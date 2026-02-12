おそうじ革命、家庭から法人・施設まで対応する清掃体制を強化。「こんな清掃、できるの？」という声に応え続けてきた現場力を、次の段階へ







「こんな清掃はできるのか」「他社で断られたが対応できないか」

株式会社KIREI produce





全国で清掃サービスを展開する「おそうじ革命」は、

これまでハウスクリーニングサービスを主軸としながら、

法人・定期清掃にも継続して取り組んできました。





その中でおそうじ革命には、

「こんな清掃はできるのか」

「他社で断られたが対応できないか」

といった問い合わせが数多く寄せられてきました。





実際に、

全長約500メートルにわたる商店街の道路全体のクリーニングや、

学術施設の“顔”となるエントランスに設置された超大型噴水・池の清掃など、

高い安全性・判断力・調整力が求められる案件についても対応してきました。





そして結果として、

対応できなかったケースはほとんどありません。





この現場で積み重ねてきた対応力を土台に、 家庭から法人・施設までを横断する

総合的な清掃体制を、教育と品質管理を軸にさらに強化してまいります。







■ 背景：清掃に求められるのは「できるか」ではなく「任せられるか」

清掃業界では、

作業内容が細分化される一方で、

「これは対応外」「それは別業者」という場面も少なくありません。





一方、ユーザーが悩む理由は大きくわけて2つ

・ どこに頼めばいいかわからない・ まとめて任せたい





一度依頼したら、その後も継続的に見てほしいといった声が増えています。





おそうじ革命は、こうした声に向き合う中で、

清掃に必要なのは対応範囲の広さではなく、

人材と仕組みによる判断力だと考えるようになりました。





■ 「断らない」清掃を支えてきたのは、教育だった

おそうじ革命が

「できなかったことがほとんどない」背景には、







・ 技術を体系化する研修

・ 判断基準を共有する教育

・ 現場で考える力を育てる仕組み





こうした積み重ねによって、

初めての現場・想定外の条件でも、 最適な清掃方法を組み立てられる人材を育ててきたことが要因です。





特にハウスクリーニングの現場は、 清掃教育において最も難易度が高く、

ごまかしがきかない環境です。

この現場で磨かれた人材と考え方が、 法人・施設清掃においても 高い対応力につながっています。







■ これまでの法人・定期清掃を、より明確な柱へ

おそうじ革命ではこれまでも、

店舗・オフィス・ビル・施設など、

多様な法人・定期清掃を手がけてきました。

今後はこれらの実績を

教育・研修・品質基準の観点から整理し、

一部の対応ではなく、ブランド全体の強みとして明確に位置づけていきます。





なお、ハウスクリーニングは引き続き、

清掃技術と人材育成の基盤として重要な役割を担います。





■ おそうじ革命が目指す清掃のあり方

おそうじ革命が目指すのは、「何でも引き受ける清掃会社」ではありません。

家庭、店舗、オフィス、施設、街全体――

空間の種類に関わらず、





まず相談でき、安心して任せ続けられる清掃体制を提供することです。





教育を通じて人を育て、現場で考え、対応する力を積み重ねる。

その結果として、





「できなかったことがない」総合清掃ブランドであり続けたいと考えています。(代表：福井智明）