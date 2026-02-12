菰野町では、男女共同参画推進事業の一環として「プラモビルドワークショップ」を開催します。

本イベントは、初心者から経験者まで幅広い層が参加できる内容となっており、親子でプラモデルの作り方を学ぶことができます。エアブラシ体験やプロモデラーによる指導が受けられる機会です。

当日は、名古屋を拠点に模型製作交流会「プラモつくろーぜ会」を主催し、模型雑誌（主に月刊モデルグラフィックス）で作例制作も行うプロモデラー「リョータ」先生を講師に迎えます。

参加者は、ご自身でプラモデルを持参いただき、多数用意した塗料やヤスリなどの道具を自由に使いながら製作体験が可能です。

会場には複数のエアブラシブースを設置し、エアブラシの使い方や技術について講師から直接指導が受けられます。

これまで触れる機会の少なかった工具や技法も学べ、安全に配慮した環境で親子が協力してものづくりに取り組める機会をご用意しています。

参加対象は小学4年生から中学3年生とその保護者で、参加費は1組500円となります。

モノづくりや模型製作、親子での体験の機会に興味のある方は、ぜひご参加をご検討ください。

申込みはこちらから