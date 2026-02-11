15,500本以上が全国で楽しまれた「ディスカバー豪ワイン キャンペーン 3.0」結果発表

Wine Australia

ワインオーストラリア（Wine Australia）が主催する「ディスカバー豪ワイン キャンペーン 3.0」は、2025年10月1日から11月30日までの2か月間にわたり全国で開催され、参加した飲食店・小売店・EC事業者44店舗を通じて、合計15,500本のオーストラリアワインが消費されました。





キャンペーン期間中は、SNSやデジタル施策を通じて約100万人の消費者にリーチし、消費者エントリー数は1,000件を突破。特に優れた成果を上げた3店舗には、豪州ワインツアーへの招待が授与されました。

【キャンペーン概要】

- 名称：「ディスカバー豪ワイン キャンペーン 3.0」- 開催期間：2025年10月1日（水）～11月30日（日）- 開催目的：「今」のオーストラリアワインの認知向上および消費拡大- 参加店舗数：全国の飲食店・小売店・EC事業者 計44店舗- キャンペーン期間中、店頭および自宅でオーストラリアワインを楽しんだ消費者の中から、抽選で厳選されたオーストラリアワインがプレゼントされました。- 公式ウェブサイトから「ディスカバー豪ワイン キャンペーン 3.0」 結果発表(https://www.australianwine.com/en-AU/discover-australian-wine-3-results/)- 協力： オーストラリア大使館 商務部

【キャンペーン結果】

- 消費者エントリー数：1,000件- SNSリーチ：1,000,000- オーストラリアワイン当選者：55名

【受賞実施店舗紹介】

本キャンペーンでは、実施店舗向けの特典として、特に優れた成果を収めた3店舗にオーストラリアワインツアーへの招待が贈られました。日頃の取り組みが評価される形となりました。



■豪州ワインツアー 受賞店舗３社

ワインと天ぷらあら木 都ホテル博多

カテゴリー１.：（飲食店・20席未満）

期間中の本数×金額 上位1店舗

住所：福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目1-1都ホテル博多B1F

TEL：092-710-4685

HP：https://www.winesalon-araki.com/miyakohotel-hakata

店舗よりコメント：当店はワインと天ぷらを立ち飲みで気軽に楽しんでいただけるお店です。

グラスワイン(約30種)、ボトルワイン(約300種)と幅広くご用意しております。

日頃から各国のワインを提供していますが今回参加してオーストラリアワインの味わいや多様性を改めて感じることができました。食事と合わせて楽しめるワインやじっくり１本と向き合って楽しめるワインものまでその幅の広さに驚かされました。リーズナブルな価格帯のものから高価格帯のワインと幅広く扱うことができお客様と共にオーストラリアワインの多様性、味わい深さを体験できました。

今回の受賞で現地訪問と貴重な体験をさせていただくこと感謝しております。経験を踏まえてさらにオーストラリアワインの魅力を発信していければと思います。

カモシヤ

カテゴリー２.：（飲食店・20席以上）

期間中の本数×金額 上位1店舗

住所：愛知県名古屋市中区錦3-16-8森万ビル1階

TEL：052-963-6730

HP：https://www.kamoshiya.jp/

店舗よりコメント：この度は「ディスカバー豪ワイン キャンペーン 3.0」にて受賞をいただき、誠にありがとうございます。

オーストラリアワインの奥深さを、お客様と一緒に楽しむことができたイベントでした。

これからもオーストラリアワインの魅力を発信していきます。

株式会社ヴィノスやまざき オンラインショップ

カテゴリー３.：（小売店・EC事業者）

期間中の本数×金額 上位1店舗

TEL：03-6417-3006

HP：https://www.v-yamazaki.co.jp/

店舗よりコメント：「本当に美味しいものだけをお客様にお届けしたい」

そんな想いで、当店買付隊が納得したものだけを直輸入している「蔵直(R)ワイン」の専門店です。銀座・広尾をはじめ、全国27店舗を展開しています。

単に美味しいワインを輸入するだけでなく、スタッフ自らが買付隊として現地に足を運び、実際に蔵元のこだわりや造り方・畑の状態のチェックや、時には「ヴィノスやまざきのお客様のためだけの」オリジナルワインの共同開発を行うこともございます。



昨年オンラインショップスタッフも、買付隊としてオーストラリアを訪問し、「量」ではなく「質」を追求する家族経営の蔵元カラブリア・ファミリーワインズを訪問。自社畑のぶどうから造る濃厚な「スリーブリッジッズ」のシラーやデュリフ、そして朝霧の出る畑のぶどうで造られる貴腐ワイン、低アルコールで甘口の味わいの「ソレイユ ユーコ＆アンドリュー」などの人気の秘訣を確認しつつ、オンラインショップ・店頭でその魅力をお伝えしてまいりました。

今回は、栄誉ある賞をいただき、大変うれしく思っております。今後もオンラインショップでは、オーストラリアワインの楽しい企画を展開していくとともに、お客様のお好みに合わせたワインや食材などの企画を毎週展開してまいりますので、ぜひ皆さまお立ち寄りください！

また、特別賞6店舗には、協力インポーターから「ディスカバー豪ワイン」6本セットが授与されます。

■特別賞 受賞店舗６社

- WINE MARKET PARTY（東京・恵比寿）- 株式会社ヤマロク（東京・入谷）- ワインストア・ワッシーズ(鷲谷商店)（大阪・六万体町）- COCOS WINE&WHISKY （大阪・東大阪）- オーストラリアテーマレストラン ルパボワ（大阪・黒崎町）- Wine Bar & Wine Shop May Shiraz（新潟市・米山）

＊順不同

■第4弾を今秋開催予定

ワインオーストラリアは、今年10月・11月に「ディスカバー豪ワイン キャンペーン」第4弾の開催を予定しております。詳細につきましては、今後順次発表予定です。どうぞご期待ください。

オーストラリアワインについて

オーストラリアワインは、オーストラリアの大地でモダンな考え方をもって造られています。多様な気候、雄大な自然。これらが私たちの造るワインに冒険という歓びをあたえてくれます。

オーストラリアは世界で最も多様なワインシーンがある国のひとつであり、65ワイン産地で150種以上のブドウ品種が栽培されています。ブドウ農家とワインメーカーの活気あるのコミュニティがあり、230年を超える伝統と強い基盤があります。ワイン生産者たちはサスティナブルと斬新なワイン造りに挑戦し続け、高品質なワインで国際的な賞賛を多数受けています。



詳しくはこちら：https://tinyurl.com/yc7z7uvh

Instagram：https://www.instagram.com/australianwine.jp/

ワインオーストラリアについて

ワインオーストラリアは、ブドウとワイン分野の研究・革新、マーケティング、規制を行う法定機関です。ワイン業界の長期的な成功を支援するため、代表的な組織、ワイン部門団体、研究パートナーと緊密に連携しています。



私たちの役割は

- ブドウ栽培及びワイン造りに関わる研究開発のとりまとめや出資、得られた結果の普及、応用、および商用化支援

- オーストラリアから輸出されるワインの規制管理

- ターゲティングに基づいたプロモーションおよびマーケティング活動を通じたオーストラリア内外におけるオーストラリア・ワイン需要の拡大

- 規則整備や市場アクセス、市場観測を通じた商業的機会促進にも貢献