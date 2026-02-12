Extel社「All-Japan Research Team Survey」で総合1位を獲得

野村證券株式会社（代表取締役社長:奥田健太郎、以下「当社」）は、このたびExtel社（旧インスティテューショナル・インベスター誌）が実施する「2026 All-Japan Research Team Survey」のFirm Ranking（以下「本ランキング」）において、32セクター中28セクターでランクインし、総合1位に選出されました※。

本ランキングは、グローバルで最も信頼されているリサーチ評価の一つであり、リサーチの質、提供情報の有用性、アナリストの洞察力などを国内外の機関投資家が評価して決定されます。今回の評価は、当社が長年にわたり培ってきたリサーチ体制と、高品質な情報提供への取組みが認められた結果と考えています。

当社は昨年12月に創立100周年を迎え、次の100年に向けてリサーチ力を一層強化していきます。創業時からの精神を継承し、証券会社として早期に調査・分析活動を開始した「調査の野村」の伝統をさらに発展させていきます。当社は、アナリストの高度な専門性の育成、データ解析・テクノロジーの活用、グローバルネットワークとの連携を一層推進し、リサーチ品質の向上を図るとともに、お客様の多様なニーズに応えるリサーチの提供に今後とも努めていきます。

以 上

※ 本内容はExtel社によって2026年2月9日（米国東部標準時）に公開されたものであり、同社の許可を得て転載しています。