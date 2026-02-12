有線CarPlay／Android Autoを搭載する純正ディスプレイオーディオは年々普及している一方で、「毎回ケーブルを接続する手間」は依然としてユーザーの不満として残っている。

近年は車内空間のミニマル化や操作の簡略化を求める傾向も強まり、有線環境をワイヤレス化する周辺機器への関心が高まっている。

こうした背景の中、車内をワイヤレス化するコンパクトアダプター「Ottocast Mini Tube」が注目されている。本製品は、有線CarPlay／Android Auto対応車をワイヤレス化する小型変換アダプター。初回設定後はエンジン始動と同時に自動接続され、乗車のたびにケーブルを抜き差しする必要がない。

■ 製品概要

製品名：Ottocast Mini Tube

価格：9,999円（税込）

商品リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GD7VQ1X3

対応条件：有線CarPlayまたは有線Android Auto搭載車

なお、ECサイトでは期間限定キャンペーンを予定している。

※動画再生には対応していません。









■ 車内の“ケーブルレス化”が進行

特に日常的に車を利用するユーザーにとって、毎回のケーブル接続は小さなストレスとなる。Mini Tubeは直径数センチのコンパクト設計で、コンソール周りに設置しても目立ちにくい。内装デザインを損なわず、iPhoneはワイヤレスCarPlay、AndroidはワイヤレスAndroid Autoに対応する。



コンパクトサイズ



■ “エンジン始動＝自動接続”という使用体験

初回のみスマートフォンとペアリングを行えば、2回目以降は自動接続。GoogleマップやAppleマップ、Spotify、LINE音声など従来の純正機能をそのまま利用できる。

走行前の操作を減らせる点も、使用性向上の一因とみられる。



2回目以降は自動接続



■ 市場での動き

発売以降、Amazonカテゴリ内でベストセラーを獲得。 直近1週間で200台以上が購入されるなど、軽量ワイヤレス化ニーズの広がりが見られる。



ottocast mini tube1

