武蔵大学（東京都練馬区／学長 郄橋徳行）は、一般および同窓生を対象とした第70回土曜講座を、3月7日（土）に大学同窓会と共催します。本学卒業生であり中原中也記念館学芸員の池田誠氏、本学人文学部の戸塚学教授が登壇します。第1部では、350篇以上の詩を残し、今なお親しまれる中原中也の隠れた魅力を、詩のみならず、日記や随筆などに宿る珠玉の言葉を通じて紹介し、第2部では、『風立ちぬ』で知られる堀辰雄の詩人としての側面に焦点を当てながら、詩を結節点として中原中也との関係について考察します。受講料は無料、どなたでもご参加いただけます。

「第70回 武蔵大学土曜講座」 概要

■日時：2026年3月7日（土）14:00〜16:00

■場所：武蔵大学 8702教室（8号館7階）

■受講料：無料（どなたでも受講できます）

■定員：先着100名　※定員に達し次第締め切らせていただきます。

■プログラム

【第1部】14:10〜15:00

　演題：心に響く詩人・中原中也の言葉

　講師：池田 誠（第44回武蔵大学人文学部日本文化学科卒、中原中也記念館学芸員）

【第2部】15:10〜16:00

　演題：詩人としての堀辰雄 ― 驢馬・四季・中原中也 ―

　講師：戸塚 学（武蔵大学人文学部教授）

■申し込み・講座に関するお問い合わせ

【一般の方】(株)武蔵エンタープライズ　土曜講座受付係

　・お申し込み

　　FAX：03-5984-3787

　　メール：direct@634.co.jp

　　Webサイト：https://web.634.co.jp/

　・お問い合わせ：03-5984-3785（TEL）

【卒業生の方】武蔵同窓会

　・お申し込み

　　Webサイト： https://shirakiji.net/20260307-2/

　・お問い合わせ：03-3991-8453（TEL）

■申し込み締切：2026年2月25日（水）※本講座は事前予約制です。

▼本件に関する問い合わせ先

武蔵大学　広報部

増田（ますだ）・西（にし）

住所：〒176-8534　東京都練馬区豊玉上1-26-1

TEL：03-5984-3813

メール：pubg-r@sec.musashi.ac.jp

