キャンペーン概要

イベント名：

買取専門店さすがや バレンタインキャンペーン

開催期間：

2026年2月14日（土）・15日（日）

開催場所：

全国の「買取専門店さすがや」各店舗※一部、対象外の店舗がございます。詳しくは、お近くの店舗にお問い合わせくださいませ。

特典と参加方法

期間中店頭にて、感謝の気持ちを込めてチョコレートをプレゼント！

ご参加には、以下の2つの条件を満たすだけ！

① 店頭設置のボードにシールを貼っていただく② 公式LINEアカウントを友達追加していただく（※既存登録者も対象）ちょっと足を止めて、ささやかなバレンタインをお楽しみください。

本キャンペーンは、日頃よりご来店いただいているお客様への感謝と、より多くの方に「買取」というサービスを身近に感じていただくことを目的としています。また、アンケートを通じてお客様の声を直接伺い、今後のサービス向上にも活かしてまいります。

会社概要

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92110-0016+%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%8F%B0%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E5%8F%B0%E6%9D%B14-33-1+%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E5%BE%A1%E5%BE%92%E7%94%BA+6F

商号：株式会社さすがや本社：〒110-0016東京都台東区台東4-33-1 クロスポイント御徒町 6FTEL：03-5816-6362従業員数：191名（2025年4月時点）設立 ：2018年7月

【本件に関する取材のお申し込み・お問い合わせ先】

株式会社さすがや 広報担当TEL：03-5816-6362 / MAIL：pr@sasugaya.jpURL：https://sasugaya.jp/（サービスサイト）URL：https://sasugaya.co.jp/（コーポレートサイト）URL：https://recruit.sasugaya.co.jp/（リクルートサイト）※様々なメディア様に取材を頂いております、ぜひご連絡ください。メディア掲載実績：https://sasugaya.co.jp/news/

https://sasugaya.co.jp/