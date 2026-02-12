こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【武蔵大学】武蔵大学・大学同窓会 共催 第70回土曜講座「心に響く詩人・中原中也の言葉」「詩人としての堀辰雄 ― 驢馬（ろば）・四季・中原中也 ―」
武蔵大学（東京都練馬区／学長 郄橋徳行）は、一般および同窓生を対象とした第70回土曜講座を、3月7日（土）に大学同窓会と共催します。本学卒業生であり中原中也記念館学芸員の池田誠氏、本学人文学部の戸塚学教授が登壇します。第1部では、350篇以上の詩を残し、今なお親しまれる中原中也の隠れた魅力を、詩のみならず、日記や随筆などに宿る珠玉の言葉を通じて紹介し、第2部では、『風立ちぬ』で知られる堀辰雄の詩人としての側面に焦点を当てながら、詩を結節点として中原中也との関係について考察します。受講料は無料、どなたでもご参加いただけます。
「第70回 武蔵大学土曜講座」 概要
■日時：2026年3月7日（土）14:00〜16:00
■場所：武蔵大学 8702教室（8号館7階）
■受講料：無料（どなたでも受講できます）
■定員：先着100名 ※定員に達し次第締め切らせていただきます。
■プログラム
【第1部】14:10〜15:00
演題：心に響く詩人・中原中也の言葉
講師：池田 誠（第44回武蔵大学人文学部日本文化学科卒、中原中也記念館学芸員）
【第2部】15:10〜16:00
演題：詩人としての堀辰雄 ― 驢馬・四季・中原中也 ―
講師：戸塚 学（武蔵大学人文学部教授）
■申し込み・講座に関するお問い合わせ
【一般の方】(株)武蔵エンタープライズ 土曜講座受付係
・お申し込み
FAX：03-5984-3787
メール：direct@634.co.jp
Webサイト：https://web.634.co.jp/
・お問い合わせ：03-5984-3785（TEL）
【卒業生の方】武蔵同窓会
・お申し込み
Webサイト： https://shirakiji.net/20260307-2/
・お問い合わせ：03-3991-8453（TEL）
■申し込み締切：2026年2月25日（水）※本講座は事前予約制です。
▼本件に関する問い合わせ先
武蔵大学 広報部
増田（ますだ）・西（にし）
住所：〒176-8534 東京都練馬区豊玉上1-26-1
TEL：03-5984-3813
メール：pubg-r@sec.musashi.ac.jp
