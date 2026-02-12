富士里和製紙株式会社（静岡県富士市、代表取締役：里和 義政）は、2026年2月17日(火)～20日(金)に東京ビッグサイトにて開催される「国際ホテル・レストラン・ショー（HCJ2026）」に出展し、宿泊施設向けトイレットペーパーの新しい提案を行います。

本展示では、宿泊施設のトイレもおもてなしの場であるという点に着目し、「空間に合わせて“選ぶ”トイレットペーパー」 という視点で、3つの空間に合わせたラインナップを提案します。



ブースイメージ



【SIMPLE & BASIC】

十分なボリュームと安心の品質。ビジネスホテルなど客室数の多い施設向けの商品。

【COMFORTABLE】

上質で心地よい使用感。ゆったりとしたくつろぎ

を重視する宿泊施設向けの商品。

【LUXURY】

非日常のおもてなしを演出。デザイン性・上質感を

重視するハイクラス施設向けの商品。

それぞれの空間に調和するデザイン・質感・ボリュームのバリエーションを揃え、トイレットペーパーを空間に合わせて“選ぶ”という新たな視点を体感していただけます。

最上級のおもてなしを、トイレットペーパーでもラグジュアリーライン「QUALTA（クオルタ）」を中心にしたコラボレーション展開



トイレットペーパー「QUALTA」



「QUALTA（クオルタ）」は、“上質な空間にふさわしいトイレットペーパーを”というコンセプトのもと誕生したプレミアムブランドです。

HCJ2026では、QUALTAを軸に、以下2社とのコラボレーション展示を行います。

■ JTB商事 × QUALTA

アメニティLABにて新しいブランディングの形として紹介

JTB商事が自社ブースに展開する「アメニティLAB」において、アメニティの新たなブランディング例として、QUALTAが紹介されます。JTB商事と共に、アメニティを消耗品＝コストとしてではなく、宿泊施設の価値を高める差別化ツールとして捉え直す新たな視点を提示します。

■ BUNACO × QUALTA



「BUNACO」のトイレットペーパーケース



木製インテリア雑貨とトイレットペーパーの空間演出コラボレーション

青森の木工ブランド「BUNACO」は、ホテル向けの木製インテリア雑貨を提案しています。本展示では、QUALTAとBUNACOのトイレットペーパーケースを組み合わせ、インテリアとしてトイレ空間を演出する試みを、両社のブースで相互にご紹介します。

出展概要

展示会名：国際ホテル・レストラン・ショー（HCJ2026）

会期：2026年2月17日（火）～20日（金）

会場：東京ビッグサイト

主催：日本能率協会

公式サイト：https://hcj.jma.or.jp/

今後の展開

当社は、トイレットペーパーを単なる消耗品ではなく、「空間体験を演出するプロダクト」 として再定義し、宿泊施設の差別化に寄与する提案を進めてまいります。本展示会を通じて、宿泊・観光業界の皆様とともに、“おもてなしの質を高める新たな選択肢”を創造していきます。