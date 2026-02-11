アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』×笠松町　第2弾コラボ開催！

岐阜県羽島郡笠松町

2026年2月13日(金)より、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』との第2弾となるコラボレーション企画を実施します。

笠松町は1987年から1990年にかけて活躍をした名馬「オグリキャップ号」を輩出した笠松競馬場があることでも有名な町。

2025年4月から放送されたアニメにも、ここ笠松町がモデルとなったシーンがいくつも登場します。

笠松町では、たくさんのトレーナーさんに足を運んでいただき、楽しんでいただけるよう、様々なコラボレーション企画をご用意しております。

コラボ企画１.：コラボトレーディングカードの配布

トレーディングカードを笠松町内の対象のお店で配布します。

■トレーディングカードを入手するには

該当店舗で税込1,000円以上お買い上げいただいたご希望者に、トレーディングカードをお渡しいたします。ご希望の方はトレーディングカードが欲しい旨を、お会計時にお伝えください。1会計につき、ランダムで1枚お渡しいたします。

なお、1会計につき1枚ですので、税込2,000円以上のご購入の方も1枚のお渡しとなります。

■配布終了日

2026年8月31日(月)

※在庫が無くなり次第、配布を終了しますので、予めご了承ください。

※配布終了日は変更になる場合があります。

■配布店舗一覧

配布店舗は決定次第公表します。

■注意事項

コラボグッズの購入は、トレーディングカード配布の対象になりませんのでご注意ください。

コラボトレーディングカードの転売は一切禁止しております。

コラボ企画２.：コラボグッズの販売

描き下ろしイラストを使用したコラボグッズを販売します。

■販売期間

2026年2月13日（金）から2026年8月31日（月）まで

販売開始直後は混雑が予想されるため、特設販売を実施します。

〈特設販売（笠松町物産販売も実施）〉■特設販売日時（全6日程）

2026年2月13日（金）13:00～17:00

2026年2月14日（土）10:00～17:00

2026年2月15日（日）10:00～17:00

2026年2月21日（土）10:00～17:00

2026年2月22日（日）10:00～17:00

2026年2月23日（月・祝）10:00～17:00

■特設販売場所

笠松町福祉会館

〒501-6081 岐阜県羽島郡笠松町東陽町44-1

名鉄笠松駅から徒歩5分

駐車場約40台

なるべく公共交通機関をご利用のうえ、ご来場ください。

■お支払い方法

現金支払のみ

※お釣りのないようにご準備いただくよう、協力をお願いします。

■特設販売時の注意事項

コラボグッズの購入は、以下の通り個数制限を設けさせていただきます。

・缶バッジ：お一人様につきキャラクターごとに5個まで

・缶バッジ以外：お一人様につき各グッズ（キャラクターごとに）2個まで

※特設販売所の開場は、販売開始1時間前となります。近隣のご迷惑となるため、それより前には絶対に来ないようにしてください。

※販売会場は住宅街の中にありますので、ご配慮をお願いします。

※特設販売時は「ふらっと笠松」でのグッズ販売・物産販売は行いません。

〈通常販売〉■通常販売日時

上記特設販売日を除いたコラボグッズ販売期間の「ふらっと笠松」

営業時間：10:00～18:00（ただし、13:00から14:00の間は利用不可）

※定休日は原則年末年始以外ありませんが、臨時休業する場合があります。臨時休業は町公式SNSでお知らせします。

■通常販売所

ふらっと笠松

〒501-6037 岐阜県羽島郡笠松町西金池町1

名鉄笠松駅構内

駐車場はありません。

■お支払い方法

現金・クレジットカード・QRコード決済

■通常販売時の注意事項

コラボグッズの購入は、以下の通り個数制限を設けさせていただきます。

・缶バッジ：1会計につきキャラクターごとに5個まで

・缶バッジ以外：1会計につき各グッズ（キャラクターごとに）2個まで

■注意事項

コラボグッズの購入は、トレーディングカード配布の対象になりませんのでご注意ください。

コラボグッズは売り切れ次第販売終了となります。

コラボグッズの転売は一切禁止しております。

コラボ企画３.：町内出走！スタンプラリー

指定のスポットを巡り、スマートフォンを使ってスタンプを集める「デジタルスタンプラリー」を実施します。

■スタンプラリースポット（全4ヶ所）

・笠松町役場（岐阜県羽島郡笠松町司町1）

・笠松町歴史未来館（岐阜県羽島郡笠松町下本町87）

・笠松みなと公園時計台（岐阜県羽島郡笠松町港町）

・笠松競馬場（岐阜県羽島郡笠松町若葉町12）

■コンプリート特典

スタンプを4ヶ所すべて集めた方、先着10,000名様に、コラボクリアファイルをプレゼントします！

■特典交換場所・交換方法

特典交換場所：ふらっと笠松（〒501-6037 岐阜県羽島郡笠松町西金池町1）

特典交換方法：4ヶ所すべてのスタンプを集めたスタンプラリー画面を、ふらっと笠松のスタッフにお見せください。

特典交換時間：ふらっと笠松の営業時間：10:00～18:00（ただし、13:00から14:00の間は利用不可）

※ふらっと笠松の定休日は原則年末年始以外ありませんが、臨時休業する場合があります。臨時休業は町公式SNSでお知らせします。

■実施期間

2026年2月13日(金)9:00から8月31日(月)18:00まで

※特典は在庫が無くなり次第、配布を終了しますので、予めご了承ください。

※最終日である8月31日(月)は、特典交換時間も含めて18:00までとなります。

※終了日は変更になる場合があります。

■注意事項

スタンプラリーの参加には、ブラウザを最新の状態にしてお楽しみください。

ブラウザの位置情報サービスをオンにしてお楽しみください。

スタンプの履歴はcookieで管理しています。ラリー参加中にcookieを削除するとスタンプの履歴が削除されます。

SNSなどからスタンプラリーサイトにアクセスした場合、スタンプ履歴が残らないため、ブラウザよりご参加ください。

参加には、LINEによる認証が必要となります。

特典の引き換えは、お一人様につき1回までとさせていただきます。

特典の転売は一切禁止しております。

コラボ企画４.：コラボバスラッピング＆限定ボイス再生サイトの公開

笠松町民バスが、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』の特別なコラボラッピングで装飾され、町内を走行します。

また、バスに乗った人がアクセスできる「限定ボイス再生サイト」をご用意します。

限定ボイスでは、オグリキャップ (CV: 高柳 知葉) が、カサマツやコラボ内容について教えてくれます。

〈ラッピングバスの特設展示〉

コラボ開始直後は混雑が予想されるため、笠松みなと公園で特設展示を実施します。

■特設展示日時(全17日程)

2026年2月13日(金)から3月1日(日)まで

9:00～17:00

■特設展示場所

笠松みなと公園

〒501-6053 岐阜県羽島郡笠松町港町

名鉄笠松駅から徒歩15分

駐車場約50台

なるべく公共交通機関をご利用のうえ、ご来場ください。

■特設展示の注意事項

特設展示の期間や場所は変更になる場合があります。

荒天時は展示を中止する場合があります。中止する際は町公式SNSでお知らせします。

■ラッピング・ボイス再生サイト公開終了日

2026年8月31日(月)

※終了日は変更になる場合があります。

■ラッピングバス通常運行時の注意事項

2026年3月2日（月）以降は、笠松町民バスとして町内を周遊しますので、以下の注意事項をご参照の上、コラボラッピングバスをお楽しみください。

・運行ダイヤは、やむを得ず変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

・バスの点検等により、運行しない日がございますので、ご了承ください。

・道路にはみ出て撮影するなど、バスの運行を妨げることのないよう、お願いいたします。

・他のお客さまにカメラを向けて撮影することはおやめください。

・他のお客さまも利用されますので、車内ではマナーをお守りください。

・車内事故防止のためバス走行中に座席を移動したり、立ち上がったりしないよう、お願いいたします。

・1人一乗車100円が必要です。乗車時に料金箱へ現金でお支払いください。

■限定ボイスに関する注意事項

限定ボイスの録音及び違法アップロードは固く禁止させていただきます。

コラボ企画５.：町内装飾

キービジュアルを再現した等身大パネルのフォトスポットやコラボのぼりなどが登場します。

■設置終了日

2026年8月31日(月)

※設置終了日は変更になる場合があります。

■注意事項

コラボグッズの特設販売を実施する6日程は、「コラボ第一弾 等身大パネル」を特設販売会場「福祉会館」に移動して展示します。

装飾物の展示場所は変更になる場合があります。

本コラボは今後社会的状況等により、予告なく変更・中止が生じる場合がございます。

コラボに関する詳細

笠松町公式ホームページ

https://www.town.kasamatsu.gifu.jp/docs/2025120500016/

■問い合わせ先

笠松町役場 企画DX課 未来創造室

電話：058-388-1127

※当サイトに掲載されている文章・写真等の許可なき複製・使用を禁じます。

※当サイトに掲載されている画像はイメージです。実際のグッズや展示物とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

(C)久住太陽・杉浦理史＆Pita・伊藤隼之介／集英社・ウマ娘 シンデレラグレイ製作委員会

(C) Cygames, Inc.