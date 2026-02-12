【スーパーマーケット・トレードショー2026 出展】2月18日～20日 幕張メッセ開催 静岡県自社工場発ドライフルーツティー・お茶パックのOEM製造を本格提案
株式会社ルネサンス(本社：大阪府、代表取締役：姜暁偉)は、2026年2月18日(水)～2月20日(金)に幕張メッセで開催される「スーパーマーケット・トレードショー2026」へ出展し、静岡県内に新設した自社工場によるドライフルーツティーおよびお茶パック製品のOEM製造事業を大々的に発表いたします。
本展示会では、小売・卸・商社・業務用バイヤーの皆様に向けて、オリジナル商品開発(OEM)の具体的な提案、試作品展示、商品化までのプロセス紹介を行います。
スーパーマーケット・トレードショー2026： https://www.smts.jp/jp/index.html
■ スーパーマーケット・トレードショー出展の背景
近年、健康志向・素材志向の高まりを背景に、フルーツティーやティーバッグ商品は、
● ギフト・催事向け商品
● 観光・インバウンド向け商品
● 業務用（ホテル・カフェ・オフィス)
● PB(プライベートブランド)商品
など、幅広い分野で需要が拡大しています。
一方で、
「小ロット対応が難しい」
「企画や味設計から相談できるOEM先が少ない」
といった課題も多く聞かれます。
株式会社ルネサンスでは、こうした市場ニーズに応えるため、静岡県内に自社工場を新設し、OEM製造に特化した一貫体制を構築。
その取り組みを広く発信する場として、国内最大級の流通展示会であるスーパーマーケット・トレードショー2026への出展を決定しました。
■ 展示会で提案するOEM対応内容
展示会ブースでは、以下のOEM製造内容をご紹介します。
● ドライフルーツティーのOEM製造
● ティーバッグ(ワンカップ仕様含む)の商品設計
● フルーツ×茶葉のオリジナルブレンド開発
● 小ロットでのテスト生産・試作対応
● ギフト・業務用・PB商品の商品設計
「こんな商品はできる？」「まずは試作だけお願いしたい」
といった構想段階からのご相談にも対応し、OEM導入までの流れを具体的にご説明します。
■ 株式会社ルネサンスのOEM製造の強み
1. 静岡県・自社工場による一貫製造
原料管理から製造までを自社で行い、安定した品質と柔軟な対応を実現。
2. レシピ・味設計の相談が可能
フルーツと茶葉の組み合わせ、味・香り・見た目まで含めた商品設計に対応。
3. スピード感のある試作対応
小ロットでの試作・テスト生産により、市場投入までの期間短縮に貢献。
4. 用途・目的に応じた柔軟なOEM体制
ギフト、業務用、PB商品など、用途に応じた設計が可能。
■ 試作品・OEM事例を展示会場で公開
会場では、
● OEM試作品
● 実際の商品設計事例
● OEM導入までのスケジュール例
などを展示し、商品化の具体的なイメージをその場で確認可能です。
■ 初期検討段階の企業様も歓迎
OEM開発は、
「実現できるか分からない」
「数量や価格感を知りたい」
といった段階から始まるケースがほとんどです。
株式会社ルネサンスでは、そうした初期段階からの相談を歓迎し、展示会をきっかけに、長期的な商品開発パートナーとして伴走してまいります。
■ 今後の展望
本展示会を起点に、国内小売向けPB商品、業務用市場、インバウンド・海外向け商品開発など、OEM事業のさらなる拡大を目指してまいります。
■展示会概要
展示会名： スーパーマーケット・トレードショー2026
開催期間： 2026年2月18日(水)～2月20日(金)
会場 ： 幕張メッセ
所在地 ： 〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1
出展社名： 株式会社ルネサンス
展示内容： ドライフルーツティー・お茶パック OEM製造の提案・試作品展示
■会社概要
会社名 ： 株式会社ルネサンス
所在地 ： 大阪市北区同心二丁目3番19号 ルネサンス同心ビル1F
事業内容： ドライフルーツティー・お茶パック製品のOEM製造、商品企画・開発
製造拠点： 静岡県 自社工場