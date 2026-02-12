株式会社ルネサンス(本社：大阪府、代表取締役：姜暁偉)は、2026年2月18日(水)～2月20日(金)に幕張メッセで開催される「スーパーマーケット・トレードショー2026」へ出展し、静岡県内に新設した自社工場によるドライフルーツティーおよびお茶パック製品のOEM製造事業を大々的に発表いたします。

本展示会では、小売・卸・商社・業務用バイヤーの皆様に向けて、オリジナル商品開発(OEM)の具体的な提案、試作品展示、商品化までのプロセス紹介を行います。





詳細はこちら

スーパーマーケット・トレードショー2026： https://www.smts.jp/jp/index.html









■ スーパーマーケット・トレードショー出展の背景

近年、健康志向・素材志向の高まりを背景に、フルーツティーやティーバッグ商品は、

● ギフト・催事向け商品

● 観光・インバウンド向け商品

● 業務用（ホテル・カフェ・オフィス)

● PB(プライベートブランド)商品

など、幅広い分野で需要が拡大しています。

一方で、

「小ロット対応が難しい」

「企画や味設計から相談できるOEM先が少ない」

といった課題も多く聞かれます。

株式会社ルネサンスでは、こうした市場ニーズに応えるため、静岡県内に自社工場を新設し、OEM製造に特化した一貫体制を構築。

その取り組みを広く発信する場として、国内最大級の流通展示会であるスーパーマーケット・トレードショー2026への出展を決定しました。









■ 展示会で提案するOEM対応内容

展示会ブースでは、以下のOEM製造内容をご紹介します。





● ドライフルーツティーのOEM製造

● ティーバッグ(ワンカップ仕様含む)の商品設計

● フルーツ×茶葉のオリジナルブレンド開発

● 小ロットでのテスト生産・試作対応

● ギフト・業務用・PB商品の商品設計





「こんな商品はできる？」「まずは試作だけお願いしたい」

といった構想段階からのご相談にも対応し、OEM導入までの流れを具体的にご説明します。









■ 株式会社ルネサンスのOEM製造の強み

1. 静岡県・自社工場による一貫製造

原料管理から製造までを自社で行い、安定した品質と柔軟な対応を実現。





2. レシピ・味設計の相談が可能

フルーツと茶葉の組み合わせ、味・香り・見た目まで含めた商品設計に対応。





3. スピード感のある試作対応

小ロットでの試作・テスト生産により、市場投入までの期間短縮に貢献。





4. 用途・目的に応じた柔軟なOEM体制

ギフト、業務用、PB商品など、用途に応じた設計が可能。









■ 試作品・OEM事例を展示会場で公開

会場では、

● OEM試作品

● 実際の商品設計事例

● OEM導入までのスケジュール例

などを展示し、商品化の具体的なイメージをその場で確認可能です。









■ 初期検討段階の企業様も歓迎

OEM開発は、

「実現できるか分からない」

「数量や価格感を知りたい」

といった段階から始まるケースがほとんどです。

株式会社ルネサンスでは、そうした初期段階からの相談を歓迎し、展示会をきっかけに、長期的な商品開発パートナーとして伴走してまいります。









■ 今後の展望

本展示会を起点に、国内小売向けPB商品、業務用市場、インバウンド・海外向け商品開発など、OEM事業のさらなる拡大を目指してまいります。









■展示会概要

展示会名： スーパーマーケット・トレードショー2026

開催期間： 2026年2月18日(水)～2月20日(金)

会場 ： 幕張メッセ

所在地 ： 〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1

出展社名： 株式会社ルネサンス

展示内容： ドライフルーツティー・お茶パック OEM製造の提案・試作品展示









■会社概要

会社名 ： 株式会社ルネサンス

所在地 ： 大阪市北区同心二丁目3番19号 ルネサンス同心ビル1F

事業内容： ドライフルーツティー・お茶パック製品のOEM製造、商品企画・開発

製造拠点： 静岡県 自社工場