自立訓練事業所ASTAGE college(アステージ・カレッジ)を営む株式会社Omitas(所在地：大阪市城東区、代表：山下勇雄)は、ASTAGE collegeのホームページ『 https://astage-college.com/ 』をリニューアルオープンいたしました。





ASTAGE college ホームページ： https://astage-college.com/





ASTAGE college(アステージ・カレッジ)









■リニューアル背景

私たち、自立訓練事業所「ASTAGE college(アステージ・カレッジ)」は、社会で学ぶ 社会の中で学ぶ、社会の一員として学ぶことを第一義に、生きづらさを感じる個々人の自律性を高めるため、考えすぎ、感じすぎ、まとまらなさすぎなどの頭の中のモジャモジャした状態を「モジャリティ」として、人と企業と社会がつながって、未来の文化を作るために、「もっとやってみたい」「もっとできるようになりたい」という気持ちを満たせる学びの場がヒラメキにつながるように、個々人のモジャにとことん付き合う学校です。そうした運営姿勢をよりわかりやすくホームページでお伝えするため、この度、ホームページのリニューアルを行いました。









■サイトの特徴

(1)ASTAGE collegeの学びのコンセプトをわかりやすくしました。





＜What's Mojarity？＞

・人間関係がうまくいかず、孤独感や不安を感じる

・会話の流れやタイミングがうまくつかめない

・自分の能力や価値に自信が持てず、自立できない

・どの職場にも馴染めず、転職を繰り返し、定着できずにいる

・長期間引きこもりの子供がいて、この子の将来が本当に心配





＜モジャリティ定義＞

モジャリティとは、まだ言葉にならない思考や感情を「未熟」や「混乱」と切り捨てず、可能性として扱う姿勢のことです。

整理する前、答えを出す前のモジャモジャな状態そのものを、成長やヒラメキの入口として大切にします。

まずは直さず、急がず、ほどきながら一緒に眺める。それが、私たちの提唱する「モジャリティ」です。





(2)カレッジの雰囲気がより伝わるように

明るく楽しい、時々真面目、なASTAGE collegeの雰囲気がより伝わるように写真を多く使用しました。





(3)プログラムの内容をブログで発信

自分探究学、つくる学、仕事学のプログラムがより伝わるよう、ブログで情報発信を開始しました。

URL： https://astage-college.com/blog/





ASTAGE college(アステージ・カレッジ) クラス









■サイト概要

サイト名： ASTAGE college

URL ： https://astage-college.com/









■事業所案内

運営元 ：株式会社Omitas

事業所 ：ASTAGE college(アステージ・カレッジ)

代表者 ：代表取締役 山下勇雄

所在地 ：〒536-0008 大阪市城東区関目5-3-9 2階

設立 ：2022年5月6日

事業内容 ：自立訓練事業所ASTAGE college(アステージ・カレッジ)の運営

協力医療機関：中西クリニック（ https://nakanisi-clinic.com/ ）









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

ASTAGE college(アステージ・カレッジ)

TEL ： 06-4400-1882

お問い合せフォーム： https://astage-college.com/contact/