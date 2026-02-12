株式会社アパックスホーム（本社：福岡市中央区、代表取締役社長：谷口淳）は、2026年2月7日（土）EBiS303イベントホール（エビススバルビル3階）にて開催されたオーナーズスタイル主催「賃貸経営 大相談会」において、個別相談ブースを出店いたしました。

本イベントは、賃貸経営に関心を持つオーナーや不動産投資家を対象に、経営・融資・税務・建築・管理など幅広いテーマについて専門家へ直接相談できる機会として開催され、多くの来場者で賑わいました。

開催概要・来場状況

本相談会には、162組213名の賃貸オーナー・不動産投資家が来場し、会場は終日、活発な相談と情報交換が行われました。

寄せられた主な相談内容

当日は、以下のような相談が多く寄せられました。・新築アパート建築を検討する際の進め方や考え方・金融機関評価を踏まえた資金計画・融資の組み立て方・既存物件の建て替えや、今後を見据えた経営判断・利回りだけにとらわれない、長期的に安定した賃貸経営の考え方中でも、「10年後・20年後も無理なく続けられる経営を考えたい」「数字だけでなく、建物や融資を含めて総合的に相談できてよかった」といった声が多く、賃貸経営を中長期視点で捉える関心の高さがうかがえました。

イベントを通じて見えたニーズ

オーナーズスタイル主催の本相談会では、複数の専門企業と比較・相談できる環境が整えられており、来場者にとって自分に合った選択肢を見極めやすい点が特徴です。セミナーの同時開催や相談予約者向けの特典などもあり、賃貸経営に関する情報収集と具体的な相談を同時に行える場として、高い満足度につながっていました。

アパックスホームでは、今回の相談会で寄せられた声や課題を今後の提案・サービスに活かし、賃貸オーナー一人ひとりにとって無理のない、持続可能な賃貸経営を支援してまいります。今後も、相談会やセミナーへの出展を通じて、安心して相談できるパートナーとしての役割を果たしてまいります。

