個性”が主役になる場所、ここにあります。

■ KOTOKO

（KOTOKO Crew｜JAZZFUNK）

クラシックとストリートを融合するバイリンガル・ダンサーROYAL ACADEMY OF DANCE（英国王立バレエ検定）で8年連続金賞受賞＆2020年には最高評価「Distinction」を取得。クラシックの基礎に裏打ちされた確かな技術を持ちながら、現在はアーティストのライブや大型イベントで存在感を発揮する実力派ダンサー。「英国式バレエで鍛えた身体で、今はライブの最前線に。」クラシカル×現代のハイブリッドスタイルで魅せる、次世代ダンサー。

■ Nana

日韓スターと共演するハイレベル・ツアーダンサーSEKAI NO OWARI・TWICE・星野源・J-JUN・香取慎吾など、日韓のトップアーティストたちと共に全国ツアーや東京ドーム、明治座といった名舞台に立ち続ける“引っ張りだこのプロフェッショナル”。ライブ、MV、TVのすべてをこなす経験値の塊。舞台映え。映像映え。すべてに強い。名だたるスターが認めた実力派ダンサーが「教える力」で未来をつくる。育て、繋ぎ、輝かせる。

■ いくるる

LIVE・MV・CMを跨ぐ実力派ダンサーLifriends・山猿・OWV・E-Girls・浜崎あゆみ・欅坂46など多彩なアーティストのステージ・映像・振付に携わる。LIVE × MV × 振付 × ステージングすべてを手掛け、第一線で活躍する本物の“現場対応型ダンサー”。現場経験がそのまま、あなたの力になる。LIVEで鍛えた表現力。MVで培った魅せ方。すべてを教えるレッスン、ここにあります。

KIDS CREW（キッズクルー）について

DANCE CREWでは、6歳～14歳を対象とした「KIDS CREW」も展開しています。基礎力・リズム感・表現力・チームワークを大切にしながら、「楽しい」から「できる」へ、そして「ステージに立てる」へと段階的に育成。早い段階から、本物のステージや撮影現場に触れられる環境を用意しています。

費用・参加しやすさ

◾️入会金 通常 10,000円（税込） → キャンペーンにつき無料◾️月謝 通常 10,000円（税込） → 8,000円（税込） ※CREWにより異なる場合があります ※イベント出演時に別途費用がかかる場合があります

応募条件

・15歳～25歳（高校生から参加OK）※6歳～14歳はKIDS CREWのみ・性別不問・経験不問・6ヶ月以上継続して活動できる方・都内（TCE academy）でのリハーサル・練習に参加可能な方

CREW生募集について

今回の募集は、約3年間運営してきたDANCE CREWに新たな仲間を迎えるための募集です。既存CREWと共に活動しながら、ステージ・作品・現場経験を積んでいく形となります。

公式情報

CREW詳細・レッスン内容・参加方法は以下の公式ページよりご確認ください。

会社概要

https://newage-tokyo.com/dance-crew/?utm_source=chatgpt.com

会社名：株式会社T＆C（Trycrew Entertainment）事業内容：・プロダクション運営・ダンサー／アーティスト育成・イベント企画・制作・DANCE CREWプロジェクト運営